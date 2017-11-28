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13:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Майк Кинэн освобождён от должности генменеджера «Куньлуня»

Майк Кинэн освобождён от должности генерального менеджера клуба «Куньлунь Ред Стар».

Источник: РИА "Новости"

В структуре клуба «Куньлунь Ред Стар» произошли изменения. Президентом клубов системы КХЛ/ВХЛ/МХЛ стал Раитис Пилсетниекс. Майк Кинэн освобождён от должности генерального менеджера клуба, его функции возложены на президента клуба.

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