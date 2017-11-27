СКА одержал шестую победу подряд, разгромив «Барыс» в матче КХЛ

В составе хозяев отличились Николай Прохоркин (5-я минута, 74), Евгений Кетов (6), Егор Яковлев (14), Сергей Плотников (19, 45), Сергей Калинин (43), Вадим Шипачев (57) и Илья Ковальчук (60). Единственная шайба гостей на счету Найджела Доуса (52).

Для петербургской команды эта победа стала шестой подряд, «Барыс» в пятом матче кряду проиграл. СКА возглавляет Западную конференцию, в активе команды 93 очка. «Барыс» находится на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 58 очков.

Следующий матч СКА проведет дома 29 ноября против омского «Авангарда». «Барыс» в тот же день на выезде сыграет с ярославским «Локомотивом».