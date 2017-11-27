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Хоккеисты «Амура» победили в овертайме «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ
МОСКВА, 27 ноя —
МОСКВА, 27 ноя —
Встреча, состоявшаяся в Подольске в понедельник, завершилась со счетом 4:3 (0:0, 2:1, 1:2, 1:0) в пользу гостей.
В составе «Витязя» шайбы забросили Максим Афиногенов (36-я минута), Роман Хорак (42) и Станислав Романов (43), у гостей отличились Алексей Бывальцев (21), Виталий Атюшов (28), Александр Пикар (42) и Вячеслав Литовченко (64).
|Валерий Белов
|Андрей Мартемьянов
|Игорь Сапрыкин
|Юха Метсола
|1-й период
|Кирилл Рассказов
|19:03
|2-й период
|Алексей Бывальцев (Ян Коларж)
|20:49
|Томаш Зогорна
|23:25
|26:46
|Дмитрий Семин
|Виталий Атюшов (А. Горшков, Вл. Ушенин)
|27:23
|28:01
|Дмитрий Семин
|Владислав Ушенин
|33:46
|35:41
|Максим Афиногенов (А. Макеев, Б. Рендулич)
|3-й период
|41:16
|Роман Горак (Ст. Романов, М. Мюттюнен)
|Александр I Пикар (М. Йордан)
|41:41
|42:02
|Станислав Романов (А. Швец-Роговой, Н. Выглазов)
|57:12
|Овертайм
|Вячеслав Литовченко (В. Атюшов)
|63:10
|4
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)