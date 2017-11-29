А если бы играл Зарипов? «Ак Барс» проиграл «Салавату Юлаеву»
Дебют вернувшегося в Казань Даниса Зарипов откладывается.
Дебют вернувшегося в Казань Даниса Зарипов откладывается.
Без него «барсы» не смогли взломать оборону уфимцев. «Салават Юлаев» взял реванш за разгром в зеленом дерби недельной давности.
…Его показали на медиакубе в середине второго периода. Заполненная под завязку «Татнефть Арена» разразилась овацией. Растроганный таким вниманием Данис Зарипов поприветствовал болельщиков
— Он пока не готов, не надо торопиться, можно ведь и травму получить, — прокомментировал отсутствие Зарипова в заявке на зеленое дерби главный тренер Казани Зинэтула Билялетдинов. Это было на утренней раскатке. А перед стартовым вбрасыванием помощник Билла Александр Завьялов в телеэфире выдал другую версию:
— Мы решили не менять состав, который выиграл последние матчи. Среди них разгром в Уфе «Салавата Юлаева» 5:0.
После фиаско защитник хозяев Захар Арзамасцев дал народное интервью, в котором посетовал на то, что тренеры заставляют команду играть от обороны, а ее стихия — лихая атака.
С таким посылом трудно согласиться. Если бы юлаевцы были загнаны в оборонительные рамки, они вряд ли пропустили пять шайб от «барсов». Защищаются уфимцы столь же небрежно, как иные любительские команды из Ночной лиги. А самого Арзамасцева так и хочется спросить: «Почему вы, в недавнем прошлом кандидат в сборную, пассивно созерцали, когда Владимир Ткачев забрасывал две шайбы в зеленом дерби недельной давности?».
В ответ на претензии наставник юлаевцев Эркка Вестерлунд максимально увеличил игровое время защитника. В Казани Арзамасцев запомнился, заключив в жаркие объятия
Но казанские бригады большинства в этот вечер фальшивили, а лидер атак хозяев Владимир Ткачев, довольный дублем в Уфе, решил взять паузу. Когда в штрафном боксе 36 секунд соседствовали Арзамасцев и Линус Умарк, отдувавшийся за нарушение численного состава, финский тренер готов был выскочить на лед и повторить вои слова о «подкормке судей топ-клубами». Но разве «Салават» середняк?
Вот где Зарипов с его кошачьими хоккейными повадками и хитрыми бросками с угла в ближнюю девятку пригодился бы.
Гости всеми силами старались сберечь минимальное преимущество, добытое на старте второго периода. Голевая комбинация вышла простой и изящной. Длинный пас через две линии Федора Белякова Энверу Лисину, передача в центр зоны и хлесткий фирменный бросок в одно касание Антона Бурдасова.
А в третьем периоде уже гости вхолостую разыгрывали большинство «5 на 3». Без малого две минуты. Умарк заставил звенеть каркас ворот, да и только.
В концовке уфимцы костьми ложились, зубами ловили шайбу и победу отстояли. Во многом благодаря стене в лице Бена Скривенса. Олимпийская сборная Канада за пост номер один может не волноваться. Ведь могут, когда захотят.
|Ак Барс
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0:1
(0:0, 0:1, 0:0)
|Салават Юлаев
|Зинэтула Билялетдинов
|Эркка Вестерлунд
|Эмиль Гарипов 58:12
|Бен Скривенс
|1-й период
|06:09
|Станислав Галиев
|Евгений Коротков
|17:19
|2-й период
|Антон Бурдасов (Ф. Беляков, Э. Лисин)
|22:15
|32:44
|Андрей Марков
|Захар Арзамасцев
|36:31
|37:55
|3-й период
|Антон Бурдасов
|49:34
|53:42
|Станислав Галиев
|53:47
|Атте Охтамаа
|Филип Ларсен
|54:53
|8
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)
|Главный судья
|Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)