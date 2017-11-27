«Авангард» потерпел третье поражение подряд, проиграв московскому «Динамо» в матче КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Игорь Игнатушкин (29-я минута) и Даниил Тарасов (39). Единственная шайба гостей на счету Евгения Медведева (50).

«Авангард» потерпел третье поражение подряд, динамовцы одержали пятую победу в последних шести встречах. «Динамо» занимает седьмое место в Западной конференции, в активе команды 55 очков. «Авангард» расположился на втором месте в Восточной конференции, набрав 61 очко.

В следующем матче московское «Динамо» дома сыграет с «Сибирью» 30 ноября. «Авангард» на выезде встретится с петербургским СКА 29 ноября.