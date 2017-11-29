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ЦСКА обыграл «Куньлунь», который потерпел восьмое поражение подряд в КХЛ
МОСКВА, 29 ноя —
МОСКВА, 29 ноя —
Встреча, состоявшаяся в среду в Москве, завершилась со счетом 3:1 (2:0, 0:1, 1:0). Шайбами в составе победителей отметились Джефф Плэтт (на 7-й минуте), Сергей Шумаков (13) и Роман Любимов (42), у «Куньлуня» отличился Жильбер Брюле (26).
Шумаков, для которого матч стал 300-м в КХЛ, отметился голом в стиле Микаэля Гранлунда. Броски в стиле «лакросс» стали известны после шайбы, заброшенной таким образом финским форвардом в полуфинале чемпионата мира 2011 года российскому вратарю Константину Барулину. Плэтт забил во второй игре подряд, Любимов — впервые с 25 сентября.
Канадский форвард Тэйлор Бек провел первый матч за «Куньлунь» после перехода из «Автомобилиста» (Екатеринбург).
ЦСКА следующий матч домашней серии проведет в пятницу против хабаровского «Амура», «Куньлунь» в этот же день сыграет в Подольске против «Витязя».
|Игорь Никитин
|Майк Кинэн
|Ларс Юханссон
|Магнус Хелльберг 12:56 (А. Скрынник 12:56-57:32)
|1-й период
|06:53
|Джефф Плэтт (А. Попов, К. Петров)
|Артур Кулда
|08:41
|12:56
|Сергей Шумаков (М. Робинсон)
|2-й период
|21:44
|Максим Шалунов
|Жильбер Брюле (Б. О'Доннелл, П. Воробей)
|25:41
|Лукас Лессио
|26:41
|7333
|33:47
|Алексей Поникаровский
|35:15
|3-й период
|Кори Кейн
|40:25
|41:51
|Роман Любимов (М. Шалунов, К. Капризов)
|42:46
|Михаил Пашнин
|51:39
|Константин Окулов
|6
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)