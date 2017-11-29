ХК «Адмирал» проиграл третий матч подряд на выезде
Матч со «Слованом» в Братиславе закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев площадки.
Матч со «Слованом» в Братиславе закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев площадки.
Владивосток, 29 ноября, PrimaMedia.
Приморский хоккейный клуб «Адмирал» проиграл «Словану» 1:0 в Братиславе. Это уже третий матч «моряков» на выезде и уже третье поражение подряд. Ранее «Адмирал» уступил «Йоккериту» в Хельсинках и ЦСКА в Москве, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт ХК «Адмирал».
Первый период вышел безголевым, хотя вратари трудились в поте лица, соотношение бросков в створ 15−13 в пользу хозяев. «Моряки» сумели отбиться в меньшинстве после удаления Мамашева. А Штепанеку работы хватало и в равных составах. Увы, но ни Саболич с Саюстовым, наносившие броски с пятака, ни тот же Мамашев охотно подключавшийся к атакам не смогли переиграть голкипера.
Не случилось голов и во втором периоде, который изобиловал мелкими стычками и множеством удалений. Арбитры выписали 11 двухминутных штрафов, а Кашпар получил десятку. «Адмирал» провел в атаке в два раза больше времени, но по воротам словаки бросать практически не давали. Да и игра в большинстве у приморцев откровенно не пошла.
А вот «Слован» свою возможность отличиться в большинстве на старте третьего периода использовал. Баркер бросил от синей линии и попал. В дальнейшем команды продолжили удаляться, у хозяев десятку получил Въеденски за отказ подраться с Мнацяном, а у «Адмирала» вначале не выдержали нервы у Саболича, а затем и у Налимова, которые также получили десятиминутные удаления. Сменив в концовке голкипера на шестого полевого игрока, приморцы так и не смогли отыграться. Штепанек сегодня оказался неприступен.
Отметим, что «Адмирал» и «Слован» встречались в столице Словакии четыре раза. У каждой из команд до сегодняшней игры было по две победы. Интересно, что соперники выигрывали строго через сезон. Чемпионат 13/14 — 6:1 «Адмирал», 14/15 — 4:1 «Слован», 15/16 — 3:1 «Адмирал», 16/17 — 3:2 «Слован».