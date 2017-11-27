Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
«Куньлунь» потерпел 7-е подряд поражение в КХЛ, уступив «Словану»
МОСКВА, 27 ноя —
МОСКВА, 27 ноя —
Встреча, прошедшая в Братиславе в понедельник, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых отличились Ян Бухтеле (24-я минута) и Зак Бойчак (61). У гостей шайбу забросил Жильбер Брюле (35).
«Слован» 28 ноября примет владивостокский «Адмирал», а «Куньлунь», потерпевший седьмое подряд поражение в КХЛ, 29 ноября на выезде встретится с московским ЦСКА.
|Эдуард Занковец
|Майк Кинэн
|Якуб Штепанек
|Магнус Хелльберг
|1-й период
|05:51
|Колби Геноуэй
|Яакко Риссанен
|15:30
|2-й период
|23:44
|Ян Бухтеле (К. Баркер)
|Жильбер Брюле (Д. Блэкер, Л. Лессио)
|34:55
|3-й период
|49:27
|Патрик Бачик
|Джесси Блэкер
|50:53
|55:18
|Павол Скалицки
|Овертайм
|60:27
|Зак Бойчак
|6
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Антон Кислов (Челябинск, Россия)
|Главный судья
|Виктор Бирин (Москва, Россия)