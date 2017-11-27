Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кобзон с гневной отповедью выступил у гроба Хворостовского
Поездки в общественном транспорте ведут к депрессии
Как живет 3-летняя девочка с аллергией практически на все (фото)
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Холли Берри проводит отпуск с молодым бойфрендом
Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. КХЛ
27.11
СлованОТ2
Куньлунь1
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль Канадиенс
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго Блэкхокс
Анахайм Дакс
Хоккей. КХЛ
27.11
ВитязьОТ3
Амур4
Хоккей. КХЛ
27.11
СКА9
Барыс1
Хоккей. КХЛ
27.11
Сочи1
Ак Барс3
Хоккей. КХЛ
27.11
ХК Динамо2
Авангард1
Хоккей. КХЛ
27.11
Нефтехимик3
Салават Юлаев2
Все события
Кобзон с гневной отповедью выступил у гроба Хворостовского
СМИ: Пугачева испугала поклонников лицом без грима
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
СКА одержал шестую победу подряд, забросив 9 шайб в матче КХЛ
Баскетболисты сборной России одержали первую победу в отборе КМ
Первая официальная фотосессия принца Гарри и Меган Маркл
Дженнифер Лоуренс хочет переехать на ферму и завести коз
Поклонники Хворостовского собрали полмиллиона рублей на борьбу с раком
Спорт не помогает женщинам похудеть
Cобственников жилья обяжут участвовать в благоустройстве
Отдых мечты: 4 частных острова с отелями (фото)
Фоторепортажи
11Римское дерби, возвращение Ибрагимовича и другие события выходных
17«Спартак» сыграл вничью с «Марибором»
27 ноября, источник: Р-Спорт

Хоккеисты «Ак Барса» одержали 3-ю подряд победу в КХЛ, обыграв «Сочи»

МОСКВА, 27 ноя — Р-Спорт. Хоккеисты казанского «Ак Барса» одержали третью подряд победу в матчах регулярного чемпионата КХЛ, обыграв «Сочи».

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в понедельник в Сочи, завершилась со счетом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) в пользу казанцев, в составе которых шайбы забросили Роб Клинкхаммер (25-я минута), Василий Токранов (28) и Александр Свитов (55). У сочинцев гол забил Евгений Лапенков (12).

«Ак Барс» 29 ноября примет уфимский «Салават Юлаев», а «Сочи» 2 декабря дома сыграет с московским «Динамо».

Сочи 1:3
(1:0, 0:2, 0:1)
Ак Барс
27.11.2017, 19:30 Зрители: 6206 Регулярный чемпионат Ледовый Дворец "Большой"
Главные тренеры
Сергей Зубов Зинэтула Билялетдинов
Вратари
Дмитрий Шикин 58:50 Тимур Билялов
1-й период
01:40 Евгений Лапенков
11:10 Евгений Лапенков (В. Щегольков)
2-й период
23:16
Роб Клинкхаммер (А. Марков) 24:08
Василий Токранов (И. Секач, А. Ландер) 27:42
Роб Клинкхаммер 33:43
3-й период
41:07 Эрик О`Делл
45:20 Святослав Гребенщиков
Александр Свитов 49:22
Александр Свитов (Д. Обухов, А. Охтамаа) 54:33
Атте Охтамаа 59:56
Статистика
8 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Ак Барс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Сочи
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Sex bomb: болельщица сборной Чили с обложки Playboy
Месть подается горячей: «Спартак» разбивает «Зенит»
Сборная России лишилась двух медалей ОИ в Сочи после решения МОК
СКА одержал шестую победу подряд, забросив 9 шайб в матче КХЛ
Решение по Легкову основано на списке «Дюшес» и царапинах
Баскетболисты сборной России одержали первую победу в отборе КМ
Манчини считает, что «Зенит» незаслуженно проиграл «Спартаку»
Новости
Авто
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку Бабушка, которая приехала за покупками на дорогом внедорожнике Mercedes-Benz G-класса, шокировала интернет-общественность
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
82-летний Олег Табаков попал в реанимацию Народный артист СССР доставлен в столичную больницу
Недвижимость
Минстрой хочет обязать собственников недвижимости участвовать в благоустройстве
Строительство на месте Ховринской больницы в Москве начнется во второй половине 2018 года
Вид на жительство в Латвии: теперь по 1000 евро в год
Новый год приходит к арендодателям. Сколько стоит снять коттедж на праздники
Леди
Невеста принца: 7 главных фактов о Меган Маркл Все, что ты хотела знать о возлюбленной принца Гарри. И даже немного больше.
Дети
В семье 82-летнего Василия Ливанова случилось пополнение Актер вновь стал дедушкой.
Все о ремонте
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
7 правил, как расположить ТВ на стене
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь