Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
Спорт не помогает женщинам похудеть
Как живет 3-летняя девочка с аллергией практически на все (фото)
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Холли Берри проводит отпуск с молодым бойфрендом
Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. КХЛ
27.11
СлованОТ2
Куньлунь1
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль Канадиенс
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго Блэкхокс
Анахайм Дакс
Хоккей. КХЛ
27.11
ВитязьОТ3
Амур4
Хоккей. КХЛ
27.11
СКА9
Барыс1
Хоккей. КХЛ
27.11
Сочи1
Ак Барс3
Хоккей. КХЛ
27.11
ХК Динамо2
Авангард1
Хоккей. КХЛ
27.11
Нефтехимик3
Салават Юлаев2
Все события
Кобзон с гневной отповедью выступил у гроба Хворостовского
СМИ: Пугачева испугала поклонников лицом без грима
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
Месть подается горячей: «Спартак» разбивает «Зенит»
Решение по Легкову основано на списке «Дюшес» и царапинах
Опубликованы рассказы Доктора Лизы, погибшей в авиакатастрофе
Холли Берри проводит отпуск с молодым бойфрендом
Мухи — источник гораздо большей заразы, чем думали прежде
8 секретов стройности японцев
Cобственников жилья обяжут участвовать в благоустройстве
Отдых мечты: 4 частных острова с отелями (фото)
Фоторепортажи
11Римское дерби, возвращение Ибрагимовича и другие события выходных
17«Спартак» сыграл вничью с «Марибором»
27 ноября, источник: ТАСС

Скабелка: Нападающие «Авангарда» беззубо играют в атаке

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Нападающие омского «Авангарда» беззубо выглядят в атаке и на протяжении девяти периодов не забрасывают шайб в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом главный тренер омичей Андрей Скабелка сказал на пресс-конференции.

Источник: ИТАР-ТАСС

В понедельник омский «Авангард» уступил в Москве «Динамо» со счетом 1:2 и потерпел третье поражение подряд в регулярном чемпионате КХЛ. Единственную шайбу в составе омичей в третьем периоде забросил защитник Евгений Медведев. «Авангард» в трех последних играх (с «Йокеритом», минским и московским «Динамо») забил лишь три гола.

«Мы беззубо играем в атаке, нападающие девять периодов не забрасывают, поэтому в каждом матче приходится отыгрываться. Сегодня в нашей игре из позитивного был только третий период, в котором создавались моменты» , — сказал Скабелка.

Тренер «Авангарда» надеется на скорое восстановление игроков основного состава. «Андре Петерссон пропустил второй матч подряд, у него повреждение, надеемся, к игре со СКА будет готов. По Лемтюгову о сроках восстановления говорить сложно, могу только пожелать скорейшего выздоровления, а у Оскара Сундстреиа прослеживается положительная динамика — он уже начал тренироваться с нагрузками и должен через десять дней уже быть в строю», — поведал тренер.

«Авангард» занимает второе место в Восточной конференции. Следующий матч омичей проведут в Питере со СКА 29 ноября.

ХК Динамо 2:1
(0:0, 2:0, 0:1)
Авангард
27.11.2017, 19:30 Зрители: 5023 Регулярный чемпионат ВТБ Ледовый дворец
Главные тренеры
Владимир Воробьев Андрей Скабелка
Вратари
Александр Еременко Олег Шилин 58:40
1-й период
03:13 Алексей Терещенко
Олег Шилин 17:26
2-й период
Кирилл Семенов 22:51
27:00
29:01 Игорь Игнатушкин (Д. Марковин)
Илья Михеев 33:38
36:32 Юусо Хиетанен
38:57 Даниил Тарасов (М. Варнаков, Г. Корягин)
3-й период
42:03 Илья Никулин
Евгений Медведев (М. Чудинов) 49:23
54:51 Дмитрий Вишневский
57:59 Юусо Хиетанен
57:59 Юусо Хиетанен
Статистика
12 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 6
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Авангард
НовостиМатчиСоставСтатистика
ХК Динамо
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Бывший футболист сборной Бразилии получил 9 лет за изнасилование
Есть ли у России шансы догнать Францию
Месть подается горячей: «Спартак» разбивает «Зенит»
Сборная России лишилась двух медалей ОИ в Сочи после решения МОК
СКА одержал шестую победу подряд, забросив 9 шайб в матче КХЛ
Решение по Легкову основано на списке «Дюшес» и царапинах
Баскетболисты сборной России одержали первую победу в отборе КМ
Хоккеисты «Ак Барса» одержали третью подряд победу в КХЛ
Манчини считает, что «Зенит» незаслуженно проиграл «Спартаку»
Новости
Авто
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку Бабушка, которая приехала за покупками на дорогом внедорожнике Mercedes-Benz G-класса, шокировала интернет-общественность
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
82-летний Олег Табаков попал в реанимацию Народный артист СССР доставлен в столичную больницу
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Четыре жилых дома в Мексике повалились в котлован
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
Невеста принца: 7 главных фактов о Меган Маркл Все, что ты хотела знать о возлюбленной принца Гарри. И даже немного больше.
Дети
В семье 82-летнего Василия Ливанова случилось пополнение Актер вновь стал дедушкой.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь