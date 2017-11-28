«Северсталь» обыграла в овертайме магнитогорский «Металлург» в матче чемпионата КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая во вторник в Магнитогорске, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 1:0) в пользу гостей. Победную шайбу забросил Максим Веревкин на 63-й минуте, а в основное время у череповецкой команды отличились Юрий Трубачев (7) и Матей Странски (57). У хозяев шайбы забросили Оскар Осала (42) и Денис Казионов (55).

«Северсталь» прервала серию из двух поражений и обыграла «Магнитку» на ее льду впервые с 24 сентября 2011 года.