Не врать и не бояться: почему КХЛ должна открыть зарплаты хоккеистов

На этой неделе в руки хоккейного отдела «СЭ» попали любопытные данные. Согласно им, нападающий «Амура» Кирилл Рассказов имеет годовой контракт на сумму в 77 миллионов рублей.

Рассказов оказался в Хабаровске после того, как в конце сентября его обменяли из «Торпедо» в «Амур». Лучшим сезоном для 25-летнего хоккеиста стал прошлый чемпионат, когда в составе нижегородского клуба он набрал 17 (3+14) очков в 48 матчах. В нынешнем чемпионате у Кирилла в 26 играх за «Торпедо» и «Амур» — три гола и три передачи.

Для хоккеиста такого уровня деньги запредельные. Логично, что первая мысль, которая приходит в голову после ознакомления с этими данными, крутится вокруг возможных злоупотреблений. Игрок получает деньги на уровне хоккеистов сборных России и Швеции, например, Сергея Широкова и Линуса Умарка. Как это вообще возможно?

«Амур» в среду устами пресс-атташе Алексея Чечелева заявил «Р-Спорту» о «недостоверной информации», «техническом сбое в системе ЦИБ». По его словам, «сумма значительно отличается от той, что указана в существующем контракте с данным хоккеистом, в его бумажной версии».

В данном случае нам очень хочется поверить в «человеческий фактор». Каждый порой допускает ошибки. Хотя днем ранее «СЭ» узнал именно о таком сценарии оправдания. Но каким образом данные о 77 миллионах висели в базе данных на протяжении двух месяцев, и почему за предыдущие годы не было ни одного такого ляпа? Любому понятно, насколько скрупулезно подходят сотрудники ЦИБ к своим обязанностям, когда речь идет о таких суммах со многими нулями. Вписать по недоразумению лишнюю «семерку»? Каждый пусть решает для себя сам, кому верить.

Но если версия клуба соответствует действительности, то история с контрактом заставляет задуматься о другом. Почему бы снова не сделать платежные ведомости клубов КХЛ доступными? Когда-то лига делала первые шаги в этом направлении, публикуя зарплатные бюджеты, не раскрывая индивидуальных контрактов. В первый раз это случилось еще в 2008 году. Однако с момента, когда в последний раз такие данные публиковались, прошло несколько лет.

Теперь в КХЛ новое руководство. Прошлой весной президент лиги Дмитрий Чернышенко совершил локальную революцию, озвучив стратегию развития на ближайшие годы. Она включает не только уход из КХЛ клубов, занимающих последние места в комплексном рейтинге, но и поэтапное сокращение верхней границы потолка зарплат до 600 миллионов к сезону-2020/21. Когда как не сейчас, идти к открытию ведомостей?

Возражения о том, что общество не готово услышать реальные зарплаты хоккеистов, выглядят анахронизмом. Когда-то нашего коллегу пытался лишить аккредитации «Ак Барс» только на основании того, что он описал многомиллионный автопарк игроков команды. Благо стоянка перед казанским дворцом доступна для всеобщего обозрения и каждый знает, кто может себе позволить дорогостоящие иномарки.

Другой пример. Четыре года назад известный спортивный портал опубликовал данные о 90 самых высокооплачиваемых игроках КХЛ — от Ильи Ковальчука до Федора Федорова. С учетом тогдашнего курса рубля в долларах суммы получились громадными. Революций и бунтов не произошло. Никто не побежал громить офисы «Салавата» и «Авангарда» с криками «куда уходят народные деньги» или ломать личный автотранспорт игроков с воплями «когда играть будем».

К слову о финансировании. У подавляющего большинства российских команд оно имеет государственное происхождение. Логично, что сокрытие бюджетов интересно только нечистыми на руку менеджерам, пытающихся благодаря мутными схемами увеличивать собственное благосостояние. Нынешняя ситуация с контрактом Рассказова куда больше наносит вреда самой КХЛ, клубу и болельщикам. Если хоккеист будет перед ними честен и не станет отбывать номер на льду, то в его адрес никто слова не скажет — ведь зарплаты ему выписывает менеджер.