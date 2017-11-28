Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
«Трактор» одержал четвертую победу подряд в КХЛ, одолев по буллитам рижское «Динамо»
МОСКВА, 28 ноя —
МОСКВА, 28 ноя —
Встреча, состоявшаяся в Челябинске, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых на 13-й минуте отличился Иван Вишневский, набравший сотое очко в КХЛ. У гостей на 36-й шайбу забросил Лаурис Дарзиньш. Решающий буллит исполнил Ник Бэйлен.
«Трактор» 30 ноября примет нижегородское «Торпедо», рижане в этот же день сыграют с «Ладой» в Тольятти.
|Анвар Гатиятулин
|Гиртс Анкипанс
|Павел Францоуз
|Янис Калныньш
|1-й период
|12:03
|Иван Вишневский (А. Черников, И. Полыгалов)
|2-й период
|Эдгарс Кулда
|28:54
|Карл Столлери
|31:48
|33:35
|Игорь Полыгалов
|Лаурис Дарзиньш (К. Редлихс, М. Индрашис)
|35:26
|3-й период
|Карл Столлери
|57:44
|Овертайм
|Кришьянис Редлихс
|61:24
|Н. Бэйлен
|2
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|1
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
|Главный судья
|Эдуард Ибатулин (Рудный, Казахстан)