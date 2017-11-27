Быстрее беги в книжный магазин, пока не разобрали.
Так нужно играть, чтобы люди выбирали хоккей, а не «Спартак» — «Зенит»
Одновременно с главным матчем футбольной осени СКА собрал полный Ледовый и не разочаровал своих болельщиков.
Одновременно с главным матчем футбольной осени СКА собрал полный Ледовый и не разочаровал своих болельщиков.
Самые ценные для СКА по ходу регулярного чемпионата отрезки —
После Владивостока, Хабаровска и Китая, а также неожиданно сложного домашнего матча с «Югрой» игроки СКА получили царские два выходных дня. И это понятно, ведь внезапно выяснилось, что даже у команды Олега Знарка бывают проблемы с составом.
Травмированных немало, причем среди них не только Павел Дацюк, которого отправили на операцию без острой необходимости ради профилактики. Например, ключевой защитник клуба и сборной России Андрей Зубарев не доиграл против «Югры», а тренер СКА Владимир Федосов с сожалением сказал, что его не будет долго. А вот Дацюк скоро вернется.
***
Проблемы с составом чувствует и тренерский штаб, и руководство клуба. Иначе не объяснить возвращение в Петербург норвежца Патрика Торесена. Легионерская позиция была в СКА свободной, отсутствие дополнительного иностранца логично объяснялось главной задачей клуба наигрывать россиян перед Олимпиадой. Но теперь пришлось восстанавливать старые знакомства.
— Мы и не прерывали контакт с Торесеном, — рассказал «Советскому спорту» заместитель председателя совета директоров СКА Александр Медведев. И ведь действительно разговор про возвращение Патрика был еще в марте 2016-го, сразу после неудачного сезона СКА, вылета от ЦСКА. Теперь возник реальный повод активировать дружбу: у Торесена в «Сторхамаре» был пункт контракта, по которому ради предложения такого уровня можно было порвать и уехать, СКА точно об этом знал — и воспользовался.
Формально Торесен станет игроком Олега Знарка после 1 декабря. Александр Медведев подтвердил, что норвежец присоединится к СКА в начале следующего месяца. Неясно, где именно будет его место в составе —
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По матчу с «Барысом», в котором Дацюка еще не было, а Зубарев уже не играл, ни одной проблемы СКА не почувствовал. Армейцы забили четыре раза за первый период. Срабатывало все: и передачи Вадима Шипачева
Казахстанцы не в лучшей форме, они приехали в Петербург с четырьмя поражения подряд, получили тут пятое. Шанс на
Во втором периоде судьи отменили еще один гол «Барыса», в концовке арбитры минут десять смотрели на восьмой гол СКА: изучали, коснулась ли шайба заградительной сетки перед голом Вадима Шипачева. Вряд ли это было нужно, когда на табло сверкали 7:1, решение влияло разве что на бонусы
Однако в итоге шайбу засчитали, СКА победил 9:1. В прошлом сезоне тут было 9:0. Кроме бесспорной силы СКА, стоит признать и другое: «Барыс» Евгения Корешкова прогрессирует.
|Олег Знарок
|Евгений Корешков
|Микко Коскинен
|Сергей Кудрявцев
|1-й период
|04:13
|Николай Прохоркин (Д. Хафизуллин)
|05:39
|Евгений Кетов (П. Херсли)
|13:46
|Егор Яковлев (Н. Гусев, С. Плотников)
|Мэтт Фраттин
|18:30
|18:39
|Сергей Плотников (Н. Гусев, В. Шипачев)
|2-й период
|26:46
|Егор Рыков
|33:31
|Владислав Гавриков
|33:31
|Владислав Гавриков
|3-й период
|41:36
|Сергей Плотников
|Роман Старченко
|41:36
|3801
|41:36
|42:32
|Сергей Калинин (В. Шипачев, И. Ковальчук)
|45:04
|Сергей Плотников (Н. Гусев, Н. Прохоркин)
|Валерий Орехов
|46:08
|49:18
|Николай Прохоркин (Е. Рыков, С. Плотников)
|Найджел Доус (Л. Вей)
|52:08
|53:35
|Евгений Кетов
|56:18
|Вадим Шипачев (И. Ковальчук, Е. Кетов)
|59:54
|Илья Ковальчук (Е. Рыков)
|18
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
|Главный судья
|Антон Лаврентьев (Казань, Россия)