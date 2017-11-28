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20:20 (мск), источник: Р-Спорт

«Северсталь» обыграла в овертайме магнитогорский «Металлург» в матче чемпионата КХЛ

Череповецкая «Северсталь» обыграла в овертайме магнитогорский «Металлург» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая во вторник в Магнитогорске, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 1:0) в пользу гостей. Победную шайбу забросил Максим Веревкин на 63-й минуте, а в основное время у череповецкой команды отличились Юрий Трубачев (7) и Матей Странски (57). У хозяев шайбы забросили Оскар Осала (42) и Денис Казионов (55).

«Северсталь» прервала серию из двух поражений и обыграла «Магнитку» на ее льду впервые с 24 сентября 2011 года.

В следующем матче «Металлург» 30 ноября примет московский «Спартак», а «Северсталь» в тот же день сыграет в Екатеринбурге с «Автомобилистом».

Металлург Мг 2:3 ОТ
(0:1, 0:0, 2:1)
Северсталь
28.11.2017, 17:00 Зрители: 6740 Регулярный чемпионат "Арена Металлург"
Главные тренеры
Виктор Козлов Александр Гулявцев
Вратари
Василий Кошечкин Юлиус Гудачек
1-й период
Юрий Трубачев (М. Рыбин) 06:18
Матей Странски 09:39
17:37
2-й период
Дмитрий Кагарлицкий 35:45
Дмитрий Кагарлицкий 35:45
3-й период
41:18 Оскар Осала (А. Чибисов)
54:31 Денис Казионов (М. Эллисон, А. Чибисов)
Матей Странски (А. Евсеенков) 56:34
Овертайм
61:37 Евгений Тимкин
Максим Веревкин (Ю. Трубачев) 62:18
Статистика
4 Штрафное время 27
2 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
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а
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