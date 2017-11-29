«Йокерит» проиграл «Амуру», прервав серию из четырех побед в КХЛ
ТАСС, 29 ноября. Хельсинский «Йокерит» проиграл хабаровскому «Амуру» в овертайме со счетом 4:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 29 ноября. Хельсинский «Йокерит» проиграл хабаровскому «Амуру» в овертайме со счетом 4:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
У хозяев отличились Петер Регин (11-я минута), Мика Ниеми (26), Томми Хухтала (32) и Антти Пильстрём (60). В составе гостей шайбы забросили Александр Горшков (8 и 15), Олег Ли (23), Владислав Ушенин (35) и Александр Фролов (55). Хельсинская команда прервала четырехматчевую победную серию в КХЛ.
В турнирной таблице «Йокерит» с 77 очками идет на третьем месте в таблице Западной конференции, «Амур» — десятый в Восточной конференции (50).
В следующем матче «Йокерит» встретится с петербургским СКА 2 декабря, «Амур» днем ранее сыграет в гостях с московским ЦСКА.
В другом матче дня ярославский «Локомотив» победил астанинский «Барыс» со счетом 5:0.
|Юкка Ялонен
|Андрей Мартемьянов
|Райан Запольски 58:41 (Р. Запольски 59:56)
|Юха Метсола
|1-й период
|Александр Горшков (Вяч. Ушенин, Вл. Ушенин)
|07:15
|10:17
|Петер Регин (Х. Иконен)
|14:30
|Мика Ниеми
|14:30
|Пекка Йормакка
|Александр Горшков (Вяч. Ушенин, В. Атюшов)
|14:49
|18:32
|Томми Хухтала
|18:32
|Пекка Йормакка
|Олег Ли
|18:32
|Алексей Бывальцев
|18:32
|2-й период
|Олег Ли (А. Бывальцев)
|22:22
|25:30
|Мика Ниеми (Н. Андерсен)
|26:17
|Эли Толванен
|31:25
|Томми Хухтала (М. Ниеми)
|Владислав Ушенин (В. Литовченко, Ю. Метсола)
|34:22
|3-й период
|40:59
|Хенри Иконен
|Максим Кондратьев
|40:59
|53:13
|Антти Пильстрем
|59:56
|Антти Пильстрем (Й. Йоэнсуу, С. Леписто)
|Овертайм
|Томаш Зогорна
|61:40
|Александр Фролов (Т. Зогорна, О. Ли)
|64:47
|14
|Штрафное время
|8
|1
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Павел Овчинников (Орск, Россия)
|Главный судья
|Сергей Морозов (Москва, Россия)