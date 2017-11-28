Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
82-летний Олег Табаков попал в реанимацию
Мухи — источник гораздо большей заразы, чем думали прежде
Программу маткапитала продлят до 2021 года
Панин рассказал о заявлении Поклонской в полицию
Сын Табакова рассказал о самочувствии актера
Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. КХЛ
28.11
Слован1
Адмирал0
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз
Аризона Койотс
Хоккей. КХЛ
28.11
Динамо Мн2
Югра1
Хоккей. КХЛ
28.11
Йокерит2
Сибирь1
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс
Даллас Старз
Хоккей. КХЛ
28.11
Лада0
Торпедо НН2
Хоккей. КХЛ
28.11
ТракторБ2
Динамо Р1
Хоккей. КХЛ
28.11
Автомобилист4
Спартак2
Хоккей. КХЛ
28.11
Металлург МгОТ2
Северсталь3
Все события
Эксперт: Новые санкции США против РФ беспрецедентны по масштабу
СМИ: Пугачева испугала поклонников лицом без грима
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
Две российские биатлонистки отстранены от мероприятий IBU
Футболист ЦСКА признан самым ценным игроком 18-го тура РФПЛ
Николь Кидман в сверкающем платье затмила всех на премии
Альбина Джанабаева в эффектном зеленом пальто вышла в свет
Мухи — источник гораздо большей заразы, чем думали прежде
8 секретов стройности японцев
«Я не знаю, где буду жить через 5 лет». Чем аренда лучше ипотеки
Назван срок реконструкции «синего зуба» в Москве
Фоторепортажи
8«Челси» сыграл вничью с «Ливерпулем»
24День, когда не пропустил Акинфеев
28 ноября, источник: Чемпионат.com

Дуайер: На Матч звёзд отправил бы голкипера Энрота, он первый в моём списке

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер подвёл итоги после победы над «Югрой» (2:1).

Источник: РИА "Новости"

«Югра» — мастеровитая команда, они играют в терпеливый хоккей и могут наказать за ошибку в любой момент. В первом периоде мы действовали неплохо, но были моменты, когда теряли шайбу, поэтому не смогли в полной мере показать хоккей, на который способны. Вторая треть удалась куда больше: стали быстрее передвигать шайбу, лучше играть в пас, и реализовали два большинства. Думаю, благодаря этому заполучили лидерство в матче.

Классно, когда игроки могут представить твою команду на Матче звезд. И «Динамо» повезло — болельщики поддерживают парней в едином порыве. Буду держать кулачки за ребят. Надеюсь, они поедут в Астану. Кого бы я туда отправил? В первую очередь, конечно, Юнаса Энрота. Он был бы первым в моём бюллетене. Юнас играет великолепно и каждый раз сохраняет наши шансы на победу. Есть еще несколько достойных хоккеистов. Например, Куинтон Хауден проводит прекрасный сезон. Граньяни находится в лидерах среди защитников по набранным очкам… Кандидатов хватает", — цитирует тренера официальный сайт клуба.

Динамо Мн 2:1
(0:0, 2:0, 0:1)
Югра
28.11.2017, 19:30 Зрители: 10735 Регулярный чемпионат Минск-Арена
Главные тренеры
Горди Дуайер Анатолий Емелин
Вратари
Юнас Энрот Александр Шарыченков 58:58
2-й период
Даниил Ильин 25:31
25:42 Марк-Андре Граньяни (Ш. Лингле, К. Хауден)
Архип Неколенко 33:04
34:34 Александр Павлович (Ш. Лингле, К. Хауден)
35:56 Владимир Денисов
39:00 Владимир Денисов
3-й период
53:26 Куинтон Хауден
Тобиас Виклунд (П. Варфоломеев, И. Лекомцев) 55:14
Статистика
6 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 3
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Евгений Гамалей (Москва, Россия)
Главный судья Артур Кулев (Уфа, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Динамо Мн
НовостиМатчиСоставСтатистика
Югра
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Летнее обострение. Косплей в купальниках
Жеребьёвка ЧМ-2018: корзины, расклады, варианты для России
«Яшин — главный символ российского футбола»
IIHF попросила МОК допустить Россию к участию в Олимпиаде
Две российские биатлонистки отстранены от мероприятий IBU
Футболист ЦСКА признан самым ценным игроком 18-го тура РФПЛ
Daily Mail: «Шальке» и «Байер» включились в борьбу за Смолова
Малафеев стал заместителем спортивного директора «Зенита»
Бобровский: У нас отняли одну Олимпиаду. Это очень ранит
Новости
Авто
Один из старейших автодилеров закрыл все салоны в Москве У группы «Независимость», в отношении которой подан иск о банкротстве, осталось несколько центров в регионах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Назван самый великий плохой фильм в истории В честь выхода «Горе-творца» Джеймса Франко журналисты и киноманы составили рейтинг худших картин, полюбившихся зрителям
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Жилье под ключ: застройщики увеличивают предложение квартир с отделкой
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Леди
В моду вошли брючные костюмы на каждый день (фото) О том, как выбрать идеальный костюм на каждый день, «Леди Mail.Ru» рассказали российские дизайнеры
Дети
Программу маткапитала продлят до 2021 года Государство планирует принять новые меры по поддержке семей.
Все о ремонте
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
7 правил, как расположить ТВ на стене
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь