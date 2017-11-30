Без Мозякина «Магнитке» не обыграть «Спартак». Прогнозы на игровой день КХЛ
«Адмирал» прервёт серию поражений, а «Югра» продолжит падать.
«Адмирал» прервёт серию поражений, а «Югра» продолжит падать.
Хоккейный обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов поделился своими прогнозами на исходы матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ.
«Витязь» — «Адмирал»
Обе команды находятся за пределами своих восьмёрок. У «Адмирала» серия из четырёх поражений — у команды Стиллмана проблемы с атакой. Из четырёх матчей, в которых она проиграла, в двух уступила всухую. В том числе не забросила ни одной шайбы в Братиславе. Но «Витязь» — это команда, которая даёт играть. Она и пропускает много, и забивает. С ней можно устроить весёлый хоккей, где будет простор для Ткачёва. Я считаю, что «Адмирал» возьмёт реванш за поражение во Владивостоке и команды забросят на двоих немало шайб.
Прогноз: победа «Адмирала» в основное время.
«Локомотив» — «Югра»
Сложно вспомнить матч, когда «Югра» в последний раз обыгрывала «Локомотив». На самом деле это было не так давно — в сезоне-2014/15, но вот уже четыре матча подряд «Локомотив» обыгрывает «Югру». Хотя главное не это, а то, что
Прогноз: победа «Локомотива» в основное время.
«Лада» — «Динамо» (Рига)
Это противостояние Артиса Аболса и Гиртса Анкипанса. Помимо того, это ещё и стычка двух аутсайдеров своих конференций. Вряд ли хоккей будет суперзрелищным и качественным. Последние две игры между командами заканчивались победами рижского «Динамо» в дополнительное время. Полагаю, что эта встреча завершится так же — рижане выиграют в овертайме.
Прогноз: победа рижского «Динамо» в дополнительное время.
«Трактор» — «Торпедо
Обе команды на ходу — в последних пяти играх одержали по четыре победы. Неплохо смотрятся оба коллектива. Думаю, что «Трактор» не заметит потерю Кольцова. Наверное, это даже не потеря, а сброс балласта. Можно вспомнить, что челябинцы уже обыгрывали «Торпедо» в этом сезоне со счётом 4:1, и это является показателем того, что «Трактор» знает, как играть против «оленей» Петериса Скудры.
Прогноз: победа «Трактора» в основное время.
«Металлург» — «Спартак»
«Спартак» показал неплохой хоккей в Екатеринбурге. Москвичи не желают сдавать обороты и уходить из восьмёрки, но их остановил Анатолий Голышев и его
Прогноз: победа «Спартака» в основное время.
«Автомобилист» — «Северсталь»
Надо заметить, что у этого противостояния вот уже не первый год наметилась любопытная закономерность: в нём выигрывают только гости. Так было и в этом году, когда «Автомобилист» вы играл в Череповце со счётом 5:2. Поддадимся этой статистике и поставим на «Северсталь», тем более что череповчане одержали победу в Магнитогорске, которая их серьёзно воодушевит. «Магнитка» в любом случае — это
Прогноз: победа «Северстали» в основное время.
«Динамо» (Москва) — «Сибирь»
Новосибирцы провели очень добротный матч в Хельсинки, но очков не набрали, а динамовцы, наоборот, добились трёхочковой победы над «Авангардом». Что можно сказать точно — здесь будет «низовой» матч. «Динамо» редко забивает больше двух шайб. «Сибирь» испытывает проблемы с большинством в последних матчах. С результативностью у команды Павла Зубова также не всё в порядке. Так что я думаю, что нас ждёт овертайм, и в нём «Сибирь» возьмёт реванш за поражение в начале сезона со счётом 0:2. Если где и брать очки новосибирцам в этой выездной серии, то только в Москве.
Прогноз: победа «Сибири» в овертайме.