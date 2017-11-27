У Вестерлунда уже нет слов. Только один человек продолжает в него верить

Источник: РИА "Новости"

После нашумевшего интервью Захара Арзамасцева хоккейное сообщество занимал вопрос, каким выйдет «Салават Юлаев» в следующем матче: будет ли он биться за тренера, поменяется ли игровая концепция, которой так был недоволен защитник.

Соперник для разрешения данных вопросов оказался подходящий. «Нефтехимик» — команда, которую не обыграть, если выходишь на лёд недонастроенным. Эррка Вестерлунд интервью своего игрока прокомментировал, отметив, что работа ведётся в защите, командным взаимодействиям тоже внимание уделяется.

У некоторых могло сформироваться убеждение, что уфимцы выйдут, как на последний бой, после звонкой оплеухи от «Ак Барса», слов Арзамасцева и комментариев главных лиц коллектива. На деле это не сказалось положительным образом на «Салавате». Будто ничего и не происходило на прошлой неделе.

Никто не требовал и не ждал идеально поставленной игры от гостей во встрече с «Нефтехимиком». Нет в офисе Леонида Вайсфельда волшебной палочки, взмахнув которой можно получить 5:0 уже в свою пользу. Но всё же болельщики клуба, эксперты и просто ценители прекрасной игры небезосновательно полагали, что какие-то изменения произойдут.

Что по факту?

Надёжно ли сыграла команда у своих ворот? Ответ отрицательный. «Нефтехимик» забросил три шайбы, а мог забить и больше, реализуй хоть что-то в первом периоде.

Может быть, у чужих ворот клуб из Башкортостана устроил феерию? Снова ответ отрицательный. Моменты возникали, но большинство из них возникло за счёт индивидуальных действий тройки Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен, а не из-за великолепной командной игры, работа над которой ведётся.

Возможно, самоотдача была запредельной? На этот вопрос лучше ответит двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. После матча он сказал, что команда игру не показывает, а молодых игроков не видно. Значит, снова ответ отрицательный.

Можно ли что-то сказать по работе Эррки Вестерлунда? Перед матчем тренерский штаб должен был изучить соперника от и до. То, что «Нефтехимик» хорош в реализации численного преимущества, известно всем. Тут даже не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы это видеть. «Салават» получил восемь малых штрафов за игру, две шайбы из трёх хозяева забросили в большинстве. Можно сколько угодно говорить о судействе, но 16 минут — не считаем дисциплинарное наказание Панина — это перебор. Удаления просто так не возникают. Либо игроки не готовы к заданному темпу, либо есть указание действовать плотнее. Можно взглянуть на ситуацию с разных углов, но всё равно большая часть ответственности должна возлагаться на тренерский штаб.

После игры Вестерлунд заявил, что игра была очень равной. По счёту — да, бесспорно. Но более цельно выглядели хозяева, и исход матча мог предопределиться раньше третьего периода.

Финскому специалисту давали достаточно времени, у него не было тех кадровых проблем, с которыми боролся Игорь Захаркин. Но результат — явно не тот, на который рассчитывали болельщики уфимского клуба. Ситуация вышла из-под контроля Вестерлунда.

«Была очень равная игра. Победителя определили мелкие детали», — так объяснил поражение своей команды в Нижнекамске финский специалист.

Похоже, что в Вестерлунда продолжает верить только один человек — это Леонид Вайсфельд. И хочется, чтобы генменеджер уфимцев оказался прав. Финского тренера нельзя назвать обманщиком, возможно, его видение игры не принимают хоккеисты, но это специалист мирового уровня.