Доус: Титул лучшего снайпера — бонус к победам «Барыса»

Источник: РИА "Новости"

Доус лидирует в споре лучших снайперов КХЛ с 29 голами. В понедельник «Барыс» сыграет в Санкт-Петербурге против СКА, за который выступает ближайший преследователь Доуса Илья Ковальчук (24 шайбы).

«Для меня победа в гонке снайперов не так важна, и она будет только экстра-бонусом к успешному сезону “Барыса”. Хочется занять как можно более высокое место по итогам чемпионата, и нашей команде это по силам. Усилий одного звена будет недостаточно, и важно, чтобы все четыре тройки нападения помогали делать результат», — сказал Доус.

«Барыс» на прошлой неделе обменял одного из своих лучших бомбардиров Мартена Сен-Пьера в «Адмирал» из Владивостока на форварда Джеймса Райта.