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Дубль Пигановича помог «Нефтехимику» победить «Салават Юлаев» в матче КХЛ
МОСКВА, 27 ноя —
МОСКВА, 27 ноя —
Встреча, состоявшаяся в Нижнекамске в понедельник, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 2:1, 1:1) в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Олег Пиганович (27-я и 54-я минуты), на 33-й отличился Дэн Секстон. В составе уфимцев голы забили Йоонас Кемппайнен (33) и Линус Умарк (50).
«Нефтехимик», победивший «Салават» на своем льду в основное время впервые с 2010 года, 2 декабря сыграет в Казани с «Ак Барсом», уфимский клуб 29 ноября также сыграет с казанцами в гостях.
|Нефтехимик
|
3:2
(0:0, 2:1, 1:1)
|Салават Юлаев
|Андрей Назаров
|Эркка Вестерлунд
|Илья Ежов
|Бен Скривенс 58:59
|1-й период
|Энвер Лисин
|09:49
|Григорий Панин
|16:36
|2-й период
|22:13
|Илья Аркалов
|Георгий Бусаров
|25:28
|Илья Зубов
|26:07
|26:48
|Олег Пиганович (Э. Густафссон, Д. Секстон)
|Йоонас Кемппайнен (Л. Умарк)
|32:30
|32:47
|Дэн Секстон (Э. Галимов, О. Пиганович)
|3-й период
|49:04
|Павел Куликов
|Линус Умарк (Ф. Ларсен)
|49:37
|50:29
|Дамир Шарипзянов
|Антон Бурдасов
|50:29
|Игорь Макаров
|52:12
|53:15
|Олег Пиганович (А. Нестрашил, Э. Густафссон)
|Григорий Панин
|55:41
|Григорий Панин
|55:41
|58:53
|Марат Хайруллин
|Филип Ларсен
|58:53
|8
|Штрафное время
|26
|6
|Игра в большинстве
|2
|2
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
|Главный судья
|Павел Овчинников (Орск, Россия)