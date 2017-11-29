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23:10 (мск), источник: Советский спорт

Болеть за СКА теперь еще приятнее: в Петербурге делают то, чего давно не было

Александр Барабанов — больше не единственный местный воспитанник в составе СКА.

В СКА в этом сезоне особенно ценят молодых игроков, у Олега Знарка появились очень достойные герои, тренерский штаб берет их в оборот и доверяет. Причем ими явно довольны: игровое время приличное, задачи тоже постепенно выходят из рамок «отдай ближнему». Харийс Витолиньш говорит, что форвардов Андрея Алтыбармакяна и Михаила Мальцева готовят к игре за сборную России — молодежную, в Баффало на чемпионате мира в новогодние дни.

Клуб тоже воспитанников ценит, они, например, герои номера клубного журнала. Там юные ребята рассказывают, как на тренировках с ними упражняется Павел Дацюк: собирает всех желающих, показывает свои финты, а потом все остальные пробуют обыграть самого Павла Валерьевича.

Дацюк пока еще не в составе СКА, хотя на утренней раскатке перед «Авангардом» он уже был на льду. Не в основной группе, которая готовилась к вечерней игре, но наверняка на выезде его уже включат в состав. Следующий матч у СКА, кстати, необычный: это будет встреча в Хельсинки с «Йокеритом» под открытым небом. Не факт, что тренеры рискнут возвращать Дацюка в таким непривычных условиях, однако было бы красиво.

Еще о ветеранах: норвежец Патрик Торесен уже приехал в Петербург, как раз в день матча с «Авангардом». Он смотрел игру из вип-ложи Ледового дворца. Хотя о подписании контракта в Петербурге пока не объявляли, хоть подтверждений с разных сторон уже и так полно. Усиление 34-летним обладателем Кубка Гагарина — важный ход, и он не очень вяжется со ставкой на россиян, на молодых россиян. Видимо, СКА хочет многоуровневой подстраховки перед олимпийским отрезком и плей-офф, который начнется буквально через несколько дней после Пхенчхана.

***

И все-таки интереснее про молодежь: тренеры СКА дают 19-летним разноплановую практику. В главной команде они на вспомогательных ролях, в Высшей лиге, «СКА-Неве» — лидеры. В среду Алтыбармакян играл за основу, а Михаил Мальцев рубился с «Ермаком» в Ангарске, и у него получилось сделать гол+пас за четыре первых минуты матча.

Алтыбармакян в матче с «Авангардом» получил немного игрового времени, его заявили тринадцатым нападающим. Однако после финальной сирены Илья Ковальчук все равно дождался парня на льду, и пока не подбодрил его, не поблагодарил за игру, не ушел в раздевалку сам.

Из потенциальных хоккеистов молодежной сборной России интереснее было наблюдать за Артемом Манукяном из Омска. Ему в «Авангарде» доверяют прилично: он, в отличие от Алтыбармакяна, уже забивал в КХЛ. А в Петербурге набрал очко, отдал голевой пас в середине третьего периода.

У Андрея и Артема много общего: кроме возраста, похожего по траектории взлета, игры за одну молодежную сборную, у обоих есть братья-хоккеисты. Только Илья Алтыбармакян моложе, он в свои 17 добрался пока только до четвертой сверху ступени в СКА — до команды МХЛ-б «СКА-Варяги», а Тиграну Манукяну 20 лет, и он уже ушел из «Авангарда» в «Адмирал».

А еще Алтыбармакян и Манукян вместе с другим игроком системы СКА, Алексеем Полодяном, самая звучная по фамилиям тройка молодежной сборной России Валерия Брагина.

Самым молодым автором гола в матче оказался защитник СКА Владислав Гавриков — ему 22, его карьера после переезда из «Локомотива» развивается в Петербурге успешно. Шайбу он забросил очень любопытную: бросил мимо, но успел на отскок от борта и попал в пустой верхний угол со второй попытки.

Победную для СКА забросил Вячеслав Войнов, первую — Сергей Плотников, все-таки результат дают более опытные. Однако работа с молодыми тоже выглядит перспективно.

СКА 3:2
(1:1, 2:0, 0:1)
Авангард
29.11.2017, 19:30 Зрители: 12326 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
Главные тренеры
Олег Знарок Андрей Скабелка
Вратари
Игорь Шестеркин Доминик Фурх 58:54 (Д. Фурх 59:07)
1-й период
Максим Чудинов (Д. Эверберг, Т. Перселл) 06:38
08:18 Вячеслав Войнов
Михаил Фисенко 08:18
Михаил Фисенко 08:18
Андрей Стась 16:27
16:52 Сергей Плотников (В. Шипачев, И. Ковальчук)
18:16 Патрик Херсли
Артем Манукян 18:16
Виталий Меньшиков 18:43
2-й период
25:25 Евгений Кетов
25:25
29:33 Владислав Гавриков (В. Войнов, И. Каблуков)
Максим Чудинов 32:52
Максим Чудинов 32:52
Юнас Анелев 38:17
38:53 Вячеслав Войнов (С. Широков)
3-й период
44:27 Давид Рундблад
47:38 Игорь Шестеркин
48:49 Илья Каблуков
Илья Михеев (А. Манукян, К. Семенов) 51:37
54:41 Сергей Плотников
Статистика
14 Штрафное время 26
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Авангард
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