«Динамо» вернулось в восьмерку «Запада». Надолго ли?

Источник: Спорт-Экспресс

ВОРОБЬЕВ УЖЕ КРИЧАЛ НА ИГРОКОВ. НЕ ПОМОГЛО

После игры в Подольске, где «Динамо» неожиданно уступило «Витязю», имея несколько хороших моментов для взятия ворот, Владимир Воробьев был без лица.

— Ну что? — спрашивал он, попутно фотографируясь с болельщиками и раздавая автографы. — Видите все?

— Чего они интересно не забивают-то? — вздохнул я. — Михаил Варнаков такие моменты должен реализовывать.

— Реализовывать, реализовывать, — эхом повторил тренер. — Но не реализовывает. Но ничего, прорвемся.

Надо было как-то поддержать тренера.

— Я со многими вашими игроками общаюсь, — вспомнил я. — И ни у одного из них нет настроения, типа, ну не попадем, да и ладно. Все переживают, все хотят выигрывать, все заряжены.

— Да? — Воробьев был мыслями далеко. — Надо бы забивать.

— Вы бы на них покричали что ли — этот метод работает. Не всегда, но работает.

— Да кричал уже, — признался тренер.

Он еще несколько раз повторил про то, что ситуацию можно исправить, что ничего не потеряно и надо работать.

Я уж не стал говорить, что впереди его ждет «Авангард», а затем «Сибирь», а далее такой выезд из пяти матчей, который вообще с такой атакой не сулит ничего хорошего. Но не стал. Наверняка, главный тренер все это знал.

ЕРЕМЕНКО НЕ МОГ ПОДНЯТЬСЯ ПОСЛЕ ПОПАДАНИЯ ШАЙБОЙ

Новости у «Динамо» каждый раз невеселые. Выяснилось, что до конца этого года выбыли Никита Комаров и Егор Яковлев. Причем, Комаров, вроде бы, только покинул список травмированных, но снова туда угодил. К Яковлеву может быть сколько угодно претензий, но нападающих в команде нет. И он свое дело старается делать.

А про новичков даже слухов нет. Форвард Александр Федосеев немедленно был отправлен в «Буран», и есть сомнения, что у него получится вернуться в КХЛ. Если этот контракт был призван усилить фарм-клуб, то вынужден разочаровать. Главный тренер воронежского клуба тоже пока не в восторге от игрока.

Но играет «Динамо» неплохо. Вратари в прекрасной форме и ни у кого не екает сердце, если вместо Александра Еременко выходит Иван Бочаров. Оба в полном порядке. Правда, последний пропустил четыре в Подольске (одна шайба была в пустые ворота).

— Два на вашей совести, — я был слишком жесток к Бочарову, но он должен пройти и через это.

— Почему же две? — расстроился Иван. — Вообще все четыре, я любой шайбой недоволен. Но если разобраться. Почему две-то?

Мы открыли приложение и посмотрели шайбы.

— Первая ваша, — говорю.

— Так там рикошет был от защитника, — стал спорить Бочаров. — Посмотрите.

И действительно. Тогда одна была на совести Ивана, но если голкипер пропускает только одну в матче, то к нему никаких вопросов нет.

С Еременко такой разбор можно провести только после окончания сезона. Во время регулярного чемпионата он молчит, что, конечно, плохо, но понять можно. В матче с «Авангардом» он опять тащил команду, причем, в первом периоде получив шайбой по шлему.

Удар был настолько сильным, что он долгое время не мог подняться, а потом разглядывал маску, не понимая, как он выдержал. Если бы на наших аренах были люди, которые отслеживали сотрясения мозга, то вратарю бы точно не позволили продолжить встречу. Но он остался.

КАЖДЫЙ БЫЛ ГОТОВ НА ПОДВИГ

Омская команда тоже едва не осталась в меньшинстве во время первого отрезка встречи. Ансель Галимов рухнул в средней зоне, несколько раз пытался встать, но у него ничего не получалось. В конце концов, его отвели в раздевалку, но через некоторое время нападающий пришел в себя.

Шло время, голов не было, но и порох у омичей стал заканчиваться. И тут бело-голубые забили (арбитры даже не заметили, что шайба пересекла линию ворот, но потом убедились), а в конце второго периода Даниил Тарасов пробил Олега Шилина.

В этом сезоне уже были случаи, когда динамовцы упускали преимущество в две шайбы. Но вспомните о том, что я говорил Воробьеву. Все игроки не хотят опозориться в этом сезоне и готовы на все, чтобы попасть в восьмерку. И хотя в конце было очень жарко, а гости отыграли одну шайбу, каждый был готов на подвиг.