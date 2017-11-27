Канадский новичок «Барыса» дал первые комментарии
Джеймс Райт пополнил состав «Барыса» в результате обмена с «Адмиралом». Габаритный форвард присоединился к команде в
Джеймс Райт пополнил состав «Барыса» в результате обмена с «Адмиралом». Габаритный форвард присоединился к команде в
— Джеймс, добро пожаловать в «Барыс». Какие твои ощущения и эмоции?
— В первую очередь, я в восторге от предстоящей игры. Всегда есть небольшое волнение перед дебютом в новой команде. Я действительно счастлив по поводу текущей ситуации. Это отличная возможность для меня, новый старт. «Барыс» — хорошая команда, надеюсь, что смогу сделать вклад в то, чтобы сделать её ещё лучше..
— Уже успел поговорить с тренерским штабом и игроками?
— Да, я встретился с командой в воскресенье на тренировке. Познакомился с коллективом. Поговорил с тренерским штабом, узнал и понял ожидания тренеров от моей игры.
— С кем из ребят ты был знаком до перехода в «Барыс»?
— До перехода я был знаком только с Линденом. Он, как и я, родился в Саскатуне. Мы немного занимались и тренировались летом. Но я играл против «Барыса» в этом сезоне, а также в минувших кампаниях, поэтому многих ребят я знаю.
— Похоже, что карьера частенько сводила тебя с казахстанскими игроками. Ты забросил первый гол в НХЛ уроженцу Казахстана Евгению Набокову. Играл в одной команде с другим нашим соотечественником Николаем Антроповым…
— Очень интересно, я не знал всех подробностей про Набокова, знаю лишь, что он был очень хорошим вратарём. Ник (Антропов) и я вместе играли в течении сезона за «Виннипег». Он отличный парень, всегда был любезен и приветлив со мной. Я его большой фанат — он очень хороший игрок..
— В этом сезоне ты играл против «Барыса» в Астане. Что ты можешь сказать о новой команде и домашней арене «Барыс»?
— Да, мы играли в Астане и в минувшем году, а также на предсезонном турнире в августе. В Астане действительно очень классная арена. Кроме того, жду встречи с болельщиками. Знаю, что в городе горячо поддерживают «Барыс», давая команде импульс и дополнительную энергию.
— Твои слова приветствия болельщикам «Барыса»?
— «Привет» (на русском). Я очень рад стать частью «Барыса». Жду встречи с фанатами в Астане. Болейте за нас!