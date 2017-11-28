Хоккеист «Авангарда» Лемтюгов намерен вернуться на лед в нынешнем сезоне

Источник: ИТАР-ТАСС

31-летний хоккеист получил серьезную травму 10 октября в матче против «Барыса» — из-за столкновения у игрока произошел разрыв селезенки. Лемтюгов был прооперирован и внесен в список травмированных.

«В эти дни Лемтюгов продолжает восстановление в Кельне. Наш нападающий чувствует себя хорошо и намерен выйти на лед уже в этом сезоне. Николай благодарит болельщиков за поддержку», — говорится в заявлении клуба.