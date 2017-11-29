Кинэн: «Куньлунь» мог перевернуть игру в матче с ЦСКА во втором периоде

«ЦСКА показал очень сильную игру и заслуженно победил, но во втором периоде у нас был шанс перевернуть ход матча. К сожалению, при счете 1:2 не использовали свои шансы в большинстве и в начале третьего периода пропустили из-за удаления. Понятно, что это не может служить оправданием, но у нас травмированы пять сильных игроков основного состава, очень рассчитываем на их скорое появление», — рассказал Кинэн.