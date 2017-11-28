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22:17 (мск), источник: ТАСС

«Йокерит» одержал четвертую победу подряд, обыграв «Сибирь» в матче КХЛ

ТАСС, 28 ноября. Финский «Йокерит» со счетом 2:1 обыграл «Сибирь» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

В составе гостей заброшенной шайбой отметился Андрей Сигарев (39-я минута). В составе хозяев отличились Сами Леписте (41) и Ессе Йоэнсуу (49).

«Йокерит» одержал четвертую победу подряд, «Сибирь» потерпела второе поражение подряд. «Йокерит» находится на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 76 очков. «Сибирь» расположилась на восьмом месте в Восточной конференции, в активе команды 50 очков.

В следующем матче «Йокерит» дома встретится с хабаровским «Амуром» 29 ноября, а «Сибирь» 30 ноября в гостях сыграет с московским «Динамо».

В других матчах игрового дня челябинский «Трактор» по буллитам победил рижское «Динамо» (2:1), нижегородское «Торпедо» обыграло тольяттинскую «Ладу» (2:0), а минское «Динамо» выиграло у «Югры» (2:1).

Йокерит 2:1
(0:0, 0:1, 2:0)
Сибирь
28.11.2017, 19:30 Зрители: 9523 Регулярный чемпионат Hartwall Arena
Главные тренеры
Юкка Ялонен Павел Зубов
Вратари
Карри Рамо Алексей Красиков 58:51 (А. Красиков 59:10-59:42)
1-й период
02:39 Никлас Андерсен
08:25 Йессе Йоэнсуу
08:25 Эли Толванен
Кирилл Воробьев 08:25
Иван Верещагин 11:47
14:07 Мика Ниеми
2-й период
Владимир Первушин 33:40
Андрей Сигарев (П. Закриссон, К. Воробьев) 38:15
39:03 Йессе Йоэнсуу
Максим Игнатович 39:03
Максим Игнатович 39:03
Владимир Первушин 39:55
3-й период
40:32 Сами Леписто (М. Гилрой)
48:01 Йессе Йоэнсуу (С. Леписто)
53:57 Петтери Виртанен
Статистика
12 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Главный судья Иван Фатеев (Омск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сибирь
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