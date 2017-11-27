Скабелка: Нападающие «Авангарда» беззубо играют в атаке

Источник: ИТАР-ТАСС

В понедельник омский «Авангард» уступил в Москве «Динамо» со счетом 1:2 и потерпел третье поражение подряд в регулярном чемпионате КХЛ. Единственную шайбу в составе омичей в третьем периоде забросил защитник Евгений Медведев. «Авангард» в трех последних играх (с «Йокеритом», минским и московским «Динамо») забил лишь три гола.

«Мы беззубо играем в атаке, нападающие девять периодов не забрасывают, поэтому в каждом матче приходится отыгрываться. Сегодня в нашей игре из позитивного был только третий период, в котором создавались моменты» , — сказал Скабелка.

Тренер «Авангарда» надеется на скорое восстановление игроков основного состава. «Андре Петерссон пропустил второй матч подряд, у него повреждение, надеемся, к игре со СКА будет готов. По Лемтюгову о сроках восстановления говорить сложно, могу только пожелать скорейшего выздоровления, а у Оскара Сундстреиа прослеживается положительная динамика — он уже начал тренироваться с нагрузками и должен через десять дней уже быть в строю», — поведал тренер.