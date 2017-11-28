Хет-трик Голышева помог «Автомобилисту» обыграть «Спартак» в матче КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Заброшенными шайбами в составе гостей отметились Виктор Комаров (28-я минута) и Александр Хохлачев (31). В составе хозяев отличились Анатолий Голышев (31, 44, 49) и Михал Чайковски (60).

«Спартак» находится на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 55 очков. «Автомобилист» располагается на четвертой строчке на Востоке, в активе команды 62 очка.

В следующем матче «Спартак» на выезде сыграет с магнитогорским «Металлургом» 30 ноября, «Автомобилист» в тот же день дома встретится с череповецкой «Северсталью».