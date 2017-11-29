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22:11 (мск), источник: Р-Спорт

ЦСКА обыграл «Куньлунь», который потерпел восьмое поражение подряд в КХЛ

МОСКВА, 29 ноя — Р-Спорт, Семён Галькевич. Хоккеисты московского ЦСКА одержали победу над «Куньлунем», для китайского клуба это поражение стало восьмым подряд в регулярном чемпионате КХЛ, армейцы продлили серию побед до шести игр.

Встреча, состоявшаяся в среду в Москве, завершилась со счетом 3:1 (2:0, 0:1, 1:0). Шайбами в составе победителей отметились Джефф Плэтт (на 7-й минуте), Сергей Шумаков (13) и Роман Любимов (42), у «Куньлуня» отличился Жильбер Брюле (26).

Шумаков, для которого матч стал 300-м в КХЛ, отметился голом в стиле Микаэля Гранлунда. Броски в стиле «лакросс» стали известны после шайбы, заброшенной таким образом финским форвардом в полуфинале чемпионата мира 2011 года российскому вратарю Константину Барулину. Плэтт забил во второй игре подряд, Любимов — впервые с 25 сентября.

Во время загрузки произошла ошибка.

Канадский форвард Тэйлор Бек провел первый матч за «Куньлунь» после перехода из «Автомобилиста» (Екатеринбург).

ЦСКА следующий матч домашней серии проведет в пятницу против хабаровского «Амура», «Куньлунь» в этот же день сыграет в Подольске против «Витязя».

ЦСКА 3:1
(2:0, 0:1, 1:0)
Куньлунь
29.11.2017, 19:30 Зрители: 3532 Регулярный чемпионат Ледовый дворец ЦСКА
Главные тренеры
Игорь Никитин Майк Кинэн
Вратари
Ларс Юханссон Магнус Хелльберг 12:56 (А. Скрынник 12:56-57:32)
1-й период
06:53 Джефф Плэтт (А. Попов, К. Петров)
Артур Кулда 08:41
12:56 Сергей Шумаков (М. Робинсон)
2-й период
21:44 Максим Шалунов
Жильбер Брюле (Б. О'Доннелл, П. Воробей) 25:41
Лукас Лессио 26:41
7333 33:47
Алексей Поникаровский 35:15
3-й период
Кори Кейн 40:25
41:51 Роман Любимов (М. Шалунов, К. Капризов)
42:46 Михаил Пашнин
51:39 Константин Окулов
Статистика
6 Штрафное время 10
5 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Куньлунь
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