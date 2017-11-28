«Йокерит» одержал четвертую победу подряд, обыграв «Сибирь» в матче КХЛ
ТАСС, 28 ноября. Финский «Йокерит» со счетом 2:1 обыграл «Сибирь» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 28 ноября. Финский «Йокерит» со счетом 2:1 обыграл «Сибирь» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе гостей заброшенной шайбой отметился Андрей Сигарев (39-я минута). В составе хозяев отличились Сами Леписте (41) и Ессе Йоэнсуу (49).
«Йокерит» одержал четвертую победу подряд, «Сибирь» потерпела второе поражение подряд. «Йокерит» находится на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 76 очков. «Сибирь» расположилась на восьмом месте в Восточной конференции, в активе команды 50 очков.
В следующем матче «Йокерит» дома встретится с хабаровским «Амуром» 29 ноября, а «Сибирь» 30 ноября в гостях сыграет с московским «Динамо».
В других матчах игрового дня челябинский «Трактор» по буллитам победил рижское «Динамо» (2:1), нижегородское «Торпедо» обыграло тольяттинскую «Ладу» (2:0), а минское «Динамо» выиграло у «Югры» (2:1).
|Юкка Ялонен
|Павел Зубов
|Карри Рамо
|Алексей Красиков 58:51 (А. Красиков 59:10-59:42)
|1-й период
|02:39
|Никлас Андерсен
|08:25
|Йессе Йоэнсуу
|08:25
|Эли Толванен
|Кирилл Воробьев
|08:25
|Иван Верещагин
|11:47
|14:07
|Мика Ниеми
|2-й период
|Владимир Первушин
|33:40
|Андрей Сигарев (П. Закриссон, К. Воробьев)
|38:15
|39:03
|Йессе Йоэнсуу
|Максим Игнатович
|39:03
|Максим Игнатович
|39:03
|Владимир Первушин
|39:55
|3-й период
|40:32
|Сами Леписто (М. Гилрой)
|48:01
|Йессе Йоэнсуу (С. Леписто)
|53:57
|Петтери Виртанен
|12
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Иван Фатеев (Омск, Россия)