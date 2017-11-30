10 летних трансферов КХЛ, которые уже стали успешными

Источник: РИА "Новости"

Линден Вей (из «Калгари» в «Барыс»)

Перед стартом сезона немногие пророчили команде из Астаны борьбу за самые высокие места на Востоке. Ушёл Дастин Бойд, завершил карьеру Брэндон Боченски, и остался из ударной тройки лишь Найджел Доус. Но клуб смог достойно выйти из затруднительного положения, восполнив потери. Крайне удачно вписался в систему «Барыса» канадец Линден Вей. Нападающий играет в первом звене и выходит на реализацию численного преимущества. Отлично взаимодействует с Доусом. Найджел много забрасывает, Вей регулярно раздаёт передачи. В списке лучших бомбардиров 26-летний канадец делит первое место с Никитой Гусевым. Сейчас у Линдена небольшой спад результативности относительно начала сезона, однако это объяснимо: вся команда пребывает далеко не в лучшей форме.

Ээли Толванен (из «Су-Сити Маскитирс» в «Йокерит»)

«Йокерит» сделал немало успешных ходов на трансферном рынке в межсезонье. И Лепистё, и Норман, и Гилрой хорошо вписались в коллектив. И всё же стоит заострить внимание на одном из переходов в стан «джокеров». 18-летний вундеркинд Ээли Толванен, задрафтованный в этом году «Нэшвиллом» под общим 30-м номером, пока не может претендовать на место в основной команде. Но и в КХЛ форвард надолго, по всей видимости, не задержится. Талант Толванена виден абсолютно всем ценителям хоккея. Он уже практически побил рекорд результативности в КХЛ среди игроков не старше 19 лет. У финна прекрасный бросок, он полезен и в равных составах (9 шайб), и в большинстве (8 шайб). Из недостатков отметим нестабильность. В активе нападающего два хет-трика, но в последних шести матчах лишь один набранный балл. С возрастом это должно пройти.

Кирилл Капризов (из «Салавата Юлаева» в ЦСКА)

Летом ходили разговоры, что уже в межсезонье Капризов отправится за океан. Однако 20-летний форвард выбрал другое развитие событий, которое не всем пришлось по вкусу. Существовало мнение, что так можно и загубить талант, оставшись в отлично укомплектованном ЦСКА на три года. Опасения оказались напрасными. Молодой нападающий с первых матчей начал набирать очки и застолбил за собой звание лучшего бомбардира команды. Капризов не забрасывал в последних шести играх. Но клуб побеждает, сам форвард получает достаточно игрового времени и помогает отличаться своим партнёрам. Капризов по-прежнему идёт по графику более очка за встречу: в 29 поединках он отметился 31 баллом за результативность.

Йоонас Кемппайнен (из «Сибири» в «Салават Юлаев»)

О «Салавате» сейчас говорят все. У болельщиков клуба есть претензии к руководству, к тренерскому штабу и, в меньшей степени, к игрокам. Менее остальных критикуют тройку Умарк-Кемппайнен-Хартикайнен. Центральный нападающий этого сочетания не выключается из борьбы и редко при этом удаляется, хорош на вбрасываниях, неплохо вписывается в хоккей, прививаемый Вестерлундом. У него тоже понизилась результативность в последнее время, но его звено всё так же опасно, как и ранее. Игорь Захаркин, будучи тренером уфимцев, говорил, что команде не хватает сильного центрального нападающего. С приходом Кемппайнена одной проблемой стало меньше.

Александр Хохлачёв (из СКА в «Спартак»)

Хохлачёв получал не много игровой практики в прошлом сезоне, выступая за СКА. Перед юбилейным сезоном его и вовсе выменяли в «Спартак», который неожиданно для всех выработал рецепт побед. Форвард, не способный похвастать мощными габаритами, берёт своё за счёт вариативности, хороших скоростных показателей и напора. Недаром Александр возвращался в «Спартак» с мыслями стать звездой. Сейчас Хохлачёв пребывает в статусе лучшего бомбардира команды с 27 (10+17) баллами за результативность. Нападающий забросил и в последнем матче с «Автомобилистом», однако этот гол москвичам не помог.

Якуб Коварж (из «Северстали» в «Автомобилист»)

Нельзя сказать, что Коварж провёл какой-то необыкновенный сезон в составе «Северстали», что им из-за этого сразу заинтересовались в Екатеринбурге. У «Автомобилиста» была вратарская проблема. Сейчас же без Коваржа заявку «автомобилистов» представить невозможно. Высокое четвёртое место в Восточной конференции — это во многом заслуга чешского голкипера. На счету вратаря два шат-аута в нынешнем сезоне. Процент отражённых бросков — 92,7, что вполне неплохо для команды, не закрывающейся на все замки. Якуб довольно стабилен, редко в его исполнении увидишь провальный матч. В заключительном победном матче против «Спартака» отразил 35 бросков из 37.

Войтех Мозик (из «Олбани» в «Витязь»)

«Витязь», являющийся одним из главных разочарований этого сезона, потерял целый ряд ведущих игроков перед началом «регулярки». Спад оказался неизбежным. На вакантные места были взяты легионеры, заиграл из которых только один. Габаритный защитник умудрился к этому моменту набрать 21 балл за результативность в 36 матчах. Но удивительным предстаёт другой факт: при успешной игре в чужой зоне защитник сохранил показатель полезности положительным, а именно «+7». Лучше в команде только у Станислава Романова, только у того в два раза меньше проведённых игр. Полноценную замену Ержабеку найти было сложно. Но, учитывая место «Витязя», можно говорить, что показатели Мозика достойные. Как и Максвелл, он добавил в результативности в конце октября. Да, в своей зоне ошибок хватает. Но тут важно понимать, что действовать успешно на всей площадке он не может, как и Филип Ларсен из «Салавата». Это специфика игры результативных защитников. Но даже со всеми огрехами Мозик приносит серьёзную пользу клубу.

Бен Максвелл (из «Сочи» в «Спартак»)

Сбавивший обороты в прошлом сезоне Максвелл переходил из «Сочи» в «Спартак» в надежде вернуть былую результативность. Ещё один случай, когда скептиков после осуществления трансфера хватало. Но 29-летний форвард не просто реанимировал свою карьеру, но и выдаёт свой лучший сезон в КХЛ. Дела сначала не задавались: в первых семи матчах на счету Максвелла значилось 3 (1+2) очка. Но заключительную домашнюю серию в октябре Бен провёл просто феноменально, забросив четырежды в трёх играх. Затем забивал и «Трактору», и «Ладе». Таким образом, в восьми последних поединках нападающий набрал 11 очков. Максвелл играет важную роль в команде: на его счету уже четыре победные шайбы.

Эмиль Галимов (из «Локомотива» в «Нефтехимик»)

У «Нефтехимика», как и у «Йокерита», можно выделить сразу несколько удачных трансферов. Но остановимся на Эмиле Галимове. 25-летний нападающий проводит очень сильный отрезок, набирая очки в восьми матчах кряду. Он чувствует уверенность в себе, не стесняется бросать — чаще атакует чужие ворота только Секстон — и решать эпизоды индивидуально. Его броски уже трижды приносили команде победу. Вместе с Александром Авциным он делит первое место в снайперской гонке среди игроков «Нефтехимика». Галимов проводит свой лучший сезон в карьере. В прошлой «регулярке» в составе «Локомотива» на счету Эмиля 9 очков в 42 поединках, этот год — 32 игры и 19 очков (10+9).

Войтек Вольски (из «Металлурга» в «Куньлунь Ред Стар»)