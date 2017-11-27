У Вестерлунда уже нет слов. Только один человек продолжает в него верить
Все только об этом и говорят. Но руководство «Салавата Юлаева» видит то, чего не видим мы?
Все только об этом и говорят. Но руководство «Салавата Юлаева» видит то, чего не видим мы?
После нашумевшего интервью Захара Арзамасцева хоккейное сообщество занимал вопрос, каким выйдет «Салават Юлаев» в следующем матче: будет ли он биться за тренера, поменяется ли игровая концепция, которой так был недоволен защитник.
Соперник для разрешения данных вопросов оказался подходящий. «Нефтехимик» — команда, которую не обыграть, если выходишь на лёд недонастроенным. Эррка Вестерлунд интервью своего игрока прокомментировал, отметив, что работа ведётся в защите, командным взаимодействиям тоже внимание уделяется.
У некоторых могло сформироваться убеждение, что уфимцы выйдут, как на последний бой, после звонкой оплеухи от «Ак Барса», слов Арзамасцева и комментариев главных лиц коллектива. На деле это не сказалось положительным образом на «Салавате». Будто ничего и не происходило на прошлой неделе.
Никто не требовал и не ждал идеально поставленной игры от гостей во встрече с «Нефтехимиком». Нет в офисе Леонида Вайсфельда волшебной палочки, взмахнув которой можно получить 5:0 уже в свою пользу. Но всё же болельщики клуба, эксперты и просто ценители прекрасной игры небезосновательно полагали, что
Что по факту?
Надёжно ли сыграла команда у своих ворот? Ответ отрицательный. «Нефтехимик» забросил три шайбы, а мог забить и больше, реализуй хоть
Может быть, у чужих ворот клуб из Башкортостана устроил феерию? Снова ответ отрицательный. Моменты возникали, но большинство из них возникло за счёт индивидуальных действий тройки Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен, а не
Возможно, самоотдача была запредельной? На этот вопрос лучше ответит двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. После матча он сказал, что команда игру не показывает, а молодых игроков не видно. Значит, снова ответ отрицательный.
Можно ли
После игры Вестерлунд заявил, что игра была очень равной. По счёту — да, бесспорно. Но более цельно выглядели хозяева, и исход матча мог предопределиться раньше третьего периода.
Финскому специалисту давали достаточно времени, у него не было тех кадровых проблем, с которыми боролся Игорь Захаркин. Но результат — явно не тот, на который рассчитывали болельщики уфимского клуба. Ситуация вышла
«Была очень равная игра. Победителя определили мелкие детали», — так объяснил поражение своей команды в Нижнекамске финский специалист.
Похоже, что в Вестерлунда продолжает верить только один человек — это Леонид Вайсфельд. И хочется, чтобы генменеджер уфимцев оказался прав. Финского тренера нельзя назвать обманщиком, возможно, его видение игры не принимают хоккеисты, но это специалист мирового уровня.
Может ему ещё удастся объединить команду? В противном случае противостояние в Казани против «Ак Барса» может стать для него последним в роли главного тренера «Салавата Юлаева».
|Нефтехимик
|
3:2
(0:0, 2:1, 1:1)
|Салават Юлаев
|Андрей Назаров
|Эркка Вестерлунд
|Илья Ежов
|Бен Скривенс 58:59
|1-й период
|Энвер Лисин
|09:49
|Григорий Панин
|16:36
|2-й период
|22:13
|Илья Аркалов
|Георгий Бусаров
|25:28
|Илья Зубов
|26:07
|26:48
|Олег Пиганович (Э. Густафссон, Д. Секстон)
|Йоонас Кемппайнен (Л. Умарк)
|32:30
|32:47
|Дэн Секстон (Э. Галимов, О. Пиганович)
|3-й период
|49:04
|Павел Куликов
|Линус Умарк (Ф. Ларсен)
|49:37
|50:29
|Дамир Шарипзянов
|Антон Бурдасов
|50:29
|Игорь Макаров
|52:12
|53:15
|Олег Пиганович (А. Нестрашил, Э. Густафссон)
|Григорий Панин
|55:41
|Григорий Панин
|55:41
|58:53
|Марат Хайруллин
|Филип Ларсен
|58:53
|8
|Штрафное время
|26
|6
|Игра в большинстве
|2
|2
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
|Главный судья
|Павел Овчинников (Орск, Россия)