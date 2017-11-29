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29 ноября, источник: ТАСС

Никитин: Шайба нападающего Шумакова дала импульс «Куньлуню»

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Шайба нападающего Сергея Шумакова, ставшая в итоге победной в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), расслабила хоккеистов ЦСКА и дала импульс команде соперника. Об этом на пресс- конференции после матча рассказал главный тренер армейского клуба Игорь Никитин.

Источник: ИТАР-ТАСС

Матч, прошедший в среду в Москве, завершился со счетом 3:1 в пользу армейского клуба. Шумаков забросил вторую шайбу армейцев на 12-й минуте первого периода и сделал счет 2:0.

«Шумаков забросил красивую шайбу, ничего не скажешь, но, к сожалению, она дала импульс команде соперника. После второй шайбы мы расслабились, а соперник, наоборот, добавил. Во втором периоде игра была равная, и “Куньлунь” имел шансы. Но третий период мы провели лучше и уже контролировали ход матча», — сказал Никитин.

В матче с «Куньлунем» Шумаков забросил эффектную шайбу, подобную знаменитому голу финского нападающего Микаэля Гранлунда в ворота сборной России в полуфинале чемпионата мира 2011 года. Форвард ЦСКА взял шайбу на крюк клюшки, пронес ее по воздуху, выехал из-за ворот и забросил в ближнюю девятку над плечом вратаря.

Шумаков признался, что давно мечтал забросить шайбу в таком стиле. «Я пару раз пробовал этот трюк в играх, но не получалось, вот сегодня получилось. К тому же эта шайба стала еще и победной, хорошо, что выиграли — помог команде», — сказал нападающий.

ЦСКА одержал шестую победу подряд и занимает второе место в Западной конференции. В следующей встрече армейцы примут хабаровский «Амур» 1 декабря. «Куньлунь» потерпел восьмое поражение подряд и 16-е в последних 18 играх КХЛ и располагается на 11-м месте в Восточной конференции. В следующем матче китайский клуб сыграет в Подольске с «Витязем» 1 декабря.

ЦСКА 3:1
(2:0, 0:1, 1:0)
Куньлунь
29.11.2017, 19:30 Зрители: 3532 Регулярный чемпионат Ледовый дворец ЦСКА
Главные тренеры
Игорь Никитин Майк Кинэн
Вратари
Ларс Юханссон Магнус Хелльберг 12:56 (А. Скрынник 12:56-57:32)
1-й период
06:53 Джефф Плэтт (А. Попов, К. Петров)
Артур Кулда 08:41
12:56 Сергей Шумаков (М. Робинсон)
2-й период
21:44 Максим Шалунов
Жильбер Брюле (Б. О'Доннелл, П. Воробей) 25:41
Лукас Лессио 26:41
7333 33:47
Алексей Поникаровский 35:15
3-й период
Кори Кейн 40:25
41:51 Роман Любимов (М. Шалунов, К. Капризов)
42:46 Михаил Пашнин
51:39 Константин Окулов
Статистика
6 Штрафное время 10
5 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Куньлунь
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