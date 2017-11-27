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00:17 (мск), источник: Чемпионат.com

У Вестерлунда уже нет слов. Только один человек продолжает в него верить

Все только об этом и говорят. Но руководство «Салавата Юлаева» видит то, чего не видим мы?

Источник: РИА "Новости"

После нашумевшего интервью Захара Арзамасцева хоккейное сообщество занимал вопрос, каким выйдет «Салават Юлаев» в следующем матче: будет ли он биться за тренера, поменяется ли игровая концепция, которой так был недоволен защитник.

Соперник для разрешения данных вопросов оказался подходящий. «Нефтехимик» — команда, которую не обыграть, если выходишь на лёд недонастроенным. Эррка Вестерлунд интервью своего игрока прокомментировал, отметив, что работа ведётся в защите, командным взаимодействиям тоже внимание уделяется.

У некоторых могло сформироваться убеждение, что уфимцы выйдут, как на последний бой, после звонкой оплеухи от «Ак Барса», слов Арзамасцева и комментариев главных лиц коллектива. На деле это не сказалось положительным образом на «Салавате». Будто ничего и не происходило на прошлой неделе.

Никто не требовал и не ждал идеально поставленной игры от гостей во встрече с «Нефтехимиком». Нет в офисе Леонида Вайсфельда волшебной палочки, взмахнув которой можно получить 5:0 уже в свою пользу. Но всё же болельщики клуба, эксперты и просто ценители прекрасной игры небезосновательно полагали, что какие-то изменения произойдут.

Что по факту?

Надёжно ли сыграла команда у своих ворот? Ответ отрицательный. «Нефтехимик» забросил три шайбы, а мог забить и больше, реализуй хоть что-то в первом периоде.

Может быть, у чужих ворот клуб из Башкортостана устроил феерию? Снова ответ отрицательный. Моменты возникали, но большинство из них возникло за счёт индивидуальных действий тройки Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен, а не из-за великолепной командной игры, работа над которой ведётся.

Возможно, самоотдача была запредельной? На этот вопрос лучше ответит двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. После матча он сказал, что команда игру не показывает, а молодых игроков не видно. Значит, снова ответ отрицательный.

Можно ли что-то сказать по работе Эррки Вестерлунда? Перед матчем тренерский штаб должен был изучить соперника от и до. То, что «Нефтехимик» хорош в реализации численного преимущества, известно всем. Тут даже не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы это видеть. «Салават» получил восемь малых штрафов за игру, две шайбы из трёх хозяева забросили в большинстве. Можно сколько угодно говорить о судействе, но 16 минут — не считаем дисциплинарное наказание Панина — это перебор. Удаления просто так не возникают. Либо игроки не готовы к заданному темпу, либо есть указание действовать плотнее. Можно взглянуть на ситуацию с разных углов, но всё равно большая часть ответственности должна возлагаться на тренерский штаб.

После игры Вестерлунд заявил, что игра была очень равной. По счёту — да, бесспорно. Но более цельно выглядели хозяева, и исход матча мог предопределиться раньше третьего периода.

Финскому специалисту давали достаточно времени, у него не было тех кадровых проблем, с которыми боролся Игорь Захаркин. Но результат — явно не тот, на который рассчитывали болельщики уфимского клуба. Ситуация вышла из-под контроля Вестерлунда.

«Была очень равная игра. Победителя определили мелкие детали», — так объяснил поражение своей команды в Нижнекамске финский специалист.

Похоже, что в Вестерлунда продолжает верить только один человек — это Леонид Вайсфельд. И хочется, чтобы генменеджер уфимцев оказался прав. Финского тренера нельзя назвать обманщиком, возможно, его видение игры не принимают хоккеисты, но это специалист мирового уровня.

Может ему ещё удастся объединить команду? В противном случае противостояние в Казани против «Ак Барса» может стать для него последним в роли главного тренера «Салавата Юлаева».

Нефтехимик 3:2
(0:0, 2:1, 1:1)
Салават Юлаев
27.11.2017, 19:00 Зрители: 4580 Регулярный чемпионат ЛД "Нефтехим Арена"
Главные тренеры
Андрей Назаров Эркка Вестерлунд
Вратари
Илья Ежов Бен Скривенс 58:59
1-й период
Энвер Лисин 09:49
Григорий Панин 16:36
2-й период
22:13 Илья Аркалов
Георгий Бусаров 25:28
Илья Зубов 26:07
26:48 Олег Пиганович (Э. Густафссон, Д. Секстон)
Йоонас Кемппайнен (Л. Умарк) 32:30
32:47 Дэн Секстон (Э. Галимов, О. Пиганович)
3-й период
49:04 Павел Куликов
Линус Умарк (Ф. Ларсен) 49:37
50:29 Дамир Шарипзянов
Антон Бурдасов 50:29
Игорь Макаров 52:12
53:15 Олег Пиганович (А. Нестрашил, Э. Густафссон)
Григорий Панин 55:41
Григорий Панин 55:41
58:53 Марат Хайруллин
Филип Ларсен 58:53
Статистика
8 Штрафное время 26
6 Игра в большинстве 2
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Главный судья Павел Овчинников (Орск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Салават Юлаев
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