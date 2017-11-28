Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
Спорт не помогает женщинам похудеть
В Киеве ответили главе СЕ после слов о снятии санкций с России
Панин рассказал о заявлении Поклонской в полицию
Кремль дал обещание в связи с решением МОК
Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Слован0
Адмирал0
Хоккей. КХЛ
3-й период
Динамо Мн2
Югра0
Хоккей. КХЛ
3-й период
Йокерит1
Сибирь1
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада0
Торпедо НН2
Хоккей. КХЛ
17:00
ТракторБ2
Динамо Р1
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист4
Спартак2
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург МгОТ2
Северсталь3
Хоккей. НХЛ
29.11
Баффало Сэйбрз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
29.11
Нью-Йорк Айлендерс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
29.11
Нью-Йорк Рейнджерс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
29.11
Филадельфия Флайерз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
29.11
Коламбус Блю Джэкетс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
29.11
Детройт Ред Уингз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
29.11
Нэшвилл Предаторз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
29.11
Калгари Флэймз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
29.11
Эдмонтон Ойлерз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
29.11
Вегас Голден Найтс
Даллас Старз
Все события
СМИ: позиция Путина ставит в тупик МОК
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
«Яшин — главный символ российского футбола»
IIHF попросила МОК допустить Россию к участию в Олимпиаде
Джордж и Амаль Клуни решили обновить клятвы верности
Принц Ганноверский женился на модели из Перу
Злые люди живут меньше
Ученые нашли на поверхности МКС живые бактерии из космоса
«Я не знаю, где буду жить через 5 лет». Чем аренда лучше ипотеки
Назван срок реконструкции «синего зуба» в Москве
Фоторепортажи
23«Спартак» испортил юбилей «Зениту»
15Замерзший Гильерме и дубль Фарфана
20:18 (мск), источник: ТАСС

Хет-трик Голышева помог «Автомобилисту» обыграть «Спартак» в матче КХЛ

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 4:2 одержал победу над московским «Спартаком» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

Заброшенными шайбами в составе гостей отметились Виктор Комаров (28-я минута) и Александр Хохлачев (31). В составе хозяев отличились Анатолий Голышев (31, 44, 49) и Михал Чайковски (60).

«Спартак» находится на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 55 очков. «Автомобилист» располагается на четвертой строчке на Востоке, в активе команды 62 очка.

В следующем матче «Спартак» на выезде сыграет с магнитогорским «Металлургом» 30 ноября, «Автомобилист» в тот же день дома встретится с череповецкой «Северсталью».

В другом матче дня «Металлург» в овертайме уступил «Северстали» (2:3).

Автомобилист 4:2
(0:0, 1:2, 3:0)
Спартак
28.11.2017, 17:00 Зрители: 4500 Регулярный чемпионат КРК "Уралец"
Главные тренеры
Владимир Крикунов Вадим Епанчинцев
Вратари
Якуб Коварж 47:36 (Я. Коварж 48:03) Никита Беспалов 58:18 (Н. Беспалов 58:23-58:31, Н. Беспалов 59:41)
2-й период
Виктор Комаров (В. Лещенко, Е. Кулик) 27:20
30:18 Анатолий Голышев (А. Кучерявенко, Е. Миловзоров)
Александр Хохлачев (А. Подшендялов) 30:34
Дмитрий Калинин 37:35
Алексей Бондарев 39:02
3-й период
43:19 Анатолий Голышев
48:03 Анатолий Голышев (А. Кучерявенко, П-А. Паренто)
56:50 Михал Чайковски
Евгений Кулик 56:50
59:41 п.в. Михал Чайковски (А. Торченюк)
Статистика
2 Штрафное время 6
2 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Автомобилист
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Кокорин рассказал, почему "Спартак" победил "Зенит"
Ригони сломал ребро Комбарову
«Яшин — главный символ российского футбола»
IIHF попросила МОК допустить Россию к участию в Олимпиаде
Две российские биатлонистки отстранены от мероприятий IBU
Футболист ЦСКА признан самым ценным игроком 18-го тура РФПЛ
Daily Mail: «Шальке» и «Байер» включились в борьбу за Смолова
Малафеев стал заместителем спортивного директора «Зенита»
Бобровский: У нас отняли одну Олимпиаду. Это очень ранит
Новости
Авто
Один из старейших автодилеров закрыл все салоны в Москве У группы «Независимость», в отношении которой подан иск о банкротстве, осталось несколько центров в регионах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Назван самый великий плохой фильм в истории В честь выхода «Горе-творца» Джеймса Франко журналисты и киноманы составили рейтинг худших картин, полюбившихся зрителям
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Жилье под ключ: застройщики увеличивают предложение квартир с отделкой
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Леди
В моду вошли брючные костюмы на каждый день (фото) О том, как выбрать идеальный костюм на каждый день, «Леди Mail.Ru» рассказали российские дизайнеры
Дети
Программу маткапитала продлят до 2021 года Государство планирует принять новые меры по поддержке семей.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь