Доус: Титул лучшего снайпера — бонус к победам «Барыса»
КАЗАНЬ, 27 ноя —
КАЗАНЬ, 27 ноя —
Доус лидирует в споре лучших снайперов КХЛ с 29 голами. В понедельник «Барыс» сыграет в
«Для меня победа в гонке снайперов не так важна, и она будет только
«Барыс» на прошлой неделе обменял одного из своих лучших бомбардиров Мартена
«Я не так много знаю о Райте, но, кажется, что когда мы играли против его команд, он всегда нам забивал. Это опытный нападающий, который может сыграть в центре, выйти в спецбригадах большинства и меньшинства. Он добавит опыта “Барысу” и надеюсь, что этот переход оправдает себя», — добавил Доус.