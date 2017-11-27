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Хоккей. КХЛ
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22:50 (мск), источник: ТАСС

СКА одержал шестую победу подряд, разгромив «Барыс» в матче КХЛ

ТАСС, 27 ноября. Санкт-петербургский СКА обыграл астанинский «Барыс» со счетом 9:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе хозяев отличились Николай Прохоркин (5-я минута, 74), Евгений Кетов (6), Егор Яковлев (14), Сергей Плотников (19, 45), Сергей Калинин (43), Вадим Шипачев (57) и Илья Ковальчук (60). Единственная шайба гостей на счету Найджела Доуса (52).

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Для петербургской команды эта победа стала шестой подряд, «Барыс» в пятом матче кряду проиграл. СКА возглавляет Западную конференцию, в активе команды 93 очка. «Барыс» находится на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 58 очков.

Следующий матч СКА проведет дома 29 ноября против омского «Авангарда». «Барыс» в тот же день на выезде сыграет с ярославским «Локомотивом».

В другом матче «Сочи» уступил казанскому «Ак Барсу» со счетом 1:3, а хабаровский «Амур» в овертайме обыграл подмосковный «Витязь» (4:3).

СКА 9:1
(4:0, 0:0, 5:1)
Барыс
27.11.2017, 19:30 Зрители: 12060 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
Главные тренеры
Олег Знарок Евгений Корешков
Вратари
Микко Коскинен Сергей Кудрявцев
1-й период
04:13 Николай Прохоркин (Д. Хафизуллин)
05:39 Евгений Кетов (П. Херсли)
13:46 Егор Яковлев (Н. Гусев, С. Плотников)
Мэтт Фраттин 18:30
18:39 Сергей Плотников (Н. Гусев, В. Шипачев)
2-й период
26:46 Егор Рыков
33:31 Владислав Гавриков
33:31 Владислав Гавриков
3-й период
41:36 Сергей Плотников
Роман Старченко 41:36
3801 41:36
42:32 Сергей Калинин (В. Шипачев, И. Ковальчук)
45:04 Сергей Плотников (Н. Гусев, Н. Прохоркин)
Валерий Орехов 46:08
49:18 Николай Прохоркин (Е. Рыков, С. Плотников)
Найджел Доус (Л. Вей) 52:08
53:35 Евгений Кетов
56:18 Вадим Шипачев (И. Ковальчук, Е. Кетов)
59:54 Илья Ковальчук (Е. Рыков)
Статистика
18 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
Главный судья Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
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