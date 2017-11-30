Без Мозякина «Магнитке» не обыграть «Спартак». Прогнозы на игровой день КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Хоккейный обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов поделился своими прогнозами на исходы матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ.

Хоккей КХЛ 2017-2018 Неделя 15, 30.11.2017, 19:30 Витязь - Адмирал -

«Витязь» — «Адмирал»

Обе команды находятся за пределами своих восьмёрок. У «Адмирала» серия из четырёх поражений — у команды Стиллмана проблемы с атакой. Из четырёх матчей, в которых она проиграла, в двух уступила всухую. В том числе не забросила ни одной шайбы в Братиславе. Но «Витязь» — это команда, которая даёт играть. Она и пропускает много, и забивает. С ней можно устроить весёлый хоккей, где будет простор для Ткачёва. Я считаю, что «Адмирал» возьмёт реванш за поражение во Владивостоке и команды забросят на двоих немало шайб.



Прогноз: победа «Адмирала» в основное время.

«Локомотив» — «Югра»

Сложно вспомнить матч, когда «Югра» в последний раз обыгрывала «Локомотив». На самом деле это было не так давно — в сезоне-2014/15, но вот уже четыре матча подряд «Локомотив» обыгрывает «Югру». Хотя главное не это, а то, что ханты-мансийцы беспросветно проигрывают всем, с кем они встречаются, даже когда борются, как, например, в Минске. Всё-таки «мамонты», наверное, уже потеряли веру в себя, и «Локомотив» им не по зубам.



Прогноз: победа «Локомотива» в основное время.

Хоккей КХЛ 2017-2018 Неделя 15, 30.11.2017, 18:00 Лада - Динамо Р -

«Лада» — «Динамо» (Рига)

Это противостояние Артиса Аболса и Гиртса Анкипанса. Помимо того, это ещё и стычка двух аутсайдеров своих конференций. Вряд ли хоккей будет суперзрелищным и качественным. Последние две игры между командами заканчивались победами рижского «Динамо» в дополнительное время. Полагаю, что эта встреча завершится так же — рижане выиграют в овертайме. Всё-таки они этот выезд проводят очень упорно, и к ним должна прийти победа.



Прогноз: победа рижского «Динамо» в дополнительное время.



«Трактор» — «Торпедо

Обе команды на ходу — в последних пяти играх одержали по четыре победы. Неплохо смотрятся оба коллектива. Думаю, что «Трактор» не заметит потерю Кольцова. Наверное, это даже не потеря, а сброс балласта. Можно вспомнить, что челябинцы уже обыгрывали «Торпедо» в этом сезоне со счётом 4:1, и это является показателем того, что «Трактор» знает, как играть против «оленей» Петериса Скудры.

Прогноз: победа «Трактора» в основное время.

Хоккей КХЛ 2017-2018 Неделя 15, 30.11.2017, 17:00 Металлург Мг - Спартак -

«Металлург» — «Спартак»

«Спартак» показал неплохой хоккей в Екатеринбурге. Москвичи не желают сдавать обороты и уходить из восьмёрки, но их остановил Анатолий Голышев и его хет-трик. Я пока не вижу, как ни парадоксально, игроков такого уровня в «Магнитке», которые были бы способны в одиночку что-то противопоставить даже «Спартаку». Пока травмирован Мозякин, с атакой у команды Козлова всё очень тяжело и натужно. Полагаю, что «Магнитка» потерпит очередное поражение, а «Спартак» выиграет в основное время. Всё вновь решат легионеры.



Прогноз: победа «Спартака» в основное время.

«Автомобилист» — «Северсталь»

Надо заметить, что у этого противостояния вот уже не первый год наметилась любопытная закономерность: в нём выигрывают только гости. Так было и в этом году, когда «Автомобилист» вы играл в Череповце со счётом 5:2. Поддадимся этой статистике и поставим на «Северсталь», тем более что череповчане одержали победу в Магнитогорске, которая их серьёзно воодушевит. «Магнитка» в любом случае — это вице-чемпион, обыграть которого очень почётно. Гулявцев и его подопечные знают слабые стороны Якуба Коваржа, и они должны найти к нему подход.



Хоккей КХЛ 2017-2018 Неделя 15, 30.11.2017, 19:30 ХК Динамо - Сибирь -

Прогноз: победа «Северстали» в основное время.



«Динамо» (Москва) — «Сибирь»