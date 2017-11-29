Хабаровский «Амур» попробует забрать очки у «джокеров» в Хельсинки
Очередной выездной матч «тигры» проведут с финским «Йокеритом».
Очередной выездной матч «тигры» проведут с финским «Йокеритом».
Хабаровск, 29 ноября, AmurMedia.
Хоккеисты хабаровского «Амура» продолжают выездную серию игр. Сегодня, 29 ноября, «тигры» скрестят клюшки с хельсинским «Йокеритом». Этот матч станет уже второй встречей соперников с начала юбилейного сезона Континентальной хоккейной лиги, передает корр. ИА AmurMedia.
Финны выступают в КХЛ с сезона 2014/15 года. За это время они встретились с хабаровчанами шесть раз — лишь единожды «тиграм» удалось взять верх. Четырежды «джокеры» одержали верх с одним и тем же счетом — 3:2. В январе 2017 года «Амур» под руководством Андрея Мартемьянова вырвал победу на домашнем льду, отыгрываясь с 0:2. В сентябре гости из Хельсинки вновь приехали в Хабаровск и отвоевали три очка — 4:2. Этот матч стал первым в домашней серии «тигров» с начала 10-го сезона КХЛ, а за ним последовала череда неудач.
Сейчас «Амур» проводит очередной выезд. «Йокерит» станет уже третьим по счету соперником хабаровчан — сначала «тигры» уступили «Словану» в Братиславе, а затем расквитались с подольским «Витязем» в овертайме. Сегодня дальневосточники играют в Хельсинки, а перед возвращением домой заедут в Москву, где скрестят клюшки с ЦСКА.
Матч с «Йокеритом» состоится сегодня, 29 ноября, на льду «Хартвалл Арены». Игра начнется в 02:30 по хабаровскому времени.