ЦСКА обыграл «Куньлунь», который потерпел восьмое поражение подряд в КХЛ

Встреча, состоявшаяся в среду в Москве, завершилась со счетом 3:1 (2:0, 0:1, 1:0). Шайбами в составе победителей отметились Джефф Плэтт (на 7-й минуте), Сергей Шумаков (13) и Роман Любимов (42), у «Куньлуня» отличился Жильбер Брюле (26).

Шумаков, для которого матч стал 300-м в КХЛ, отметился голом в стиле Микаэля Гранлунда. Броски в стиле «лакросс» стали известны после шайбы, заброшенной таким образом финским форвардом в полуфинале чемпионата мира 2011 года российскому вратарю Константину Барулину. Плэтт забил во второй игре подряд, Любимов — впервые с 25 сентября.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_7ca85e0c650f537468f962bae95e6e8c_hd/q480033/bfb073c1e9144a9d792e587ff6c9d1d0/4667657587?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=322&lang=ru' allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Канадский форвард Тэйлор Бек провел первый матч за «Куньлунь» после перехода из «Автомобилиста» (Екатеринбург).