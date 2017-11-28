СКА не будет строить новую арену. Почему в России это так сложно?
Даже СКА не может найти себе новый дом. Именно поэтому других ругать не стоит.
Даже СКА не может найти себе новый дом. Именно поэтому других ругать не стоит.
Зачем СКА новый стадион
Последние несколько лет в
Очень долго власти Петербурга не могли выделить землю под строительство объекта. Примерно раз в полгода президент СКА Геннадий Тимченко оповещал: «Ждём ответа от города». Это при том, что клуб собирался взять на себя все расходы и строить на средства своего владельца — компании «Газпром экспорт». Забавно, что ни крупнейшая в мире энергетическая компания, ни один из самых богатых людей в России не могли ускорить процесс с согласованием земли.
Земли в Петербурге нет
Наконец 10 мая 2017 года дело сдвинулось с мёртвой точки. По крайней мере, так казалось. На заседании правительства Петербурга было принято решение о предоставлении СКА земельного участка по адресу проспект Юрия Гагарина, участок 53, площадь которого составляет 33,5 тысячи квадратных метров. Предполагалось, что стадион, дополнительная арена на две тысячи зрителей и другая сопутствующая инфраструктура (парковки, торговый комплекс) будут построены за три года. Но есть проблема. На проспекте Юрия Гагарина нет свободного участка в 10 гектаров. Это видно на скриншоте. Красной линией обозначен проспект Юрия Гагарина, напротив Московского парка Победы находится комплекс СКК «Петербургский», на остальной территории расположены жилые дома.
Спустя пару месяцев Геннадий Тимченко вновь попросил не спешить: «Большая проблема с землёй для новой арены. Сейчас разговаривал на эту тему с губернатором Петербурга». Болельщики СКА уже смирились с мыслью, что новую арену они не дождутся. Но в начале октября Владимир Путин на встрече с губернатором Петербурга Георгием Полтавченко заметил, что местные власти «ничего не строят» для хоккеистов. После этого дело обязано было пойти в гору.
И вот вчера, 27 ноября, появились новости о новом доме СКА. Клуб объявил о разработке концепции застройки участка и развития территории квартала с учётом реконструкции СКК «Петербургский». Иными словами, «армейцы» собираются не строить новый стадион (потому что негде), а переделать старый объект.
«Речь действительно идёт о масштабной реконструкции существующего здания СКК под ледовую арену, рассчитанную на 20 тыс. зрителей. Учитывая во многом социальную направленность этого проекта, хоккейный клуб СКА под реконструкцией понимает не только непосредственно перестройку комплекса, но и благоустройство прилежащей территории с возведением нескольких спортивных объектов и размещением дополнительной
Местные СМИ уже подсчитали, что реконструкция СКК может обойтись хоккейному клубу в сумму от 1 до 2,2 млрд руб. Девелопмент прилегающей территории, на которой можно построить до 70 тыс. кв. м недвижимости, может стоить ещё 4−5 млрд руб. К слову, реконструкция футбольного стадиона «Лужники» в Москве обошлась в 24 млрд рублей. Правда, там вместимость в четыре раза больше (81 тыс. зрителей). Внешне новые «Лужники» выглядят великолепно, но вы помните, что говорили после матча со сборной Аргентины?
И если организационные вопросы можно уладить, то с проектировкой арены уже ничего не поделаешь. Помимо жалоб на безумные давки слышала от коллег о том, что в «Лужниках» неудобно работать фотокорреспондентам, пишущим журналистам приходится преодолевать километры коридоров, чтобы попасть из одной рабочей зоны в другую. Болельщиков не устраивают размеры туалетов и количество выходов из стадиона. От этих проблем не застрахован и обновлённый СКК.
Когда ЦСКА и «Сибирь» будут играть на новых стадионах
Если уж в России собственную арену не может построить самый влиятельный клуб лиги, что говорить о других? Впору вспомнить ЦСКА, который играет на арене, открытой в 1991 году и вмещающей 5600 зрителей. Полтора года назад
Отчаянно нуждается в новом хоккейном доме «Сибирь». Открытый в 1964 году и реконструированный в 2002 году ЛДС «Сибирь» давно устарел и не годится на роль стадиона клуба КХЛ. В Новосибирске планируют возвести многофункциональный двенадцатитысячник. Предполагается, что на новой арене смогут играть помимо хоккейной волейбольные и футбольные команды. А самое главное — на новом стадионе можно будет провести МЧМ-2023! Мотивация для строительства отличная, ведь известно, как наша страна любит принимать международные соревнования.
Под новый стадион нашли место, инвесторов, разработали проект, но правительство города выступило против выделения земли под арену и прилегающую к нему инфраструктуру. Новосибирские власти не желают денег на строительство, при этом хотят распоряжаться всеми ресурсами. Инвесторов такое положение дел, конечно же, не устраивает. В конце концов в августе этого года уже
Стадион окупится за счёт неспортивных объектов
«Есть
«ВТБ Ледовый дворец», входящий многофункциональный комплекс «Парк легенд», был построен группой компаний ТЭН. В ближайшем будущем на его территории появятся и неспортивные объекты — многоквартирные дома и отель. Схема строительства действительно хороша — предполагается, что за счёт неспортивных сооружений можно быстро окупить расходы на хоккейный комплекс. Но на деле всё оказывается гораздо сложнее. Городские власти не очень настроены расставаться с земельными участками, понимая, что прибылью с ними никто не собирается делиться. В