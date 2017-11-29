«Надеюсь, дадут теплые вещи!»: СКА не хочет мерзнуть в игре на открытом воздухе

Источник: Советский спорт

В матче с «Авангардом» Владислав Гавриков забросил вторую шайбу за СКА. И, по его мнению, ему помогла удача.

— Повезло, как всегда. Бежал наугад, — с надсмешкой говорил защитник. — Получилось так, что поменялись местами с нападающим и пришлось бежать за шайбой. Она отскочила удачно.

— В конце играли втроем против пятерых. Насколько было сложно? Там еще страсти закипели.

— Страсти всегда кипят в такие моменты. Нужно было немного потолкаться, выиграть время.

— Представляете себе, как играть 2 декабря с «Йокеритом» на открытом воздухе?

— Честно говоря, пока нет. Будем смотреть.

— Теплые вещи с собой возьмете?

— Сто процентов, — и уходя, Владислав сказал журналисту, что других вопросов от него дождешься.

«Не представляю, что будет в Хельсинки»

Сергей Калинин не забил бывшей команде, как он это сделал в Омске. Зато второй матч против «Авангарда» дался ему легче.

— В Омске эмоционально был сложный матч для меня, — говорил нападающий. — Здесь было полегче. Просто хотел выиграть.

— Приятно обыгрывать родную команду или не думаете об этом?

— Сейчас уже не думаю. Каждая игра нам важна, надо забирать три очка.

— Ваши партнеры отмечали, что СКА не хватает напряженных матчей. С «Авангардом» был один из таких?

— Да, была силовая борьба, боролись за каждую шайбу. Обе команды делали все для победы.

— Следующий матч пройдет на открытом воздухе. Не боитесь замерзнуть?

— Не боимся. Насколько позволит погода играть — даже не представляю, что там будет.

— Доводилось раньше играть?

— На Евротуре против Финляндии года четыре назад в Хельсинки (матч прошел в феврале 2012-го — Прим.ред.). Это весело. Будет хорошая игра против серьезной команды.

— Под форму наденете теплые вещи?

— Надеюсь, нам что-нибудь выдадут.

«Окунемся в детство!»

Будущий матч с «Йокеритом» обсуждали и в раздевалке армейцев.

— Даже не знаю, чего ждать, — сказал Сергей Плотников. — Я только в хоккей с мячом играл, катался под открытым небом. Тогда было холодно! Надеюсь, сейчас будет теплее.

— В детстве частенько играли, тренировались на открытой коробке, — вспоминал Александр Барабанов. — Окунемся в те годы!

Только Олег Знарок никак не загадывал на игру в Хельсинки, и вообще пресс-конференция прошла оперативно.

— Игра была равная, хорошая, — обычная оценка матча от главного тренера СКА. — Большинство решило, неплохо отстояли меньшинство. Хоть и пропустили второй гол, в принципе неплохо сыграли.

— Решило исход матча, как принято говорить, исполнительское мастерство спецбригад, — отметил Андрей Скабелка. — СКА забил два в большинстве, мы не забили. При игре 5 на 5 неплохо все было, но за хорошую игру очков не дают. Естественно, мы расстроены.