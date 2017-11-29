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00:06 (мск), источник: Советский спорт

«Надеюсь, дадут теплые вещи!»: СКА не хочет мерзнуть в игре на открытом воздухе

После победы над «Авангардом» Гавриков говорил о везении, Барабанов вспоминал детство, а Плотников рассчитывал на теплую погоду в Хельсинки.

Источник: Советский спорт

В матче с «Авангардом» Владислав Гавриков забросил вторую шайбу за СКА. И, по его мнению, ему помогла удача.

— Повезло, как всегда. Бежал наугад, — с надсмешкой говорил защитник. — Получилось так, что поменялись местами с нападающим и пришлось бежать за шайбой. Она отскочила удачно.

— В конце играли втроем против пятерых. Насколько было сложно? Там еще страсти закипели.
— Страсти всегда кипят в такие моменты. Нужно было немного потолкаться, выиграть время.

— Представляете себе, как играть 2 декабря с «Йокеритом» на открытом воздухе?
— Честно говоря, пока нет. Будем смотреть.

— Теплые вещи с собой возьмете?
— Сто процентов, — и уходя, Владислав сказал журналисту, что других вопросов от него дождешься.

«Не представляю, что будет в Хельсинки»

Сергей Калинин не забил бывшей команде, как он это сделал в Омске. Зато второй матч против «Авангарда» дался ему легче.

— В Омске эмоционально был сложный матч для меня, — говорил нападающий. — Здесь было полегче. Просто хотел выиграть.

— Приятно обыгрывать родную команду или не думаете об этом?
— Сейчас уже не думаю. Каждая игра нам важна, надо забирать три очка.

— Ваши партнеры отмечали, что СКА не хватает напряженных матчей. С «Авангардом» был один из таких?
— Да, была силовая борьба, боролись за каждую шайбу. Обе команды делали все для победы.

— Следующий матч пройдет на открытом воздухе. Не боитесь замерзнуть?
— Не боимся. Насколько позволит погода играть — даже не представляю, что там будет.

— Доводилось раньше играть?
— На Евротуре против Финляндии года четыре назад в Хельсинки (матч прошел в феврале 2012-го — Прим.ред.). Это весело. Будет хорошая игра против серьезной команды.

— Под форму наденете теплые вещи?
— Надеюсь, нам что-нибудь выдадут.

«Окунемся в детство!»

Будущий матч с «Йокеритом» обсуждали и в раздевалке армейцев.

— Даже не знаю, чего ждать, — сказал Сергей Плотников. — Я только в хоккей с мячом играл, катался под открытым небом. Тогда было холодно! Надеюсь, сейчас будет теплее.

— В детстве частенько играли, тренировались на открытой коробке, — вспоминал Александр Барабанов. — Окунемся в те годы!

Только Олег Знарок никак не загадывал на игру в Хельсинки, и вообще пресс-конференция прошла оперативно.

— Игра была равная, хорошая, — обычная оценка матча от главного тренера СКА. — Большинство решило, неплохо отстояли меньшинство. Хоть и пропустили второй гол, в принципе неплохо сыграли.

— Решило исход матча, как принято говорить, исполнительское мастерство спецбригад, — отметил Андрей Скабелка. — СКА забил два в большинстве, мы не забили. При игре 5 на 5 неплохо все было, но за хорошую игру очков не дают. Естественно, мы расстроены.

Никто не попытался спросить Знарка про Патрика Торесена, который наблюдал за матчем из вип-ложи и после игры спустился к раздевалке. Но очевидно, что до объявления его игроком СКА осталось немного времени.

СКА 3:2
(1:1, 2:0, 0:1)
Авангард
29.11.2017, 19:30 Зрители: 12326 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
Главные тренеры
Олег Знарок Андрей Скабелка
Вратари
Игорь Шестеркин Доминик Фурх 58:54 (Д. Фурх 59:07)
1-й период
Максим Чудинов (Д. Эверберг, Т. Перселл) 06:38
08:18 Вячеслав Войнов
Михаил Фисенко 08:18
Михаил Фисенко 08:18
Андрей Стась 16:27
16:52 Сергей Плотников (В. Шипачев, И. Ковальчук)
18:16 Патрик Херсли
Артем Манукян 18:16
Виталий Меньшиков 18:43
2-й период
25:25 Евгений Кетов
25:25
29:33 Владислав Гавриков (В. Войнов, И. Каблуков)
Максим Чудинов 32:52
Максим Чудинов 32:52
Юнас Анелев 38:17
38:53 Вячеслав Войнов (С. Широков)
3-й период
44:27 Давид Рундблад
47:38 Игорь Шестеркин
48:49 Илья Каблуков
Илья Михеев (А. Манукян, К. Семенов) 51:37
54:41 Сергей Плотников
Статистика
14 Штрафное время 26
5 Игра в большинстве 4
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Авангард
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