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Майк Кинэн освобождён от должности генменеджера «Куньлуня»
Майк Кинэн освобождён от должности генерального менеджера клуба «Куньлунь Ред Стар».
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Майк Кинэн освобождён от должности генерального менеджера клуба «Куньлунь Ред Стар».
В структуре клуба «Куньлунь Ред Стар» произошли изменения. Президентом клубов системы КХЛ/ВХЛ/МХЛ стал Раитис Пилсетниекс. Майк Кинэн освобождён от должности генерального менеджера клуба, его функции возложены на президента клуба.