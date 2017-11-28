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23:00 (мск), источник: ТАСС

Хоккеист «Авангарда» Лемтюгов намерен вернуться на лед в нынешнем сезоне

ТАСС, 28 ноября. Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» Николай Лемтюгов намерен вернуться на лед в нынешнем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба омского клуба.

Источник: ИТАР-ТАСС

31-летний хоккеист получил серьезную травму 10 октября в матче против «Барыса» — из-за столкновения у игрока произошел разрыв селезенки. Лемтюгов был прооперирован и внесен в список травмированных.

«В эти дни Лемтюгов продолжает восстановление в Кельне. Наш нападающий чувствует себя хорошо и намерен выйти на лед уже в этом сезоне. Николай благодарит болельщиков за поддержку», — говорится в заявлении клуба.

Лемтюгов подписал контракт с «Авангардом» в июле 2015 года. По итогам сезона-2016/17 он был признан лучшим игроком клуба по версии болельщиков. В мае 2017 года нападающий продлил соглашение до 2019 года. В текущем сезоне он провел 11 матчей в регулярном чемпионате, отметившись тремя результативными передачами.

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