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00:18 (мск), источник: Р-Спорт

Хоккеисты «Амура» победили в овертайме «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 27 ноя — Р-Спорт. Хабаровский «Амур» в овертайме нанес поражение подмосковному «Витязю» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Подольске в понедельник, завершилась со счетом 4:3 (0:0, 2:1, 1:2, 1:0) в пользу гостей.

В составе «Витязя» шайбы забросили Максим Афиногенов (36-я минута), Роман Хорак (42) и Станислав Романов (43), у гостей отличились Алексей Бывальцев (21), Виталий Атюшов (28), Александр Пикар (42) и Вячеслав Литовченко (64).

Витязь 3:4 ОТ
(0:0, 1:2, 2:1)
Амур
27.11.2017, 19:30 Зрители: 1750 Регулярный чемпионат Ледовый дворец "Витязь"
Главные тренеры
Валерий Белов Андрей Мартемьянов
Вратари
Игорь Сапрыкин Юха Метсола
1-й период
Кирилл Рассказов 19:03
2-й период
Алексей Бывальцев (Ян Коларж) 20:49
Томаш Зогорна 23:25
26:46 Дмитрий Семин
Виталий Атюшов (А. Горшков, Вл. Ушенин) 27:23
28:01 Дмитрий Семин
Владислав Ушенин 33:46
35:41 Максим Афиногенов (А. Макеев, Б. Рендулич)
3-й период
41:16 Роман Горак (Ст. Романов, М. Мюттюнен)
Александр I Пикар (М. Йордан) 41:41
42:02 Станислав Романов (А. Швец-Роговой, Н. Выглазов)
57:12
Овертайм
Вячеслав Литовченко (В. Атюшов) 63:10
Статистика
4 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Амур
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