Воробьев: Хоккеисты московского «Динамо» реабилитировались за поражение от «Витязя»

Источник: ИТАР-ТАСС

Встреча в Москве завершилась победой «Динамо» со счетом 2:1.

«Мы все хотели реабилитироваться перед своими болельщиками после поражения в Подольске, и сегодняшняя игра получилась хорошей. Молодцы нападающие — активно лезли на ворота, создавали моменты, боролись за подборы и в результате забили голы. Хотим забрасывать больше, чтобы побеждать в каждом матче. В обороне хорошо помогали вратарю, правда концовку немножко смазали, получили ненужные удаления, но ребята бились, выстояли и заработали заслуженные три очка», — сказал Воробьев.

Также Воробьев отметил, что ждет возвращения после травмы нападающего Михаила Анисина. «Анисина очень ждем. Возможно, он сыграет уже в ближайшем матче с «Сибирью», — сказал тренер.

Автор первой заброшенной шайбы «Динамо» Игорь Игнатушкин отметил, что критика главного тренера после прошлого матча задела нападающих бело-голубых. «У каждого нападающего есть самолюбие, все хотят забивать. Ребята покопались в себе и вышли с хорошим настроем с первой минуты, поэтому сегодня обе шайбы забросили нападающие. Надо продолжать работать дальше и голы будут», — отметил форвард.