Ковальчук — о двух челленджах Знарка: У Олега Валерьевича меткий глаз

«Хорошая традиция с таким крупным счётом обыгрывать «Барыс» дома. У них хорошая команда, просто у соперника тяжёлый выезд, а мы отдыхали. Наша задача была выйти и сразу доставить им неудобства в их зоне, плюс бросать побольше, тем более они второго вратаря поставили. С задачей справились, забили четыре гола в первом периоде. Олег Валерьевич брал два раза челленджа, у него меткий глаз. Один из самых долгих матчей, если не брать плей-офф с овертаймами. В конце, когда счёт был крупный, хотелось, чтобы побыстрее судьи разобрались и завершить матч. Но судьи тоже люди, они должны были разобраться. Счёт матча «Спартак» — «Зенит» знаю, смотрели в перерывах.