Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве госпитализирован Андрей Мягков
Индиец съел шесть килограммов металла
Медведев отреагировал на пропажу 64 млрд руб. для аэропортов
Путин заявил о желании поехать на матч на поезде с болельщиками
Кейт Миддлтон вышла в свет в повседневном наряде
Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
ЦСКА3
Куньлунь1
Хоккей. КХЛ
3-й период
СКА3
Авангард1
Хоккей. КХЛ
3-й период
Йокерит3
Амур4
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив5
Барыс0
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс0
Салават Юлаев1
Хоккей. НХЛ
30.11
Бостон Брюинз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
30.11
Монреаль Канадиенс
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
30.11
Сент-Луис Блюз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
30.11
Колорадо Эвеланш
Виннипег Джетс
Все события
СМИ: позиция Путина ставит в тупик МОК
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Marca: Нападающий сборной России входит в шорт-лист «Реала»
Белорусская биатлонистка выиграла индивидуальную гонку на КМ
Екатерина Андреева показала эволюцию стиля дикторов
Поклонники не узнали Анну Хилькевич без макияжа
Индиец съел шесть килограммов металла
Опрос выявил самые неуместные ситуации для проверки смартфона
Семьям с двумя детьми будут давать скидку на ипотеку
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Фоторепортажи
8«Челси» сыграл вничью с «Ливерпулем»
16Кубок чемпионата мира проехал по России
20:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Не врать и не бояться: почему КХЛ должна открыть зарплаты хоккеистов

«Дело Кирилла Рассказова» должно заставить лигу пойти на решительные шаги.

На этой неделе в руки хоккейного отдела «СЭ» попали любопытные данные. Согласно им, нападающий «Амура» Кирилл Рассказов имеет годовой контракт на сумму в 77 миллионов рублей.

Рассказов оказался в Хабаровске после того, как в конце сентября его обменяли из «Торпедо» в «Амур». Лучшим сезоном для 25-летнего хоккеиста стал прошлый чемпионат, когда в составе нижегородского клуба он набрал 17 (3+14) очков в 48 матчах. В нынешнем чемпионате у Кирилла в 26 играх за «Торпедо» и «Амур» — три гола и три передачи.

Для хоккеиста такого уровня деньги запредельные. Логично, что первая мысль, которая приходит в голову после ознакомления с этими данными, крутится вокруг возможных злоупотреблений. Игрок получает деньги на уровне хоккеистов сборных России и Швеции, например, Сергея Широкова и Линуса Умарка. Как это вообще возможно?

«Амур» в среду устами пресс-атташе Алексея Чечелева заявил «Р-Спорту» о «недостоверной информации», «техническом сбое в системе ЦИБ». По его словам, «сумма значительно отличается от той, что указана в существующем контракте с данным хоккеистом, в его бумажной версии».

Во время загрузки произошла ошибка.

В данном случае нам очень хочется поверить в «человеческий фактор». Каждый порой допускает ошибки. Хотя днем ранее «СЭ» узнал именно о таком сценарии оправдания. Но каким образом данные о 77 миллионах висели в базе данных на протяжении двух месяцев, и почему за предыдущие годы не было ни одного такого ляпа? Любому понятно, насколько скрупулезно подходят сотрудники ЦИБ к своим обязанностям, когда речь идет о таких суммах со многими нулями. Вписать по недоразумению лишнюю «семерку»? Каждый пусть решает для себя сам, кому верить.

Но если версия клуба соответствует действительности, то история с контрактом заставляет задуматься о другом. Почему бы снова не сделать платежные ведомости клубов КХЛ доступными? Когда-то лига делала первые шаги в этом направлении, публикуя зарплатные бюджеты, не раскрывая индивидуальных контрактов. В первый раз это случилось еще в 2008 году. Однако с момента, когда в последний раз такие данные публиковались, прошло несколько лет.

Теперь в КХЛ новое руководство. Прошлой весной президент лиги Дмитрий Чернышенко совершил локальную революцию, озвучив стратегию развития на ближайшие годы. Она включает не только уход из КХЛ клубов, занимающих последние места в комплексном рейтинге, но и поэтапное сокращение верхней границы потолка зарплат до 600 миллионов к сезону-2020/21. Когда как не сейчас, идти к открытию ведомостей?

Возражения о том, что общество не готово услышать реальные зарплаты хоккеистов, выглядят анахронизмом. Когда-то нашего коллегу пытался лишить аккредитации «Ак Барс» только на основании того, что он описал многомиллионный автопарк игроков команды. Благо стоянка перед казанским дворцом доступна для всеобщего обозрения и каждый знает, кто может себе позволить дорогостоящие иномарки.

Другой пример. Четыре года назад известный спортивный портал опубликовал данные о 90 самых высокооплачиваемых игроках КХЛ — от Ильи Ковальчука до Федора Федорова. С учетом тогдашнего курса рубля в долларах суммы получились громадными. Революций и бунтов не произошло. Никто не побежал громить офисы «Салавата» и «Авангарда» с криками «куда уходят народные деньги» или ломать личный автотранспорт игроков с воплями «когда играть будем».

К слову о финансировании. У подавляющего большинства российских команд оно имеет государственное происхождение. Логично, что сокрытие бюджетов интересно только нечистыми на руку менеджерам, пытающихся благодаря мутными схемами увеличивать собственное благосостояние. Нынешняя ситуация с контрактом Рассказова куда больше наносит вреда самой КХЛ, клубу и болельщикам. Если хоккеист будет перед ними честен и не станет отбывать номер на льду, то в его адрес никто слова не скажет — ведь зарплаты ему выписывает менеджер.

Интерес к КХЛ неуклонно падает, о чем свидетельствуют рейтинги последних лет как на телевидении, так и в интернете. Открытые ведомости вкупе со снижением потолка зарплат — это если не путь к тому, что вывести лигу из кризиса, то хотя бы небольшой шанс сделать ее снова популярной.

Амур
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Настоящая "бомба" по делу Родченкова и списку "Дюшес"
МОК пожизненно отстранил еще трех российских спортсменов
Зубков: Пока не будет доказательств, медали не отдам
Marca: Нападающий сборной России входит в шорт-лист «Реала»
Белорусская биатлонистка выиграла индивидуальную гонку на КМ
Федерация хоккея США: Чистые спортсмены РФ должны играть на ОИ
Тренер: Лыжник Легков сейчас в ужасном состоянии
Marca: ФИФА решила больше не проводить Кубок конфедераций
Новости
Авто
Совершенно новый Jeep Wrangler — теперь и здесь «два ноль турбо» Wrangler четвёртого поколения не сильно отличается внешне от третьего, но это не рестайлинг, а совершенно новая машина
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
В Москве госпитализирован Андрей Мягков Актер пожаловался на сильные боли в голове
Недвижимость
Реновация затронет интересы каждой четвертой московской семьи
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
«Я не готова тратить на дорогу три часа в день». Почему чужое жилье лучше ипотеки
В Британии автобус переоборудовали в приют для бездомных
Леди
От обезьяньих шуб до этики: как менялась мода на мех Ну что такого радикального могло происходить с этим предметом гардероба? Рассказываем, какие изменения претерпели меховые изделия с начала XX века
Дети
Таблица размножения: кому положено пособие за первенца Президент России Владимир Путин предложил новую меру для повышения рождаемости в стране — пособие на первого ребенка. Подобные инициативы успешно действуют в ряде стран.
Все о ремонте
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
7 правил, как расположить ТВ на стене
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь