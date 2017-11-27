«У Знарка меткий глаз!» СКА — о необычной игре с кучей видеопросмотров

Илья Ковальчук: Наверное, самый долгий матч, не считая плей-офф!

— В прошлом сезоне вы тоже с крупным счетом обыграли «Барыс».

— Да, хорошая традиция. У них хорошая команда, просто тяжелый выезд, а мы отдыхали. Задача была выйти и сразу доставить им неудобства, побольше побросать в их зоне. Тем более они поставили второго вратаря. С задачей справились, забили четыре в первом периоде. Олег Валерьевич брал челленджи два раза — у него меткий глаз!

— Вообще встречали, чтобы столько просмотров в одном матче?

— Да вот я и говорю. Сколько времени сейчас? Половина одиннадцатого? Наверное, самый долгий матч, если не брать плей-офф, конечно.

— Это мешает?

— В конце, когда счет был крупный, хотелось поскорее доиграть, но есть как есть. Судьи — тоже люди, они должны убедиться в правильности решений.

— Не было желания во время этих пауз посмотреть, как играет «Зенит»?

— Я знаю, как сыграли. Мы в перерывах смотрели.

— Вчера был день матери. Можно сказать, что ваша победа для них?

— Конечно, мама — это наше все. Вчера они купались в цветах, поздравлениях. Сегодня моя мама была на игре — ей понравилось точно.

— Вы хотели во время отдыха между матчами выспаться. Удалось?

— Да так. В шесть утра ко мне пришел допинг-контроль. Не особо удалось выспаться. Но что ни делается, все к лучшему.

— Ждете решения по Олимпиаде?

— От нас что зависит? Наше дело — готовиться. Надеюсь, здравый смысл восторжествует, примут решение, чтобы все поехали на Олимпиаду.

Сергей Плотников: Во время последнего видеопросмотра подзамерзли!

— Готовились к хорошей команде, хотели показать лучший хоккей. Думаю, нам это удалось. Рады, что хорошо играли. Забивали все, а не одно звено. Это показывает, что мы одно целое.

— Было много видеопросмотров. Это мешало игрокам?

— Особенно последний помешал, очень долго просматривали, мы успели подзамерзнуть.

Егор Рыков: Хорошо, что за нас сработали!

— Егор, почему не десять голов?

— Не получилось (улыбается). Провели хорошую игру, реализовали свои моменты.

— Что скажете про такое большое количество видеопросмотров?

— Хорошо, что «Барысу» не засчитали два гола, а наш засчитали. Хорошо, что за нас сработали. Ничего страшного, что долго ждали.

Олег Знарок: У Зубарева тяжелая травма

— Играли с хорошей командой, готовились к ней. У них было сильное большинство — мы разбирали это. Удачно сыграли. После тяжелой поездки было время восстановиться.

— Широков, Белов, Зуб уже катаются, щелкают.

— Что щелкают? А… Я подумал, как в сказке: «Орешки все грызет…». Да, они катаются, практически восстановились. Кто-то уже сыграет в следующем матче, кому-то дадим пока паузу. К выездной серии будут готовы.

— Что с Зубаревым?

— Тяжелая травма. Наверное, месяц он пропустит. Если раньше восстановится, будем только рады.

Евгений Корешков: Хоккей закончился, когда не засчитали второй гол