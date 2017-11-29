Никитин: Шайба нападающего Шумакова дала импульс «Куньлуню»

Источник: ИТАР-ТАСС

Матч, прошедший в среду в Москве, завершился со счетом 3:1 в пользу армейского клуба. Шумаков забросил вторую шайбу армейцев на 12-й минуте первого периода и сделал счет 2:0.

«Шумаков забросил красивую шайбу, ничего не скажешь, но, к сожалению, она дала импульс команде соперника. После второй шайбы мы расслабились, а соперник, наоборот, добавил. Во втором периоде игра была равная, и “Куньлунь” имел шансы. Но третий период мы провели лучше и уже контролировали ход матча», — сказал Никитин.

В матче с «Куньлунем» Шумаков забросил эффектную шайбу, подобную знаменитому голу финского нападающего Микаэля Гранлунда в ворота сборной России в полуфинале чемпионата мира 2011 года. Форвард ЦСКА взял шайбу на крюк клюшки, пронес ее по воздуху, выехал из-за ворот и забросил в ближнюю девятку над плечом вратаря.

Шумаков признался, что давно мечтал забросить шайбу в таком стиле. «Я пару раз пробовал этот трюк в играх, но не получалось, вот сегодня получилось. К тому же эта шайба стала еще и победной, хорошо, что выиграли — помог команде», — сказал нападающий.