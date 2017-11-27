Хоккеисты «Ак Барса» одержали 3-ю подряд победу в КХЛ, обыграв «Сочи»

Встреча, прошедшая в понедельник в Сочи, завершилась со счетом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) в пользу казанцев, в составе которых шайбы забросили Роб Клинкхаммер (25-я минута), Василий Токранов (28) и Александр Свитов (55). У сочинцев гол забил Евгений Лапенков (12).