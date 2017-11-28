Хоккеисты «Торпедо» одержали «сухую» победу над «Ладой» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в воскресенье в Тольятти, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) в пользу гостей. Шайбы у «Торпедо» забросили Сергей Костицын (30-я минута) и Каспарс Даугавиньш (39-я). Вратарь гостей Станислав Галимов отразил 26 бросков, проведя пятый «сухой» матч в сезоне.