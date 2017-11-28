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20:27 (мск), источник: Р-Спорт

«Трактор» одержал четвертую победу подряд в КХЛ, одолев по буллитам рижское «Динамо»

МОСКВА, 28 ноя — Р-Спорт. Челябинский «Трактор» выиграл четвертый матч подряд в регулярном чемпионате КХЛ, взяв верх над рижским «Динамо» в серии буллитов.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Челябинске, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых на 13-й минуте отличился Иван Вишневский, набравший сотое очко в КХЛ. У гостей на 36-й шайбу забросил Лаурис Дарзиньш. Решающий буллит исполнил Ник Бэйлен.

«Трактор» 30 ноября примет нижегородское «Торпедо», рижане в этот же день сыграют с «Ладой» в Тольятти.

Трактор 2:1 Б
(1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Динамо Р
28.11.2017, 17:00 Зрители: 6580 Регулярный чемпионат ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин Гиртс Анкипанс
Вратари
Павел Францоуз Янис Калныньш
1-й период
12:03 Иван Вишневский (А. Черников, И. Полыгалов)
2-й период
Эдгарс Кулда 28:54
Карл Столлери 31:48
33:35 Игорь Полыгалов
Лаурис Дарзиньш (К. Редлихс, М. Индрашис) 35:26
3-й период
Карл Столлери 57:44
Овертайм
Кришьянис Редлихс 61:24
Серия буллитов - победный бросок
Н. Бэйлен
Статистика
2 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 1
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Главный судья Эдуард Ибатулин (Рудный, Казахстан)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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