Хет-трик Голышева помог «Автомобилисту» победить «Спартак» в матче КХЛ

Встреча, состоявшаяся в Екатеринбурге, завершилась со счетом 4:2 (0:0, 1:2, 3:0) в пользу хозяев, в составе которых хет-трик оформил Анатолий Голышев (31-я, 44-я и 49-я минуты), преодолевший в этой игре отметку в 100 очков в КХЛ, на 60-й отличился Михал Чайковски. У гостей шайбы забросили Виктор Комаров (28) и Александр Хохлачев (31).