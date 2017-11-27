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22:38 (мск), источник: Советский спорт

Так нужно играть, чтобы люди выбирали хоккей, а не «Спартак» — «Зенит»

Одновременно с главным матчем футбольной осени СКА собрал полный Ледовый и не разочаровал своих болельщиков.

Самые ценные для СКА по ходу регулярного чемпионата отрезки — мини-серии, которые могут реально напрягать команду и испытывать ее на максимуме. Ноябрь полезный в этом смысле месяц: сначала суперсложная поездка на Дальний Восток сразу после матчей сборной — получилось девять очков, теперь подряд две команды из топа Востока дома, «Барыс» и «Авангард» с разницей в день.

После Владивостока, Хабаровска и Китая, а также неожиданно сложного домашнего матча с «Югрой» игроки СКА получили царские два выходных дня. И это понятно, ведь внезапно выяснилось, что даже у команды Олега Знарка бывают проблемы с составом.

Травмированных немало, причем среди них не только Павел Дацюк, которого отправили на операцию без острой необходимости ради профилактики. Например, ключевой защитник клуба и сборной России Андрей Зубарев не доиграл против «Югры», а тренер СКА Владимир Федосов с сожалением сказал, что его не будет долго. А вот Дацюк скоро вернется.

***

Проблемы с составом чувствует и тренерский штаб, и руководство клуба. Иначе не объяснить возвращение в Петербург норвежца Патрика Торесена. Легионерская позиция была в СКА свободной, отсутствие дополнительного иностранца логично объяснялось главной задачей клуба наигрывать россиян перед Олимпиадой. Но теперь пришлось восстанавливать старые знакомства.

— Мы и не прерывали контакт с Торесеном, — рассказал «Советскому спорту» заместитель председателя совета директоров СКА Александр Медведев. И ведь действительно разговор про возвращение Патрика был еще в марте 2016-го, сразу после неудачного сезона СКА, вылета от ЦСКА. Теперь возник реальный повод активировать дружбу: у Торесена в «Сторхамаре» был пункт контракта, по которому ради предложения такого уровня можно было порвать и уехать, СКА точно об этом знал — и воспользовался.

Формально Торесен станет игроком Олега Знарка после 1 декабря. Александр Медведев подтвердил, что норвежец присоединится к СКА в начале следующего месяца. Неясно, где именно будет его место в составе — все-таки в первых звеньях и так все хорошо. Однако сигнал для всей КХЛ очень мощный: СКА не намерен ничем жертвовать. Для Олимпиады и блага сборной России свои действия, для победы в Кубке Гагарина — свои.

***

По матчу с «Барысом», в котором Дацюка еще не было, а Зубарев уже не играл, ни одной проблемы СКА не почувствовал. Армейцы забили четыре раза за первый период. Срабатывало все: и передачи Вадима Шипачева из-за ворот, и финты Никиты Гусева, и подключения защитника Егора Яковлева.

Казахстанцы не в лучшей форме, они приехали в Петербург с четырьмя поражения подряд, получили тут пятое. Шанс на что-то был при счете 0:2, «Барыс» даже забил — но судьи посмотрели видео, заметили офсайд, то есть отметили шайбу справедливо. Правда, главный тренер гостей Евгений Корешков все равно аплодировал очень саркастично, и это попало в трансляцию крупным планом.

Во втором периоде судьи отменили еще один гол «Барыса», в концовке арбитры минут десять смотрели на восьмой гол СКА: изучали, коснулась ли шайба заградительной сетки перед голом Вадима Шипачева. Вряд ли это было нужно, когда на табло сверкали 7:1, решение влияло разве что на бонусы экс-игрока «Вегаса».

Однако в итоге шайбу засчитали, СКА победил 9:1. В прошлом сезоне тут было 9:0. Кроме бесспорной силы СКА, стоит признать и другое: «Барыс» Евгения Корешкова прогрессирует.

СКА 9:1
(4:0, 0:0, 5:1)
Барыс
27.11.2017, 19:30 Зрители: 12060 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
Главные тренеры
Олег Знарок Евгений Корешков
Вратари
Микко Коскинен Сергей Кудрявцев
1-й период
04:13 Николай Прохоркин (Д. Хафизуллин)
05:39 Евгений Кетов (П. Херсли)
13:46 Егор Яковлев (Н. Гусев, С. Плотников)
Мэтт Фраттин 18:30
18:39 Сергей Плотников (Н. Гусев, В. Шипачев)
2-й период
26:46 Егор Рыков
33:31 Владислав Гавриков
33:31 Владислав Гавриков
3-й период
41:36 Сергей Плотников
Роман Старченко 41:36
3801 41:36
42:32 Сергей Калинин (В. Шипачев, И. Ковальчук)
45:04 Сергей Плотников (Н. Гусев, Н. Прохоркин)
Валерий Орехов 46:08
49:18 Николай Прохоркин (Е. Рыков, С. Плотников)
Найджел Доус (Л. Вей) 52:08
53:35 Евгений Кетов
56:18 Вадим Шипачев (И. Ковальчук, Е. Кетов)
59:54 Илья Ковальчук (Е. Рыков)
Статистика
18 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
Главный судья Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
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