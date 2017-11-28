«Трактор» одержал четвертую победу подряд в КХЛ, одолев по буллитам рижское «Динамо»

Встреча, состоявшаяся в Челябинске, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых на 13-й минуте отличился Иван Вишневский, набравший сотое очко в КХЛ. У гостей на 36-й шайбу забросил Лаурис Дарзиньш. Решающий буллит исполнил Ник Бэйлен.