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11:55 (мск), источник: Vesti.kz

С кем «Барыс» может прервать затянувшуюся серию поражений в КХЛ

Команда проиграла 6 матчей подряд.

Астанинский «Барыс» завершил очередную гостевую серию, в которой проиграл все пять матчей и довел число поражений до шести подряд, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Впереди у подопечных Евгения Корешкова три дня на отдых, после которого они проведут два домашних матча.

Предлагаем вашему вниманию расписание ближайших домашних встреч «Барыса», в котором он может прервать затянувшуюся неудачную серию поражений.

Итак, в воскресенье, 3 декабря, в Астану пожалует магнитогорский «Металлург», который в турнирной таблице идет сразу после «Барыса». Астанчане после вчерашнего поражения от «Локомотива» все еще располагаются на пятом месте Восточной конференции, набрав 58 очков в 37-ми матчах. У «Магнитки» на два балла меньше и шестое место при таком же количестве игр.

После этого домашний матч «Барыс» проведет в следующий вторник, 5 декабря, а соперником станет «Трактор». Челябинский клуб, в свою очередь, идет на «Востоке» сразу за «Магниткой», у него 55 очков, седьмое место и игра в запасе.

Отметим, что во время пятиматчевой гостевой серии хоккеисты «Барыса» пропустили 26 шайб, 14 из которых — в двух последних встречах, тогда как забросили всего пять.

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С кем "Барыс" может прервать затянувшуюся серию поражений в КХЛ. Расписание ближайших домашних матчей
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