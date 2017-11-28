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Хоккеисты «Торпедо» одержали «сухую» победу над «Ладой» в матче КХЛ
ТОЛЬЯТТИ, 28 ноя —
ТОЛЬЯТТИ, 28 ноя —
Встреча, прошедшая в воскресенье в Тольятти, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) в пользу гостей. Шайбы у «Торпедо» забросили Сергей Костицын (30-я минута) и Каспарс Даугавиньш (39-я). Вратарь гостей Станислав Галимов отразил 26 бросков, проведя пятый «сухой» матч в сезоне.
«Торпедо» следующий матч проведет 30 ноября в гостях с челябинским «Трактором». «Лада» в этот же день примет рижское «Динамо».
|Лада
|
0:2
(0:0, 0:2, 0:0)
|Торпедо НН
|Артис Аболс
|Петерис Скудра
|Евгений Иванников
|Станислав Галимов
|1-й период
|Каспарс Даугавиньш
|05:47
|07:10
|Станислав Бочаров
|Вячеслав Кулемин
|15:26
|Вячеслав Кулемин
|15:26
|2-й период
|Сергей Костицын (Дж. Кинрейд, Е. Грачев)
|29:26
|Григорий Желдаков
|29:47
|Тимур Фаткуллин
|34:02
|Каспарс Даугавиньш (Р. Гарбутт)
|38:10
|38:34
|Денис Ежов
|3-й период
|49:29
|Денис Ежов
|55:30
|Денис Зернов
|Кирилл Ураков
|55:30
|11
|Штрафное время
|23
|4
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Сергей Юдаков (Москва, Россия)