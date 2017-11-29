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00:10 (мск), источник: ТАСС

Кинэн: «Куньлунь» мог перевернуть игру в матче с ЦСКА во втором периоде

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь» мог перевернуть ход матча с ЦСКА во втором периоде, но не использовал свои шансы в большинстве. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер китайской команды Майк Кинэн.

Источник: ИТАР-ТАСС

Матч, прошедший в среду в Москве, завершился поражением «Куньлуня» со счетом 1:3.

«ЦСКА показал очень сильную игру и заслуженно победил, но во втором периоде у нас был шанс перевернуть ход матча. К сожалению, при счете 1:2 не использовали свои шансы в большинстве и в начале третьего периода пропустили из-за удаления. Понятно, что это не может служить оправданием, но у нас травмированы пять сильных игроков основного состава, очень рассчитываем на их скорое появление», — рассказал Кинэн.

«Куньлунь» потерпел восьмое поражение подряд и 16-е в последних 18 играх КХЛ и располагается на 11-м месте в Восточной конференции. В следующем матче китайский клуб сыграет в Подольске с «Витязем» 1 декабря.

ЦСКА 3:1
(2:0, 0:1, 1:0)
Куньлунь
29.11.2017, 19:30 Зрители: 3532 Регулярный чемпионат Ледовый дворец ЦСКА
Главные тренеры
Игорь Никитин Майк Кинэн
Вратари
Ларс Юханссон Магнус Хелльберг 12:56 (А. Скрынник 12:56-57:32)
1-й период
06:53 Джефф Плэтт (А. Попов, К. Петров)
Артур Кулда 08:41
12:56 Сергей Шумаков (М. Робинсон)
2-й период
21:44 Максим Шалунов
Жильбер Брюле (Б. О'Доннелл, П. Воробей) 25:41
Лукас Лессио 26:41
7333 33:47
Алексей Поникаровский 35:15
3-й период
Кори Кейн 40:25
41:51 Роман Любимов (М. Шалунов, К. Капризов)
42:46 Михаил Пашнин
51:39 Константин Окулов
Статистика
6 Штрафное время 10
5 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Куньлунь
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