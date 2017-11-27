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09:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Ковальчук — о двух челленджах Знарка: У Олега Валерьевича меткий глаз

Нападающий СКА Илья Ковальчук прокомментировал победу над «Барысом» со счётом 9:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

«Хорошая традиция с таким крупным счётом обыгрывать «Барыс» дома. У них хорошая команда, просто у соперника тяжёлый выезд, а мы отдыхали. Наша задача была выйти и сразу доставить им неудобства в их зоне, плюс бросать побольше, тем более они второго вратаря поставили. С задачей справились, забили четыре гола в первом периоде. Олег Валерьевич брал два раза челленджа, у него меткий глаз. Один из самых долгих матчей, если не брать плей-офф с овертаймами. В конце, когда счёт был крупный, хотелось, чтобы побыстрее судьи разобрались и завершить матч. Но судьи тоже люди, они должны были разобраться. Счёт матча «Спартак» — «Зенит» знаю, смотрели в перерывах.

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Обязательно посвящаю эту победу матерям, вчера был праздник. Мама — это наше всё. Вчера они купались в цветах и поздравлениях. Сегодня моя мама была на игре, думаю, ей понравилось.

Сегодня в шесть утра ко мне домой пришли допинг-офицеры, поэтому не особо удалось выспаться. Решение по Олимпиаде от нас не зависит, наше дело — готовиться и надеяться, что здравый смысл восторжествует, и все поедут на Олимпийские игры", — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

СКА 9:1
(4:0, 0:0, 5:1)
Барыс
27.11.2017, 19:30 Зрители: 12060 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
Главные тренеры
Олег Знарок Евгений Корешков
Вратари
Микко Коскинен Сергей Кудрявцев
1-й период
04:13 Николай Прохоркин (Д. Хафизуллин)
05:39 Евгений Кетов (П. Херсли)
13:46 Егор Яковлев (Н. Гусев, С. Плотников)
Мэтт Фраттин 18:30
18:39 Сергей Плотников (Н. Гусев, В. Шипачев)
2-й период
26:46 Егор Рыков
33:31 Владислав Гавриков
33:31 Владислав Гавриков
3-й период
41:36 Сергей Плотников
Роман Старченко 41:36
Джеймс Райт 41:36
42:32 Сергей Калинин (В. Шипачев, И. Ковальчук)
45:04 Сергей Плотников (Н. Гусев, Н. Прохоркин)
Валерий Орехов 46:08
49:18 Николай Прохоркин (Е. Рыков, С. Плотников)
Найджел Доус (Л. Вей) 52:08
53:35 Евгений Кетов
56:18 Вадим Шипачев (И. Ковальчук, Е. Кетов)
59:54 Илья Ковальчук (Е. Рыков)
Статистика
18 Штрафное время 8
3 Игра в большинстве 3
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
Главный судья Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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