Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
Хет-трик Голышева помог «Автомобилисту» победить «Спартак» в матче КХЛ
МОСКВА, 28 ноя —
МОСКВА, 28 ноя —
Встреча, состоявшаяся в Екатеринбурге, завершилась со счетом 4:2 (0:0, 1:2, 3:0) в пользу хозяев, в составе которых
«Автомобилист» 30 ноября примет череповецкую «Северсталь», «Спартак» в этот же день сыграет в Магнитогорске с «Металлургом».
|Автомобилист
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4:2
(0:0, 1:2, 3:0)
|Спартак
|Владимир Крикунов
|Вадим Епанчинцев
|Якуб Коварж 47:36 (Я. Коварж 48:03)
|Никита Беспалов 58:18 (Н. Беспалов 58:23-58:31, Н. Беспалов 59:41)
|2-й период
|Виктор Комаров (В. Лещенко, Е. Кулик)
|27:20
|30:18
|Анатолий Голышев (А. Кучерявенко, Е. Миловзоров)
|Александр Хохлачев (А. Подшендялов)
|30:34
|Дмитрий Калинин
|37:35
|Алексей Бондарев
|39:02
|3-й период
|43:19
|Анатолий Голышев
|48:03
|Анатолий Голышев (А. Кучерявенко, П-А. Паренто)
|56:50
|Михал Чайковски
|Евгений Кулик
|56:50
|59:41
|п.в.
|Михал Чайковски (А. Торченюк)
|2
|Штрафное время
|6
|2
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)