Хабаровский «Амур» попробует забрать очки у «джокеров» в Хельсинки

Финны выступают в КХЛ с сезона 2014/15 года. За это время они встретились с хабаровчанами шесть раз — лишь единожды «тиграм» удалось взять верх. Четырежды «джокеры» одержали верх с одним и тем же счетом — 3:2. В январе 2017 года «Амур» под руководством Андрея Мартемьянова вырвал победу на домашнем льду, отыгрываясь с 0:2. В сентябре гости из Хельсинки вновь приехали в Хабаровск и отвоевали три очка — 4:2. Этот матч стал первым в домашней серии «тигров» с начала 10-го сезона КХЛ, а за ним последовала череда неудач.