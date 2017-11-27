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27 ноября, источник: Советский спорт

«У Знарка меткий глаз!» СКА — о необычной игре с кучей видеопросмотров

Илья Ковальчук, Сергей Плотников и Егор Рыков рассказали о трудностях во время видеопросмотров в игре против «Барыса».

Илья Ковальчук: Наверное, самый долгий матч, не считая плей-офф!

— В прошлом сезоне вы тоже с крупным счетом обыграли «Барыс».
— Да, хорошая традиция. У них хорошая команда, просто тяжелый выезд, а мы отдыхали. Задача была выйти и сразу доставить им неудобства, побольше побросать в их зоне. Тем более они поставили второго вратаря. С задачей справились, забили четыре в первом периоде. Олег Валерьевич брал челленджи два раза — у него меткий глаз!

— Вообще встречали, чтобы столько просмотров в одном матче?
— Да вот я и говорю. Сколько времени сейчас? Половина одиннадцатого? Наверное, самый долгий матч, если не брать плей-офф, конечно.

— Это мешает?
— В конце, когда счет был крупный, хотелось поскорее доиграть, но есть как есть. Судьи — тоже люди, они должны убедиться в правильности решений.

— Не было желания во время этих пауз посмотреть, как играет «Зенит»?
— Я знаю, как сыграли. Мы в перерывах смотрели.

— Вчера был день матери. Можно сказать, что ваша победа для них?
— Конечно, мама — это наше все. Вчера они купались в цветах, поздравлениях. Сегодня моя мама была на игре — ей понравилось точно.

— Вы хотели во время отдыха между матчами выспаться. Удалось?
— Да так. В шесть утра ко мне пришел допинг-контроль. Не особо удалось выспаться. Но что ни делается, все к лучшему.

— Ждете решения по Олимпиаде?
— От нас что зависит? Наше дело — готовиться. Надеюсь, здравый смысл восторжествует, примут решение, чтобы все поехали на Олимпиаду.

Сергей Плотников: Во время последнего видеопросмотра подзамерзли!

— Готовились к хорошей команде, хотели показать лучший хоккей. Думаю, нам это удалось. Рады, что хорошо играли. Забивали все, а не одно звено. Это показывает, что мы одно целое.

— Было много видеопросмотров. Это мешало игрокам?
— Особенно последний помешал, очень долго просматривали, мы успели подзамерзнуть.

Егор Рыков: Хорошо, что за нас сработали!

— Егор, почему не десять голов?
— Не получилось (улыбается). Провели хорошую игру, реализовали свои моменты.

— Что скажете про такое большое количество видеопросмотров?
— Хорошо, что «Барысу» не засчитали два гола, а наш засчитали. Хорошо, что за нас сработали. Ничего страшного, что долго ждали.

Олег Знарок: У Зубарева тяжелая травма

— Играли с хорошей командой, готовились к ней. У них было сильное большинство — мы разбирали это. Удачно сыграли. После тяжелой поездки было время восстановиться.

— Широков, Белов, Зуб уже катаются, щелкают.
— Что щелкают? А… Я подумал, как в сказке: «Орешки все грызет…». Да, они катаются, практически восстановились. Кто-то уже сыграет в следующем матче, кому-то дадим пока паузу. К выездной серии будут готовы.

— Что с Зубаревым?
— Тяжелая травма. Наверное, месяц он пропустит. Если раньше восстановится, будем только рады.

Евгений Корешков: Хоккей закончился, когда не засчитали второй гол

— Парни, как могли, старались сыграть с чемпионом. Сопротивлялись. Не все пока получается. Не секрет, что хоккей закончился, когда второй гол не засчитали. Это третий матч подряд, когда нам гол не засчитывают: в Новосибирске, в Казани по одному, сегодня — два. Мы идем в гору — это неплохо.

СКА 9:1
(4:0, 0:0, 5:1)
Барыс
27.11.2017, 19:30 Зрители: 12060 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
Главные тренеры
Олег Знарок Евгений Корешков
Вратари
Микко Коскинен Сергей Кудрявцев
1-й период
04:13 Николай Прохоркин (Д. Хафизуллин)
05:39 Евгений Кетов (П. Херсли)
13:46 Егор Яковлев (Н. Гусев, С. Плотников)
Мэтт Фраттин 18:30
18:39 Сергей Плотников (Н. Гусев, В. Шипачев)
2-й период
26:46 Егор Рыков
33:31 Владислав Гавриков
33:31 Владислав Гавриков
3-й период
41:36 Сергей Плотников
Роман Старченко 41:36
3801 41:36
42:32 Сергей Калинин (В. Шипачев, И. Ковальчук)
45:04 Сергей Плотников (Н. Гусев, Н. Прохоркин)
Валерий Орехов 46:08
49:18 Николай Прохоркин (Е. Рыков, С. Плотников)
Найджел Доус (Л. Вей) 52:08
53:35 Евгений Кетов
56:18 Вадим Шипачев (И. Ковальчук, Е. Кетов)
59:54 Илья Ковальчук (Е. Рыков)
Статистика
18 Штрафное время 8
3 Игра в большинстве 3
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
Главный судья Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
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