«Йокерит» одержал четвертую победу подряд, обыграв «Сибирь» в матче КХЛ

Источник: РИА "Новости"

В составе гостей заброшенной шайбой отметился Андрей Сигарев (39-я минута). В составе хозяев отличились Сами Леписте (41) и Ессе Йоэнсуу (49).

«Йокерит» одержал четвертую победу подряд, «Сибирь» потерпела второе поражение подряд. «Йокерит» находится на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 76 очков. «Сибирь» расположилась на восьмом месте в Восточной конференции, в активе команды 50 очков.

В следующем матче «Йокерит» дома встретится с хабаровским «Амуром» 29 ноября, а «Сибирь» 30 ноября в гостях сыграет с московским «Динамо».