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20:24 (мск), источник: Р-Спорт

Хет-трик Голышева помог «Автомобилисту» победить «Спартак» в матче КХЛ

МОСКВА, 28 ноя — Р-Спорт. Екатеринбургский «Автомобилист» нанес поражение московскому «Спартаку» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Екатеринбурге, завершилась со счетом 4:2 (0:0, 1:2, 3:0) в пользу хозяев, в составе которых хет-трик оформил Анатолий Голышев (31-я, 44-я и 49-я минуты), преодолевший в этой игре отметку в 100 очков в КХЛ, на 60-й отличился Михал Чайковски. У гостей шайбы забросили Виктор Комаров (28) и Александр Хохлачев (31).

«Автомобилист» 30 ноября примет череповецкую «Северсталь», «Спартак» в этот же день сыграет в Магнитогорске с «Металлургом».

Автомобилист 4:2
(0:0, 1:2, 3:0)
Спартак
28.11.2017, 17:00 Зрители: 4500 Регулярный чемпионат КРК "Уралец"
Главные тренеры
Владимир Крикунов Вадим Епанчинцев
Вратари
Якуб Коварж 47:36 (Я. Коварж 48:03) Никита Беспалов 58:18 (Н. Беспалов 58:23-58:31, Н. Беспалов 59:41)
2-й период
Виктор Комаров (В. Лещенко, Е. Кулик) 27:20
30:18 Анатолий Голышев (А. Кучерявенко, Е. Миловзоров)
Александр Хохлачев (А. Подшендялов) 30:34
Дмитрий Калинин 37:35
Алексей Бондарев 39:02
3-й период
43:19 Анатолий Голышев
48:03 Анатолий Голышев (А. Кучерявенко, П-А. Паренто)
56:50 Михал Чайковски
Евгений Кулик 56:50
59:41 п.в. Михал Чайковски (А. Торченюк)
Статистика
2 Штрафное время 6
2 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
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Гол
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