Дубль Пигановича помог «Нефтехимику» победить «Салават Юлаев» в матче КХЛ

Встреча, состоявшаяся в Нижнекамске в понедельник, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 2:1, 1:1) в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Олег Пиганович (27-я и 54-я минуты), на 33-й отличился Дэн Секстон. В составе уфимцев голы забили Йоонас Кемппайнен (33) и Линус Умарк (50).