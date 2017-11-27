Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Житель Донецка, уехавший в РФ: мне стыдно, что я украинец - СМИ
Грозит ли нам атипичная пневмония
Рекордная сумма, собранная в прокате фильмом «Последний богатырь»
Собчак рассказала, как слова о Крыме повлияли на ее рейтинг
Медведев уволил зятя Ельцина
Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Амур
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Авангард
Хоккей. КХЛ
21:00
Слован
Куньлунь
Хоккей. НХЛ
28.11
Нью-Джерси Дэвилз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
28.11
Питтсбург Пингвинз
Филадельфия Флайерз
Все события
Скарлетт Йоханссон — 33: редкие фото и неожиданные образы звезды
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота»
Lamborghini Urus показал внедорожный характер
Момент истины для «Спартака»
Гаттузо сменил Монтеллу на посту главного тренера «Милана»
Литвинова, Земфира и Бондарчук вместе провели выходные
Титул «Мисс Вселенная» получила тренер по самообороне из ЮАР
Поездки в общественном транспорте ведут к депрессии
Грозит ли нам атипичная пневмония
Названа стоимость самой дорогой аренды жилья в Москве
Сколько стоит снять коттедж на зимние праздники
Фоторепортажи
10«Зенит» разгромил «Тосно»
8«Зенит» победил «Вардар» в Лиге Европы
14:38 (мск), источник: Sports.kz

Канадский новичок «Барыса» дал первые комментарии

Джеймс Райт пополнил состав «Барыса» в результате обмена с «Адмиралом». Габаритный форвард присоединился к команде в Санкт-Петербурге и дал первые комментарии.

— Джеймс, добро пожаловать в «Барыс». Какие твои ощущения и эмоции?
— В первую очередь, я в восторге от предстоящей игры. Всегда есть небольшое волнение перед дебютом в новой команде. Я действительно счастлив по поводу текущей ситуации. Это отличная возможность для меня, новый старт. «Барыс» — хорошая команда, надеюсь, что смогу сделать вклад в то, чтобы сделать её ещё лучше..

Читайте также
Тренер «Барыса» объяснил поражение от «Ак Барса» и прокомментировал информацию о конфликте между Сен-Пьером и Веем

— Уже успел поговорить с тренерским штабом и игроками?
— Да, я встретился с командой в воскресенье на тренировке. Познакомился с коллективом. Поговорил с тренерским штабом, узнал и понял ожидания тренеров от моей игры.

— С кем из ребят ты был знаком до перехода в «Барыс»?
— До перехода я был знаком только с Линденом. Он, как и я, родился в Саскатуне. Мы немного занимались и тренировались летом. Но я играл против «Барыса» в этом сезоне, а также в минувших кампаниях, поэтому многих ребят я знаю.

— Похоже, что карьера частенько сводила тебя с казахстанскими игроками. Ты забросил первый гол в НХЛ уроженцу Казахстана Евгению Набокову. Играл в одной команде с другим нашим соотечественником Николаем Антроповым…
— Очень интересно, я не знал всех подробностей про Набокова, знаю лишь, что он был очень хорошим вратарём. Ник (Антропов) и я вместе играли в течении сезона за «Виннипег». Он отличный парень, всегда был любезен и приветлив со мной. Я его большой фанат — он очень хороший игрок..

— В этом сезоне ты играл против «Барыса» в Астане. Что ты можешь сказать о новой команде и домашней арене «Барыс»?
— Да, мы играли в Астане и в минувшем году, а также на предсезонном турнире в августе. В Астане действительно очень классная арена. Кроме того, жду встречи с болельщиками. Знаю, что в городе горячо поддерживают «Барыс», давая команде импульс и дополнительную энергию.

— Твои слова приветствия болельщикам «Барыса»?
— «Привет» (на русском). Я очень рад стать частью «Барыса». Жду встречи с фанатами в Астане. Болейте за нас!

Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Четырехкратный лучший бомбардир чемпионата РК может возглавить один из клубов КПЛ
Момент истины для «Спартака»
Гаттузо сменил Монтеллу на посту главного тренера «Милана»
Месси впервые за семь лет не забил в шести матчах подряд
Смолов интересен итальянскому клубу
Паунд: Отстранение России станет отличным уроков для всех стран
Рейтинг WTA. Мария Шарапова поднялась на 60-ю позицию
ЦСКА одержал волевую победу над «Адмиралом»
Новости
Авто
В Москве сгорели пять внедорожников «Мерседес» на 20 млн рублей Пожар был ликвидирован минувшей ночью, никто не пострадал. Материальный ущерб устанавливается, по факту происшествия проводится проверка
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
СМИ: Бузова в слезах покинула съемки шоу «Бабий бунт» Во время съемок нового проекта на «Первом канале» звезда поскандалила с Юлией Барановской и Софико Шеварнадзе
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Четыре жилых дома в Мексике повалились в котлован
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
Самые скандальные платья в истории моды Иногда скандал делает платье легендой. Вспоминаем самые скандальные платья в истории моды
Дети
В семье 82-летнего Василия Ливанова случилось пополнение Актер вновь стал дедушкой.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь