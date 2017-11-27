Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кобзон с гневной отповедью выступил у гроба Хворостовского
8 секретов стройности японцев
30-летний мужчина умер на борту самолета Нью-Йорк - Москва
Сексуальные домогательства в США, Японии и России: в чем разница
"Ничего криминального": бизнесмен из Копейска о жалобе Галустяна
Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль Канадиенс
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго Блэкхокс
Анахайм Дакс
Хоккей. КХЛ
27.11
СлованОТ2
Куньлунь1
Хоккей. КХЛ
27.11
ВитязьОТ3
Амур4
Хоккей. КХЛ
27.11
СКА9
Барыс1
Хоккей. КХЛ
27.11
Сочи1
Ак Барс3
Хоккей. КХЛ
27.11
ХК Динамо2
Авангард1
Хоккей. КХЛ
27.11
Нефтехимик3
Салават Юлаев2
Все события
Кобзон с гневной отповедью выступил у гроба Хворостовского
СМИ: Пугачева испугала поклонников лицом без грима
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
СКА одержал шестую победу подряд, забросив 9 шайб в матче КХЛ
Решение по Легкову основано на списке «Дюшес» и царапинах
Первая официальная фотосессия принца Гарри и Меган Маркл
Дженнифер Лоуренс хочет переехать на ферму и завести коз
Поклонники Хворостовского собрали полмиллиона рублей на борьбу с раком
Спорт не помогает женщинам похудеть
Cобственников жилья обяжут участвовать в благоустройстве
Отдых мечты: 4 частных острова с отелями (фото)
Фоторепортажи
24День, когда не пропустил Акинфеев
12Суперкамбэк в рурском дерби и другие события выходных
00:52 (мск), источник: ТАСС

Воробьев: Хоккеисты московского «Динамо» реабилитировались за поражение от «Витязя»

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Хоккеисты московского «Динамо» хотели реабилитироваться перед болельщиками после поражения в Подольске от «Витязя» (3:5) и провели хороший матч с омским «Авангардом». Об этом на пресс-конференции после матча рассказал главный тренер столичного клуба Владимир Воробьев.

Источник: ИТАР-ТАСС

Встреча в Москве завершилась победой «Динамо» со счетом 2:1.

«Мы все хотели реабилитироваться перед своими болельщиками после поражения в Подольске, и сегодняшняя игра получилась хорошей. Молодцы нападающие — активно лезли на ворота, создавали моменты, боролись за подборы и в результате забили голы. Хотим забрасывать больше, чтобы побеждать в каждом матче. В обороне хорошо помогали вратарю, правда концовку немножко смазали, получили ненужные удаления, но ребята бились, выстояли и заработали заслуженные три очка», — сказал Воробьев.

Также Воробьев отметил, что ждет возвращения после травмы нападающего Михаила Анисина. «Анисина очень ждем. Возможно, он сыграет уже в ближайшем матче с «Сибирью», — сказал тренер.

Автор первой заброшенной шайбы «Динамо» Игорь Игнатушкин отметил, что критика главного тренера после прошлого матча задела нападающих бело-голубых. «У каждого нападающего есть самолюбие, все хотят забивать. Ребята покопались в себе и вышли с хорошим настроем с первой минуты, поэтому сегодня обе шайбы забросили нападающие. Надо продолжать работать дальше и голы будут», — отметил форвард.

«Динамо» идет на седьмом месте в Западной конференции и следующий матч проведет 30 ноября дома с новосибирской «Сибирью».

ХК Динамо 2:1
(0:0, 2:0, 0:1)
Авангард
27.11.2017, 19:30 Зрители: 5023 Регулярный чемпионат ВТБ Ледовый дворец
Главные тренеры
Владимир Воробьев Андрей Скабелка
Вратари
Александр Еременко Олег Шилин 58:40
1-й период
03:13 Алексей Терещенко
Олег Шилин 17:26
2-й период
Кирилл Семенов 22:51
27:00
29:01 Игорь Игнатушкин (Д. Марковин)
Илья Михеев 33:38
36:32 Юусо Хиетанен
38:57 Даниил Тарасов (М. Варнаков, Г. Корягин)
3-й период
42:03 Илья Никулин
Евгений Медведев (М. Чудинов) 49:23
54:51 Дмитрий Вишневский
57:59 Юусо Хиетанен
57:59 Юусо Хиетанен
Статистика
12 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 6
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Витязь
НовостиМатчиСоставСтатистика
ХК Динамо
НовостиМатчиСоставСтатистика
Авангард
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Бывший футболист сборной Бразилии получил 9 лет за изнасилование
Есть ли у России шансы догнать Францию
Месть подается горячей: «Спартак» разбивает «Зенит»
Сборная России лишилась двух медалей ОИ в Сочи после решения МОК
СКА одержал шестую победу подряд, забросив 9 шайб в матче КХЛ
Решение по Легкову основано на списке «Дюшес» и царапинах
Баскетболисты сборной России одержали первую победу в отборе КМ
Манчини считает, что «Зенит» незаслуженно проиграл «Спартаку»
Россиянин стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира
Новости
Авто
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку Бабушка, которая приехала за покупками на дорогом внедорожнике Mercedes-Benz G-класса, шокировала интернет-общественность
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
82-летний Олег Табаков попал в реанимацию Народный артист СССР доставлен в столичную больницу
Недвижимость
Минстрой хочет обязать собственников недвижимости участвовать в благоустройстве
Строительство на месте Ховринской больницы в Москве начнется во второй половине 2018 года
Вид на жительство в Латвии: теперь по 1000 евро в год
Новый год приходит к арендодателям. Сколько стоит снять коттедж на праздники
Леди
Невеста принца: 7 главных фактов о Меган Маркл Все, что ты хотела знать о возлюбленной принца Гарри. И даже немного больше.
Дети
В семье 82-летнего Василия Ливанова случилось пополнение Актер вновь стал дедушкой.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь