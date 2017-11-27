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Хоккеисты «Ак Барса» одержали 3-ю подряд победу в КХЛ, обыграв «Сочи»
МОСКВА, 27 ноя —
МОСКВА, 27 ноя —
Встреча, прошедшая в понедельник в Сочи, завершилась со счетом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) в пользу казанцев, в составе которых шайбы забросили Роб Клинкхаммер (25-я минута), Василий Токранов (28) и Александр Свитов (55). У сочинцев гол забил Евгений Лапенков (12).
«Ак Барс» 29 ноября примет уфимский «Салават Юлаев», а «Сочи» 2 декабря дома сыграет с московским «Динамо».
|Сергей Зубов
|Зинэтула Билялетдинов
|Дмитрий Шикин 58:50
|Тимур Билялов
|1-й период
|01:40
|Евгений Лапенков
|11:10
|Евгений Лапенков (В. Щегольков)
|2-й период
|23:16
|Роб Клинкхаммер (А. Марков)
|24:08
|Василий Токранов (И. Секач, А. Ландер)
|27:42
|Роб Клинкхаммер
|33:43
|3-й период
|41:07
|Эрик О`Делл
|45:20
|Святослав Гребенщиков
|Александр Свитов
|49:22
|Александр Свитов (Д. Обухов, А. Охтамаа)
|54:33
|Атте Охтамаа
|59:56
|8
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Роман Щенев (Тольятти, Россия)