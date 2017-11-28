Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
«Слован» продлил серию поражений «Адмирала» в чемпионате КХЛ до четырех игр
МОСКВА, 28 ноя —
МОСКВА, 28 ноя —
Встреча, состоявшаяся во вторник в Братиславе, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев льда. Единственную шайбу в игре на 42-й минуте забросил Кэм Баркер. Голкипер «Слована» Якуб Штепанек отразил 30 бросков, проведя первый «сухой» матч в нынешнем чемпионате КХЛ.
Нападающий «Адмирала» Вадим Краснослободцев принял участие в своей 500-й игре в КХЛ.
«Слован», одержавший третью победу подряд, в следующем матче 3 декабря на выезде сыграет с рижским «Динамо», а «Адмирал», потерпевший четвертое поражение подряд, 30 ноября в гостях встретится с подмосковным «Витязем».
|Эдуард Занковец
|Фредрик Стиллман
|Якуб Штепанек
|Иван Налимов 59:31
|1-й период
|Ренат Мамашев
|09:17
|2-й период
|20:44
|Марек Вьеденски
|26:13
|Ник Эберт
|Владимир Ткачев
|26:13
|Николай Глухов
|28:22
|32:21
|Лукаш Кашпар
|32:21
|Лукаш Кашпар
|35:15
|Колби Геноуэй
|35:15
|Колби Геноуэй
|35:15
|Ян Бухтеле
|Георгий Сергеенко
|35:15
|38:30
|Мартин Реваи
|Георгий Сергеенко
|38:30
|3-й период
|Вадим Краснослободцев
|40:43
|41:01
|Кэм Баркер (А. Мезарош, М. Ржепик)
|43:49
|Марек Вьеденски
|43:49
|Марек Вьеденски
|Самвел Мнацян
|43:49
|Николай Глухов
|45:56
|Роберт Саболич
|51:36
|Иван Налимов
|57:59
|36
|Штрафное время
|36
|4
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Антон Кислов (Челябинск, Россия)
|Главный судья
|Виктор Бирин (Москва, Россия)