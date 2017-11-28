«Слован» продлил серию поражений «Адмирала» в чемпионате КХЛ до четырех игр

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся во вторник в Братиславе, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев льда. Единственную шайбу в игре на 42-й минуте забросил Кэм Баркер. Голкипер «Слована» Якуб Штепанек отразил 30 бросков, проведя первый «сухой» матч в нынешнем чемпионате КХЛ.

Нападающий «Адмирала» Вадим Краснослободцев принял участие в своей 500-й игре в КХЛ.