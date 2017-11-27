СКА одержал шестую победу подряд, разгромив «Барыс» в матче КХЛ
ТАСС, 27 ноября.
ТАСС, 27 ноября.
В составе хозяев отличились Николай Прохоркин (5-я минута, 74), Евгений Кетов (6), Егор Яковлев (14), Сергей Плотников (19, 45), Сергей Калинин (43), Вадим Шипачев (57) и Илья Ковальчук (60). Единственная шайба гостей на счету Найджела Доуса (52).
Для петербургской команды эта победа стала шестой подряд, «Барыс» в пятом матче кряду проиграл. СКА возглавляет Западную конференцию, в активе команды 93 очка. «Барыс» находится на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 58 очков.
Следующий матч СКА проведет дома 29 ноября против омского «Авангарда». «Барыс» в тот же день на выезде сыграет с ярославским «Локомотивом».
В другом матче «Сочи» уступил казанскому «Ак Барсу» со счетом 1:3, а хабаровский «Амур» в овертайме обыграл подмосковный «Витязь» (4:3).
|Олег Знарок
|Евгений Корешков
|Микко Коскинен
|Сергей Кудрявцев
|1-й период
|04:13
|Николай Прохоркин (Д. Хафизуллин)
|05:39
|Евгений Кетов (П. Херсли)
|13:46
|Егор Яковлев (Н. Гусев, С. Плотников)
|Мэтт Фраттин
|18:30
|18:39
|Сергей Плотников (Н. Гусев, В. Шипачев)
|2-й период
|26:46
|Егор Рыков
|33:31
|Владислав Гавриков
|33:31
|Владислав Гавриков
|3-й период
|41:36
|Сергей Плотников
|Роман Старченко
|41:36
|3801
|41:36
|42:32
|Сергей Калинин (В. Шипачев, И. Ковальчук)
|45:04
|Сергей Плотников (Н. Гусев, Н. Прохоркин)
|Валерий Орехов
|46:08
|49:18
|Николай Прохоркин (Е. Рыков, С. Плотников)
|Найджел Доус (Л. Вей)
|52:08
|53:35
|Евгений Кетов
|56:18
|Вадим Шипачев (И. Ковальчук, Е. Кетов)
|59:54
|Илья Ковальчук (Е. Рыков)
|18
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
|Главный судья
|Антон Лаврентьев (Казань, Россия)