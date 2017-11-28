СКА не будет строить новую арену. Почему в России это так сложно?

Источник: РИА "Новости"

Зачем СКА новый стадион

Последние несколько лет в Санкт-Петербурге не смолкают разговоры о намерении СКА построить новую арену. Ледовый дворец, где в настоящее время выступают «армейцы», клубу не принадлежит, стадион приходится арендовать. По договору клуб получает лишь какой-то процент от выручки с реализации напитков и еды на матчах. Помимо этого, дворец, который открыли в 2000 году, вмещает всего 12 300 зрителей. Согласно официальным данным КХЛ, последние три сезона средняя посещаемость домашних матчей СКА не опускалась ниже 92,5%. Руководство лидера российского хоккея хочет построить стадион на 20 тыс. зрителей, который станет крупнейшим в Европе. В клубе не сомневаются, что он будет заполняться под завязку, а хоккей станет ещё более доступным видом спорта в Петербурге. Сейчас билеты на матчи СКА с топ-соперниками раскупаются за пару дней.



Очень долго власти Петербурга не могли выделить землю под строительство объекта. Примерно раз в полгода президент СКА Геннадий Тимченко оповещал: «Ждём ответа от города». Это при том, что клуб собирался взять на себя все расходы и строить на средства своего владельца — компании «Газпром экспорт». Забавно, что ни крупнейшая в мире энергетическая компания, ни один из самых богатых людей в России не могли ускорить процесс с согласованием земли.

Земли в Петербурге нет

Наконец 10 мая 2017 года дело сдвинулось с мёртвой точки. По крайней мере, так казалось. На заседании правительства Петербурга было принято решение о предоставлении СКА земельного участка по адресу проспект Юрия Гагарина, участок 53, площадь которого составляет 33,5 тысячи квадратных метров. Предполагалось, что стадион, дополнительная арена на две тысячи зрителей и другая сопутствующая инфраструктура (парковки, торговый комплекс) будут построены за три года. Но есть проблема. На проспекте Юрия Гагарина нет свободного участка в 10 гектаров. Это видно на скриншоте. Красной линией обозначен проспект Юрия Гагарина, напротив Московского парка Победы находится комплекс СКК «Петербургский», на остальной территории расположены жилые дома.

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Спустя пару месяцев Геннадий Тимченко вновь попросил не спешить: «Большая проблема с землёй для новой арены. Сейчас разговаривал на эту тему с губернатором Петербурга». Болельщики СКА уже смирились с мыслью, что новую арену они не дождутся. Но в начале октября Владимир Путин на встрече с губернатором Петербурга Георгием Полтавченко заметил, что местные власти «ничего не строят» для хоккеистов. После этого дело обязано было пойти в гору.



И вот вчера, 27 ноября, появились новости о новом доме СКА. Клуб объявил о разработке концепции застройки участка и развития территории квартала с учётом реконструкции СКК «Петербургский». Иными словами, «армейцы» собираются не строить новый стадион (потому что негде), а переделать старый объект.



Спортивно-концертный комплекс «Петербургский» был построен в 1980 году и вмещает в настоящее время до 25 000 зрителей. В последние годы там всё реже проводятся спортивные мероприятия — футбольные турниры «Мемориал Гранаткина» и Кубок Содружества были отменены несколько лет назад. СКК сейчас — площадка для концертов и выставок шуб, недвижимости, кошек и собак.

«Речь действительно идёт о масштабной реконструкции существующего здания СКК под ледовую арену, рассчитанную на 20 тыс. зрителей. Учитывая во многом социальную направленность этого проекта, хоккейный клуб СКА под реконструкцией понимает не только непосредственно перестройку комплекса, но и благоустройство прилежащей территории с возведением нескольких спортивных объектов и размещением дополнительной социально-значимой и ориентированной на широкие массы инфраструктуры», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе петербургского клуба.



Местные СМИ уже подсчитали, что реконструкция СКК может обойтись хоккейному клубу в сумму от 1 до 2,2 млрд руб. Девелопмент прилегающей территории, на которой можно построить до 70 тыс. кв. м недвижимости, может стоить ещё 4−5 млрд руб. К слову, реконструкция футбольного стадиона «Лужники» в Москве обошлась в 24 млрд рублей. Правда, там вместимость в четыре раза больше (81 тыс. зрителей). Внешне новые «Лужники» выглядят великолепно, но вы помните, что говорили после матча со сборной Аргентины?

И если организационные вопросы можно уладить, то с проектировкой арены уже ничего не поделаешь. Помимо жалоб на безумные давки слышала от коллег о том, что в «Лужниках» неудобно работать фотокорреспондентам, пишущим журналистам приходится преодолевать километры коридоров, чтобы попасть из одной рабочей зоны в другую. Болельщиков не устраивают размеры туалетов и количество выходов из стадиона. От этих проблем не застрахован и обновлённый СКК.

Когда ЦСКА и «Сибирь» будут играть на новых стадионах

Если уж в России собственную арену не может построить самый влиятельный клуб лиги, что говорить о других? Впору вспомнить ЦСКА, который играет на арене, открытой в 1991 году и вмещающей 5600 зрителей. Полтора года назад вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев говорил о проекте новой арены московских «армейцев» в Мневниках. По плану ледовый комплекс будет вмещать 20 тысяч зрителей. Дата начала строительства и сроки определены не были. С тех пор новостей не слышно. А ведь у ЦСКА с его мощным спонсором проблем с финансированием и согласованием проекта тоже не должно возникнуть. Однако стройкой пока и не пахнет, а команда продолжает играть на одной из самых старых и неудобных арен в КХЛ.

Отчаянно нуждается в новом хоккейном доме «Сибирь». Открытый в 1964 году и реконструированный в 2002 году ЛДС «Сибирь» давно устарел и не годится на роль стадиона клуба КХЛ. В Новосибирске планируют возвести многофункциональный двенадцатитысячник. Предполагается, что на новой арене смогут играть помимо хоккейной волейбольные и футбольные команды. А самое главное — на новом стадионе можно будет провести МЧМ-2023! Мотивация для строительства отличная, ведь известно, как наша страна любит принимать международные соревнования.

Под новый стадион нашли место, инвесторов, разработали проект, но правительство города выступило против выделения земли под арену и прилегающую к нему инфраструктуру. Новосибирские власти не желают денег на строительство, при этом хотят распоряжаться всеми ресурсами. Инвесторов такое положение дел, конечно же, не устраивает. В конце концов в августе этого года уже экс-губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий заявил, что новая арена «Сибири» может быть перенесена за пределы города. 3 ноября, на праздновании 55-летия клуба, президент ФХР Владислав Третьяк пообещал МЧМ-2023, а новый губернатор Андрей Травников — новый стадион. Но пока это только слова.

Стадион окупится за счёт неспортивных объектов

«Есть бизнес-модели, когда спортивный дворец является частью комплекса, где находятся и жилые дома, и торговые пространства, и деловые центры. На такой базе при участии городских властей можно найти инвестора за счёт того, что будет эффективное качественное строительство», — рассуждает член совета директоров СКА и КХЛ Александр Медведев. Действительно, лишь при такой схеме в современной России с не самым высоким уровнем жизни и нестабильным курсом валюты можно построить новый стадион.