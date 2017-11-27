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00:23 (мск), источник: Р-Спорт

«Куньлунь» потерпел 7-е подряд поражение в КХЛ, уступив «Словану»

МОСКВА, 27 ноя — Р-Спорт. Хоккеисты братиславского «Слована» в овертайме обыграли китайский «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Братиславе в понедельник, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых отличились Ян Бухтеле (24-я минута) и Зак Бойчак (61). У гостей шайбу забросил Жильбер Брюле (35).

«Слован» 28 ноября примет владивостокский «Адмирал», а «Куньлунь», потерпевший седьмое подряд поражение в КХЛ, 29 ноября на выезде встретится с московским ЦСКА.

Слован 2:1 ОТ
(0:0, 1:1, 0:0)
Куньлунь
27.11.2017, 21:00 Зрители: 7557 Регулярный чемпионат Ondrej Nepela Arena (Orange Arena)
Главные тренеры
Эдуард Занковец Майк Кинэн
Вратари
Якуб Штепанек Магнус Хелльберг
1-й период
05:51 Колби Геноуэй
Яакко Риссанен 15:30
2-й период
23:44 Ян Бухтеле (К. Баркер)
Жильбер Брюле (Д. Блэкер, Л. Лессио) 34:55
3-й период
49:27 Патрик Бачик
Джесси Блэкер 50:53
55:18 Павол Скалицки
Овертайм
60:27 Зак Бойчак
Статистика
6 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Антон Кислов (Челябинск, Россия)
Главный судья Виктор Бирин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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