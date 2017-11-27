«Куньлунь» потерпел 7-е подряд поражение в КХЛ, уступив «Словану»

Встреча, прошедшая в Братиславе в понедельник, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых отличились Ян Бухтеле (24-я минута) и Зак Бойчак (61). У гостей шайбу забросил Жильбер Брюле (35).