«Сибирь», «Трактор» или Уфа мимо плей-офф? Взгляд в будущее на Востоке

Источник: РИА "Новости"

Нынешний Восток КХЛ богат на сюрпризы, и по итогам регулярного чемпионата болельщиков могут ждать весьма неожиданные расклады в таблице. Мы продолжаем заглядывать в недалёкое будущее, представляя ситуацию в Восточной конференции на начало марта следующего года.

«Ак Барс» — новый король Востока, а «Барыс» не догонит «Авангард»

В прошлые четыре сезона титул восточного короля носила «Магнитка», но распад первого звена уральского клуба поспособствовал смене власти, и теперь на вершине конференции расположился «Ак Барс». У казанцев самый опытный тренер в КХЛ, отточенная годами система игры, отличный подбор игроков. Другие команды Востока не могут похвастать таким набором, а потому «Ак Барс» с первых матчей сезона немного оторвался от преследователей и уверенно удерживает расстояние в 6−8 очков, включая потерянные баллы. Думается, что так будет и дальше, ведь «Авангарду», «Барысу» и «Нефтехимику» не хватает стабильности, чтобы выдать длительную победную серию и догнать казанцев, а сам «Ак Барс» к концу чемпионата станет только сильнее, когда выйдут травмированные хоккеисты.

В дивизионе казанцев выступает и «Нефтехимик», который под руководством Андрея Назарова проводит отличный сезон. Можно с большой долей вероятности сказать, что нижнекамцы обгонят и «Автомобилист», и «Магнитку», закончат «регулярку» на третьем месте и второй раз в КХЛ начнут плей-офф на домашней площадке. Интересно, что по общему количеству очков «Нефтехимик» и вовсе может стать вторым на Востоке, но занять это место у нижнекамцев не получится, так как оно забронировано за лучшей командой дивизиона Чернышёва.

Этой командой по нашим прогнозам должен стать «Авангард», у которого в этом сезоне масса проблем, но все они выглядят решаемыми к концу «регулярки». Большинство травмированных выйдут ещё в этом календарном году, а процесс притирки команды к требованиям нового главного тренера уже плавно подходит к концу. На место «ястребов» в таблице покушается «Барыс», где подобралось новое убойное звено, но команда Евгения Корешкова чередует удачные отрезки с моментами невнятной игры, и эта нестабильность не позволит астанчанам выиграть дивизион. Любопытно, что «Авангарду» и «Барысу» предстоит сыграть ещё одну очную встречу в последний день регулярного чемпионата, и как знать, возможно, в этой игре будет разыгрываться нечто большее, чем просто три очка.

«Магнитка» и «Салават» не потеряют лицо

Если прогнозировать первую четвёрку Востока ещё можно с большой долей вероятности, основываясь скорее на игре команд, чем на их отрыве от соперников, которого, кстати, и нет, то дальше начинается настоящий тёмный лес. Чуть увереннее выглядит «Автомобилист», в котором начинают приходить в себя легионеры. Команда Владимира Крикунова показывает неплохой хоккей, но пока никуда не может деться от нелепых осечек, как, например, два недавних поражения от аутсайдера из Риги. Сейчас екатеринбуржцы занимают, пожалуй, своё место в середине кубковой восьмёрки и к концу сезона вряд ли улучшат или ухудшат эту позицию.

Но что делать с прогнозами на «Магнитку» и «Салават», провал которых в этом сезоне и позволил выйти на новый уровень тому же «Нефтехимику» и «Барысу»? Прямо сейчас команды Виктора Козлова и Эркки Вестерлунда находятся в довольно крутом пике, и пока непонятно, как в Магнитогорске и Уфе будут выправлять ситуацию. Чуть лучше выглядит положение прошлогодних финалистов кубка Гагарина, которые существенно просели в атакующем потенциале, но организация игры в обороне позволяет «Металлургу» набирать очки при минимуме заброшенных шайб и держаться во второй четвёрке Востока. Возвращение Сергея Мозякина поднимет настроение «Магнитке», уральцы не останутся без плей-офф, но опередить даже «Автомобилист» нынешнему «Металлургу» будет очень сложно.

