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28 ноября, источник: Р-Спорт

«Слован» продлил серию поражений «Адмирала» в чемпионате КХЛ до четырех игр

МОСКВА, 28 ноя — Р-Спорт. Хоккеисты братиславского «Слована» обыграли владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся во вторник в Братиславе, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев льда. Единственную шайбу в игре на 42-й минуте забросил Кэм Баркер. Голкипер «Слована» Якуб Штепанек отразил 30 бросков, проведя первый «сухой» матч в нынешнем чемпионате КХЛ.

Нападающий «Адмирала» Вадим Краснослободцев принял участие в своей 500-й игре в КХЛ.

«Слован», одержавший третью победу подряд, в следующем матче 3 декабря на выезде сыграет с рижским «Динамо», а «Адмирал», потерпевший четвертое поражение подряд, 30 ноября в гостях встретится с подмосковным «Витязем».

Слован 1:0
(0:0, 0:0, 1:0)
Адмирал
28.11.2017, 21:00 Зрители: 7564 Регулярный чемпионат Ondrej Nepela Arena (Orange Arena)
Главные тренеры
Эдуард Занковец Фредрик Стиллман
Вратари
Якуб Штепанек Иван Налимов 59:31
1-й период
Ренат Мамашев 09:17
2-й период
20:44 Марек Вьеденски
26:13 Ник Эберт
Владимир Ткачев 26:13
Николай Глухов 28:22
32:21 Лукаш Кашпар
32:21 Лукаш Кашпар
35:15 Колби Геноуэй
35:15 Колби Геноуэй
35:15 Ян Бухтеле
Георгий Сергеенко 35:15
38:30 Мартин Реваи
Георгий Сергеенко 38:30
3-й период
Вадим Краснослободцев 40:43
41:01 Кэм Баркер (А. Мезарош, М. Ржепик)
43:49 Марек Вьеденски
43:49 Марек Вьеденски
Самвел Мнацян 43:49
Николай Глухов 45:56
Роберт Саболич 51:36
Иван Налимов 57:59
Статистика
36 Штрафное время 36
4 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Антон Кислов (Челябинск, Россия)
Главный судья Виктор Бирин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Адмирал
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