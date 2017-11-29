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22:22 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» пропустил пять безответных шайб от «Локомотива» и потерпел шестое поражение подряд

ХК «Барыс» потерпел разгромное поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча с «Локомотивом» прошла в Ярославле и завершилась поражением астанинской команды со счетом 0:5.

Изначально ворота «Барыса» в этом матче защищал Хенрик Карлссон. Он пропустил три шайбы уже за первые 15 минут. Причем счет хозяева открыли спустя всего минуту встречи.

Затем место Карлссона занял молодой казахстанский вратарь Сергей Кудрявцев. Он продержался до конца первого периода, но пропустил дважды в самом начале второй 20-минутки.

Отметим, что это поражение стало для «Барыса» уже шестым подряд. При этом команда пока удержалась на пятом месте Восточной конференции КХЛ, так как ближайшие преследователи проведут свои игры на день позже.

Матчем с «Локомотивом» «Барыс» завершил гостевую серию. 3 декабря команда в Астане примет «Магнитку», а 5-го — челябинский «Трактор».

Локомотив 5:0
(3:0, 2:0, 0:0)
Барыс
29.11.2017, 19:00 Зрители: 7815 Регулярный чемпионат УКРК "Арена 2000"
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов Евгений Корешков
Вратари
Александр Судницин Хенрик Карлссон 14:27 (С. Кудрявцев 14:27)
1-й период
01:09 Брэндон Козун (Я. Накладал, М. Тальбо)
02:43 Егор Аверин (А. Локтионов)
08:17 Рушан Рафиков
Роман Савченко 08:17
14:27 Егор Фатеев (А. Каюмов)
2-й период
20:57 Даниил Апальков (А. Елесин, Е. Коршков)
23:22 Даниил Апальков (П. Красковский, Е. Коршков)
Дмитрий Шевченко 32:33
3-й период
45:44 Даниил Апальков
Артем Лихотников 45:44
Кирилл Полохов 59:09
Статистика
4 Штрафное время 8
2 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
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"Барыс" пропустил пять безответных шайб от "Локомотива" и потерпел шестое поражение подряд
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