А вот в Уфе проблемы серьёзнее, там, похоже, разногласия между тренерским штабом и игроками в плане видения хоккея «Салавата», которые недавно достаточно чётко сформулировал Захар Арзамасцев. Команда не верит своему тренеру, а Вестерлунд продолжает твердить, что нужно работать дальше, но «Салават» уже балансирует на границе восьмёрки, и с такой атмосферой в коллективе может быть только хуже. Впрочем, с таким подбором игроков уфимцы обязаны попадать в плей-офф, пусть даже и с восьмого места. В конце концов, даже если обойдётся без увольнения Вестерлунда, хоккеисты «Салавата» могут и прекратить слушать тренера, играть по-своему, и их мастерства хватит, чтобы не опозориться перед своими болельщиками, оставив их без игр на вылет.

«Сибирь», «Трактор» и «Амур» устроят битву за последнюю вакансию

Вполне возможно, что в этом чемпионате игра «Сибири» и «Амура» постороннему зрителю гораздо более симпатична, чем мучения «Магнитки» и «Салавата», но зрительские симпатии не выведут команду в плей-офф, а результат новосибирцы и хабаровчане выдают нестабильно, и этого пока не хватает, чтобы зацепиться за восьмёрку. Если предположить, что тот же «Салават» возьмётся за ум, то главным конкурентом «Сибири» и «Амура» в борьбе за плей-офф станет «Трактор», сумевший выкарабкаться после плохого старта и сейчас занимающий седьмую строчку Востока. В последнее время челябинцам больше удаётся побеждать, но нет никаких гарантий, что до конца «регулярки» «Трактор» вновь не испытает игровой спад.

Таким образом, последним участников плей-офф от Востока по нашей версии станет кто-то из троицы «Сибирь», «Амур», «Трактор». Эти команды поведут увлекательную заочную борьбу за право продлить сезон, и немного предпочтительнее выглядят шансы челябинцев. Состав «Трактора» выглядит чуть мастеровитее конкурентов, да и главный тренер работает с командой уже третий год, что делает коллектив более управляемым, чем дебютные тренерские проекты Павла Зубова и Андрея Мартемьянова.

«Куньлунь» провалится, а «Лада» с «Югрой» готовятся к ВХЛ

Среди тех команд, которые сейчас находятся за пределами кубковой восьмёрки, вряд ли от кого-то, кроме «Сибири» и «Амура», стоит ждать во второй половине сезона мощного рывка и борьбы за плей-офф. Главным разочарованием видится «Куньлунь», который летом и на старте «регулярки» представлялся чуть ли не железным кандидатом в ТОП-4 Востока, но с начала октября погрузился в глубокий кризис, выхода из которого не видно. Очевидно, китайская команда стала заложником всевластия Майка Кинэна, совмещающего в «Куньлуне» посты генерального менеджера и главного тренера. Отсутствие здоровой конкуренции на руководящих постах в клубе и жёсткого спроса за результат расслабило даже Железного Майка, и теперь слабо верится, что Кинэн сможет выправить положение своей команды.

Не получается сезон и у «Адмирала», который слишком много проиграл в начале турнира, да и сейчас «моряки» не способны выдать серию побед, включившую бы команду в борьбу за плей-офф. Ну, а главными аутсайдерами Востока являются «Лада» и «Югра», для которых этот сезон может стать последним на высшем уровне российского хоккея. Тольяттинцы и ханты-мансийцы стараются, но победы достаются им по большим праздникам, и ни о каком плей-офф не может быть и речи. На следующий год лигу ждёт очередное сокращение, и «Лада» с «Югрой» наверняка вслед за «Кузней» станут жертвами безжалостного рейтинга.