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27 ноября, источник: Р-Спорт

Дубль Пигановича помог «Нефтехимику» победить «Салават Юлаев» в матче КХЛ

МОСКВА, 27 ноя — Р-Спорт. Нижнекамский «Нефтехимик» нанес поражение уфимскому «Салавату Юлаеву» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Нижнекамске в понедельник, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 2:1, 1:1) в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Олег Пиганович (27-я и 54-я минуты), на 33-й отличился Дэн Секстон. В составе уфимцев голы забили Йоонас Кемппайнен (33) и Линус Умарк (50).

«Нефтехимик», победивший «Салават» на своем льду в основное время впервые с 2010 года, 2 декабря сыграет в Казани с «Ак Барсом», уфимский клуб 29 ноября также сыграет с казанцами в гостях.

Нефтехимик 3:2
(0:0, 2:1, 1:1)
Салават Юлаев
27.11.2017, 19:00 Зрители: 4580 Регулярный чемпионат ЛД "Нефтехим Арена"
Главные тренеры
Андрей Назаров Эркка Вестерлунд
Вратари
Илья Ежов Бен Скривенс 58:59
1-й период
Энвер Лисин 09:49
Григорий Панин 16:36
2-й период
22:13 Илья Аркалов
Георгий Бусаров 25:28
Илья Зубов 26:07
26:48 Олег Пиганович (Э. Густафссон, Д. Секстон)
Йоонас Кемппайнен (Л. Умарк) 32:30
32:47 Дэн Секстон (Э. Галимов, О. Пиганович)
3-й период
49:04 Павел Куликов
Линус Умарк (Ф. Ларсен) 49:37
50:29 Дамир Шарипзянов
Антон Бурдасов 50:29
Игорь Макаров 52:12
53:15 Олег Пиганович (А. Нестрашил, Э. Густафссон)
Григорий Панин 55:41
Григорий Панин 55:41
58:53 Марат Хайруллин
Филип Ларсен 58:53
Статистика
8 Штрафное время 26
6 Игра в большинстве 2
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Главный судья Павел Овчинников (Орск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Салават Юлаев
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