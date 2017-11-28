Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
Ученые нашли на поверхности МКС живые бактерии из космоса
Подполковник полиции напал на сотрудника ГИБДД, защищая женщину
Армения лишится права поставлять «коньяк» в Евросоюз
Сын Табакова рассказал о самочувствии актера
Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Слован0
Адмирал0
Хоккей. КХЛ
3-й период
Динамо Мн2
Югра0
Хоккей. КХЛ
3-й период
Йокерит1
Сибирь1
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада0
Торпедо НН2
Хоккей. КХЛ
17:00
ТракторБ2
Динамо Р1
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист4
Спартак2
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург МгОТ2
Северсталь3
Хоккей. НХЛ
29.11
Баффало Сэйбрз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
29.11
Нью-Йорк Айлендерс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
29.11
Нью-Йорк Рейнджерс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
29.11
Филадельфия Флайерз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
29.11
Коламбус Блю Джэкетс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
29.11
Детройт Ред Уингз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
29.11
Нэшвилл Предаторз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
29.11
Калгари Флэймз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
29.11
Эдмонтон Ойлерз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
29.11
Вегас Голден Найтс
Даллас Старз
Все события
СМИ: позиция Путина ставит в тупик МОК
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
«Яшин — главный символ российского футбола»
IIHF попросила МОК допустить Россию к участию в Олимпиаде
Джордж и Амаль Клуни решили обновить клятвы верности
Принц Ганноверский женился на модели из Перу
Мухи — источник гораздо большей заразы, чем думали прежде
8 секретов стройности японцев
«Я не знаю, где буду жить через 5 лет». Чем аренда лучше ипотеки
Назван срок реконструкции «синего зуба» в Москве
Фоторепортажи
23«Спартак» испортил юбилей «Зениту»
15Замерзший Гильерме и дубль Фарфана
21:21 (мск), источник: Р-Спорт

Хоккеисты «Торпедо» одержали «сухую» победу над «Ладой» в матче КХЛ

ТОЛЬЯТТИ, 28 ноя — Р-Спорт, Евгений Чурилин. Хоккеисты нижегородского «Торпедо» одержали победу над тольяттинской «Ладой» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в воскресенье в Тольятти, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) в пользу гостей. Шайбы у «Торпедо» забросили Сергей Костицын (30-я минута) и Каспарс Даугавиньш (39-я). Вратарь гостей Станислав Галимов отразил 26 бросков, проведя пятый «сухой» матч в сезоне.

«Торпедо» следующий матч проведет 30 ноября в гостях с челябинским «Трактором». «Лада» в этот же день примет рижское «Динамо».

Лада 0:2
(0:0, 0:2, 0:0)
Торпедо НН
28.11.2017, 18:00 Зрители: 5336 Регулярный чемпионат ЛК "Лада Арена"
Главные тренеры
Артис Аболс Петерис Скудра
Вратари
Евгений Иванников Станислав Галимов
1-й период
Каспарс Даугавиньш 05:47
07:10 Станислав Бочаров
Вячеслав Кулемин 15:26
Вячеслав Кулемин 15:26
2-й период
Сергей Костицын (Дж. Кинрейд, Е. Грачев) 29:26
Григорий Желдаков 29:47
Тимур Фаткуллин 34:02
Каспарс Даугавиньш (Р. Гарбутт) 38:10
38:34 Денис Ежов
3-й период
49:29 Денис Ежов
55:30 Денис Зернов
Кирилл Ураков 55:30
Статистика
11 Штрафное время 23
4 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Сергей Юдаков (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Торпедо НН
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лада
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Sex bomb: болельщица сборной Чили с обложки Playboy
«Яшин — главный символ российского футбола»
IIHF попросила МОК допустить Россию к участию в Олимпиаде
Две российские биатлонистки отстранены от мероприятий IBU
Футболист ЦСКА признан самым ценным игроком 18-го тура РФПЛ
Daily Mail: «Шальке» и «Байер» включились в борьбу за Смолова
Малафеев стал заместителем спортивного директора «Зенита»
Бобровский: У нас отняли одну Олимпиаду. Это очень ранит
Новости
Авто
Один из старейших автодилеров закрыл все салоны в Москве У группы «Независимость», в отношении которой подан иск о банкротстве, осталось несколько центров в регионах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Назван самый великий плохой фильм в истории В честь выхода «Горе-творца» Джеймса Франко журналисты и киноманы составили рейтинг худших картин, полюбившихся зрителям
Недвижимость
Минстрой хочет обязать собственников недвижимости участвовать в благоустройстве
Строительство на месте Ховринской больницы в Москве начнется во второй половине 2018 года
Вид на жительство в Латвии: теперь по 1000 евро в год
Новый год приходит к арендодателям. Сколько стоит снять коттедж на праздники
Леди
В моду вошли брючные костюмы на каждый день (фото) О том, как выбрать идеальный костюм на каждый день, «Леди Mail.Ru» рассказали российские дизайнеры
Дети
Программу маткапитала продлят до 2021 года Государство планирует принять новые меры по поддержке семей.
Все о ремонте
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
7 правил, как расположить ТВ на стене
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь