Болельщики «Салавата Юлаева» Вайсфельду: Леонид Владленович! Уйдите, пожалуйста

Источник: Proufu.ru

В нем они просят его покинуть Уфу, обвиняя в неудачной игре команды и сложной ситуации в клубе. Напомним, подопечные Эркки Вестерлунда потерпели восемь поражений в десяти последних матчах регулярного Чемпионата КХЛ.

Болельщики надеются, что их письмо поддержат сотни, а то тысячи других почитателей самой популярной команды республики. Эта группа насчитывает более 50 тысяч подписчиков. Письмо сейчас расходится по другим социальным сетям, обрастая комментариями. Приводим полный текст обращения болельщиков к Леониду Вайсфельду.

Открытое письмо болельщиков команды генеральному менеджеру ХК «Салават Юлаев» Л. В. Вайсфельду

Леонид Владленович! Вы пришли работать в наш клуб три года назад. В первый сезон Вашего пребывания «Салават Юлаев» сумел завоевать бронзу. И это, заметим, не Ваша заслуга.

За провальный сезон 2016−2017 Вы перекладываете ответственность на главного тренера команды Игоря Владимировича Захаркина, с которым у Вас произошел затяжной конфликт. Своей вины Вы не видите и не признаете. Ведь тренера уволили Вы, а сами остались на своем месте. Вы победили только в кулуарной борьбе, сохранив за собой теплое комфортное местечко в топовом клубе.

В сезоне 2017−2018 Вы, нарушив историю нашего клуба, приглашаете в «Салават Юлаев» иностранного тренера. И где же результат? Или прекрасным показателем считается нынешнее 17-е место в лиге с нашим бюджетом?!

Вы не отвечаете на вопросы о том, почему мы проигрываем. Постоянно называя какие-то второстепенные причины. Продажа Капризова, увольнение Куляша, обмен Лазарева — это и есть Ваш ответ? Почему же эта схема не работает?

Ведь Вы всего лишь выполняете оплачиваемую за счет главного спонсора АНК «Башнефть» и Республики Башкортостан свою работу. Ведь Вы всего лишь генеральный менеджер нашей команды. И отвечать за что-то, знать, что происходит в клубе, Вам не с руки.

Вам плевать на результаты команды, плевать на нас, болельщиков, ради которых, вообще-то, и существует хоккей!

Ваши слова в прессе: «Обидно ли мне было слышать такие слова? Да ну, почитать можно, что болельщики в комментариях пишут. Что там обидного? 0:5 проигрываем, если бы выиграли, то было бы обидно, а так…».

И Вы не собираетесь ничего в данной ситуации менять?

«Тренера не снимаем!» — еще одна Ваша фраза…

Знаете, у нас накопилось к Вам много серьезных вопросов.

МЫ, НАШ клуб, НАША история, считаем, что Вам все равно. И это мы еще мягко выражаемся.

Вы многого «добивались» в качестве генерального менеджера. Ваши «успехи» поражают. После Вас остаются выжженные земли. Довольно вспомнить сгинувшие из КХЛ мытищинский «Атлант» и Новокузнецкий «Металлург». Если Вы хороший (именно хороший, качественный — нужное подчеркнуть) трейдер, то продайте то, что в Уфе заработали, но оставьте нас и нашу команду в покое! Уфимский «Салават Юлаев» — это то, чем мы здесь живем, в НАШЕМ городе и в НАШЕЙ республике.

НАШ город, НАША республика и НАША команда не продаются. Мы не позволим Вам это сделать!

Мы, болельщики «Салавата Юлаева», будем бороться любыми способами, чтобы больше не позволить Вам позорить историю НАШЕГО клуба!

Леонид Владленович! Уйдите, пожалуйста. У Вас мало денег? Мы скинемся и доплатим. Только избавьте нас от Вашего присутствия.

Болельщики ХК «Салават Юлаев».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bb9Dztpld5q/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Открытое письмо болельщиков команды генеральному менеджеру ХК «Салават Юлаев» Л.В.Вайсфельду ⠀ Леонид Владленович! Вы пришли работать в наш клуб 3 года назад. В первый сезон Вашего пребывания «Салават Юлаев» сумел завоевать бронзу. И это, заметим, не Ваша заслуга. ⠀ За провальный сезон 2016-2017 Вы перекладываете ответственность на главного тренера команды Игоря Владимировича Захаркина, с которым у Вас происходил затяжной конфликт. Своей вины Вы не видите и не признаете. Ведь тренера уволили Вы, а сами остались на своем месте. Вы победили только в кулуарной борьбе, сохранив за собой теплое комфортное местечко в топовом клубе. ⠀ В сезоне 2017–2018 Вы, нарушив историю нашего клуба, впервые с 1961 года, приглашаете в «Салават Юлаев» иностранного тренера. И где же результат? Или прекрасным показателем считается нынешнее 17-е место в лиге с нашим бюджетом?! Вы не отвечаете на вопросы о том, почему мы проигрываем. Постоянно называя какие-то второстепенные причины. ⠀ Продажа Капризова, увольнение Куляша, обмен Лазарева – это и есть Ваш ответ? Почему же эта схема не работает? ⠀ Ведь Вы всего лишь выполняете оплачиваемую, за счет главного спонсора АНК «Башнефть» и Республики Башкортостан, свою работу. Ведь Вы всего лишь генеральный менеджер нашей команды. И отвечать за что-то, знать, что происходит в клубе Вам не с руки. Вам плевать на результаты команды, плевать на нас, болельщиков, ради которых вообще-то и существует хоккей! ⠀ Ваши слова: «Обидно ли мне было слышать такие слова? Да ну, вон почитать можно, что болельщики в комментариях пишут. Что там обидного? 0:5 проигрываем, если бы выиграли, то было бы обидно, а так…» И Вы не собираетесь ничего в данной ситуации менять? ⠀ "Тренера не снимаем!", еще одна Ваша фраза… ⠀ Знаете, у нас накопилось к Вам много серьезных вопросов. МЫ, НАШ клуб, НАША история, Вам это не важно. Мы мягко выражаемся. Вы многого «добивались» в качестве генерального менеджера. ⠀ ⬇️ Продолжение в комментариях</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Допис, поширений Уфа (@ufa_photo) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-26T09:50:50+00:00">Лис 26, 2017 о 1:50 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.