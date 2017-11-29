«Надеюсь, дадут теплые вещи!»: СКА не хочет мерзнуть в игре на открытом воздухе
После победы над «Авангардом» Гавриков говорил о везении, Барабанов вспоминал детство, а Плотников рассчитывал на теплую погоду в Хельсинки.
После победы над «Авангардом» Гавриков говорил о везении, Барабанов вспоминал детство, а Плотников рассчитывал на теплую погоду в Хельсинки.
В матче с «Авангардом» Владислав Гавриков забросил вторую шайбу за СКА. И, по его мнению, ему помогла удача.
— Повезло, как всегда. Бежал наугад, — с надсмешкой говорил защитник. — Получилось так, что поменялись местами с нападающим и пришлось бежать за шайбой. Она отскочила удачно.
— В конце играли втроем против пятерых. Насколько было сложно? Там еще страсти закипели.
— Страсти всегда кипят в такие моменты. Нужно было немного потолкаться, выиграть время.
— Представляете себе, как играть 2 декабря с «Йокеритом» на открытом воздухе?
— Честно говоря, пока нет. Будем смотреть.
— Теплые вещи с собой возьмете?
— Сто процентов, — и уходя, Владислав сказал журналисту, что других вопросов от него дождешься.
«Не представляю, что будет в Хельсинки»
Сергей Калинин не забил бывшей команде, как он это сделал в Омске. Зато второй матч против «Авангарда» дался ему легче.
— В Омске эмоционально был сложный матч для меня, — говорил нападающий. — Здесь было полегче. Просто хотел выиграть.
— Приятно обыгрывать родную команду или не думаете об этом?
— Сейчас уже не думаю. Каждая игра нам важна, надо забирать три очка.
— Ваши партнеры отмечали, что СКА не хватает напряженных матчей. С «Авангардом» был один из таких?
— Да, была силовая борьба, боролись за каждую шайбу. Обе команды делали все для победы.
— Следующий матч пройдет на открытом воздухе. Не боитесь замерзнуть?
— Не боимся. Насколько позволит погода играть — даже не представляю, что там будет.
— Доводилось раньше играть?
— На Евротуре против Финляндии года четыре назад в Хельсинки (матч прошел в феврале 2012-го — Прим.ред.). Это весело. Будет хорошая игра против серьезной команды.
— Под форму наденете теплые вещи?
— Надеюсь, нам
«Окунемся в детство!»
Будущий матч с «Йокеритом» обсуждали и в раздевалке армейцев.
— Даже не знаю, чего ждать, — сказал Сергей Плотников. — Я только в хоккей с мячом играл, катался под открытым небом. Тогда было холодно! Надеюсь, сейчас будет теплее.
— В детстве частенько играли, тренировались на открытой коробке, — вспоминал Александр Барабанов. — Окунемся в те годы!
Только Олег Знарок никак не загадывал на игру в Хельсинки, и вообще
— Игра была равная, хорошая, — обычная оценка матча от главного тренера СКА. — Большинство решило, неплохо отстояли меньшинство. Хоть и пропустили второй гол, в принципе неплохо сыграли.
— Решило исход матча, как принято говорить, исполнительское мастерство спецбригад, — отметил Андрей Скабелка. — СКА забил два в большинстве, мы не забили. При игре 5 на 5 неплохо все было, но за хорошую игру очков не дают. Естественно, мы расстроены.
Никто не попытался спросить Знарка про Патрика Торесена, который наблюдал за матчем из
|Олег Знарок
|Андрей Скабелка
|Игорь Шестеркин
|Доминик Фурх 58:54 (Д. Фурх 59:07)
|1-й период
|Максим Чудинов (Д. Эверберг, Т. Перселл)
|06:38
|08:18
|Вячеслав Войнов
|Михаил Фисенко
|08:18
|Михаил Фисенко
|08:18
|Андрей Стась
|16:27
|16:52
|Сергей Плотников (В. Шипачев, И. Ковальчук)
|18:16
|Патрик Херсли
|Артем Манукян
|18:16
|Виталий Меньшиков
|18:43
|2-й период
|25:25
|Евгений Кетов
|25:25
|29:33
|Владислав Гавриков (В. Войнов, И. Каблуков)
|Максим Чудинов
|32:52
|Максим Чудинов
|32:52
|Юнас Анелев
|38:17
|38:53
|Вячеслав Войнов (С. Широков)
|3-й период
|44:27
|Давид Рундблад
|47:38
|Игорь Шестеркин
|48:49
|Илья Каблуков
|Илья Михеев (А. Манукян, К. Семенов)
|51:37
|54:41
|Сергей Плотников
|14
|Штрафное время
|26
|5
|Игра в большинстве
|4
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)