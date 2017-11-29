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22:44 (мск), источник: ТАСС

«Йокерит» проиграл «Амуру», прервав серию из четырех побед в КХЛ

ТАСС, 29 ноября. Хельсинский «Йокерит» проиграл хабаровскому «Амуру» в овертайме со счетом 4:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

У хозяев отличились Петер Регин (11-я минута), Мика Ниеми (26), Томми Хухтала (32) и Антти Пильстрём (60). В составе гостей шайбы забросили Александр Горшков (8 и 15), Олег Ли (23), Владислав Ушенин (35) и Александр Фролов (55). Хельсинская команда прервала четырехматчевую победную серию в КХЛ.

В турнирной таблице «Йокерит» с 77 очками идет на третьем месте в таблице Западной конференции, «Амур» — десятый в Восточной конференции (50).

В следующем матче «Йокерит» встретится с петербургским СКА 2 декабря, «Амур» днем ранее сыграет в гостях с московским ЦСКА.

В другом матче дня ярославский «Локомотив» победил астанинский «Барыс» со счетом 5:0.

Йокерит 4:5 ОТ
(1:2, 2:2, 1:0)
Амур
29.11.2017, 19:30 Зрители: 10078 Регулярный чемпионат Hartwall Arena
Главные тренеры
Юкка Ялонен Андрей Мартемьянов
Вратари
Райан Запольски 58:41 (Р. Запольски 59:56) Юха Метсола
1-й период
Александр Горшков (Вяч. Ушенин, Вл. Ушенин) 07:15
10:17 Петер Регин (Х. Иконен)
14:30 Мика Ниеми
14:30 Пекка Йормакка
Александр Горшков (Вяч. Ушенин, В. Атюшов) 14:49
18:32 Томми Хухтала
18:32 Пекка Йормакка
Олег Ли 18:32
Алексей Бывальцев 18:32
2-й период
Олег Ли (А. Бывальцев) 22:22
25:30 Мика Ниеми (Н. Андерсен)
26:17 Эли Толванен
31:25 Томми Хухтала (М. Ниеми)
Владислав Ушенин (В. Литовченко, Ю. Метсола) 34:22
3-й период
40:59 Хенри Иконен
Максим Кондратьев 40:59
53:13 Антти Пильстрем
59:56 Антти Пильстрем (Й. Йоэнсуу, С. Леписто)
Овертайм
Томаш Зогорна 61:40
Александр Фролов (Т. Зогорна, О. Ли) 64:47
Статистика
14 Штрафное время 8
1 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Павел Овчинников (Орск, Россия)
Главный судья Сергей Морозов (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Йокерит
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