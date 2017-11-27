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17:02 (мск), источник: Р-Спорт

Доус: Титул лучшего снайпера — бонус к победам «Барыса»

КАЗАНЬ, 27 ноя — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Хоккеист астанинского «Барыса» Найджел Доус заявил агентству «Р-Спорт», что не гонится за титулом лучшего снайпера сезона Континентальной хоккейной лиги, так как для него важнее победы команды.

Источник: РИА "Новости"

Доус лидирует в споре лучших снайперов КХЛ с 29 голами. В понедельник «Барыс» сыграет в Санкт-Петербурге против СКА, за который выступает ближайший преследователь Доуса Илья Ковальчук (24 шайбы).

«Для меня победа в гонке снайперов не так важна, и она будет только экстра-бонусом к успешному сезону “Барыса”. Хочется занять как можно более высокое место по итогам чемпионата, и нашей команде это по силам. Усилий одного звена будет недостаточно, и важно, чтобы все четыре тройки нападения помогали делать результат», — сказал Доус.

«Барыс» на прошлой неделе обменял одного из своих лучших бомбардиров Мартена Сен-Пьера в «Адмирал» из Владивостока на форварда Джеймса Райта.

«Я не так много знаю о Райте, но, кажется, что когда мы играли против его команд, он всегда нам забивал. Это опытный нападающий, который может сыграть в центре, выйти в спецбригадах большинства и меньшинства. Он добавит опыта “Барысу” и надеюсь, что этот переход оправдает себя», — добавил Доус.

Барыс
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