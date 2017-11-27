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22:24 (мск), источник: ТАСС

«Авангард» потерпел третье поражение подряд, проиграв московскому «Динамо» в матче КХЛ

ТАСС, 27 ноября. Московское «Динамо» со счетом 2:1 одержало победу над омским «Авангардом» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Игорь Игнатушкин (29-я минута) и Даниил Тарасов (39). Единственная шайба гостей на счету Евгения Медведева (50).

«Авангард» потерпел третье поражение подряд, динамовцы одержали пятую победу в последних шести встречах. «Динамо» занимает седьмое место в Западной конференции, в активе команды 55 очков. «Авангард» расположился на втором месте в Восточной конференции, набрав 61 очко.

В следующем матче московское «Динамо» дома сыграет с «Сибирью» 30 ноября. «Авангард» на выезде встретится с петербургским СКА 29 ноября.

В другом матче нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 3:2 выиграл у уфимского «Салавата Юлаева».

ХК Динамо 2:1
(0:0, 2:0, 0:1)
Авангард
27.11.2017, 19:30 Зрители: 5023 Регулярный чемпионат ВТБ Ледовый дворец
Главные тренеры
Владимир Воробьев Андрей Скабелка
Вратари
Александр Еременко Олег Шилин 58:40
1-й период
03:13 Алексей Терещенко
Олег Шилин 17:26
2-й период
Кирилл Семенов 22:51
27:00
29:01 Игорь Игнатушкин (А. Петунин, Д. Марковин)
Илья Михеев 33:38
36:32 Юусо Хиетанен
38:57 Даниил Тарасов (Г. Корягин, М. Варнаков)
3-й период
42:03 Илья Никулин
Евгений Медведев (М. Чудинов) 49:23
54:51 Дмитрий Вишневский
57:59 Юусо Хиетанен
Статистика
12 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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