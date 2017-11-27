Канадский новичок «Барыса» дал первые комментарии

— Уже успел поговорить с тренерским штабом и игроками?

— Да, я встретился с командой в воскресенье на тренировке. Познакомился с коллективом. Поговорил с тренерским штабом, узнал и понял ожидания тренеров от моей игры.



— С кем из ребят ты был знаком до перехода в «Барыс»?

— До перехода я был знаком только с Линденом. Он, как и я, родился в Саскатуне. Мы немного занимались и тренировались летом. Но я играл против «Барыса» в этом сезоне, а также в минувших кампаниях, поэтому многих ребят я знаю.



— Похоже, что карьера частенько сводила тебя с казахстанскими игроками. Ты забросил первый гол в НХЛ уроженцу Казахстана Евгению Набокову. Играл в одной команде с другим нашим соотечественником Николаем Антроповым…

— Очень интересно, я не знал всех подробностей про Набокова, знаю лишь, что он был очень хорошим вратарём. Ник (Антропов) и я вместе играли в течении сезона за «Виннипег». Он отличный парень, всегда был любезен и приветлив со мной. Я его большой фанат — он очень хороший игрок..



— В этом сезоне ты играл против «Барыса» в Астане. Что ты можешь сказать о новой команде и домашней арене «Барыс»?

— Да, мы играли в Астане и в минувшем году, а также на предсезонном турнире в августе. В Астане действительно очень классная арена. Кроме того, жду встречи с болельщиками. Знаю, что в городе горячо поддерживают «Барыс», давая команде импульс и дополнительную энергию.



— Твои слова приветствия болельщикам «Барыса»?

— «Привет» (на русском). Я очень рад стать частью «Барыса». Жду встречи с фанатами в Астане. Болейте за нас!