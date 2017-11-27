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14:02 (мск), источник: Р-Спорт

Профсоюз игроков КХЛ через суд взыскал с «Адмирала» около 3,5 миллиона рублей

МОСКВА, 27 ноя — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Профсоюз игроков КХЛ через суд взыскал с владивостокского «Адмирала» задолженность в размере около 3,5 миллиона рублей, клуб должен исполнять это решение, заявил агентству «Р-Спорт» глава профсоюза Андрей Коваленко.

Источник: РИА "Новости"

После 35 матчей чемпионата КХЛ «Адмирал» с 36 очками занимает 12-е место в Восточной конференции.

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«Такое решение суда в отношении “Адмирала” действительно есть, — сказал Коваленко в ответ на вопрос о взыскании задолженности в размере порядка 3,5 млн рублей. — Клуб теперь должен исполнять это решение. Через суд мы взыскиваем долги с клубов. Раз они не хотят выплачивать по дисциплинарному комитету, значит, будем делать через суд, все в соответствии с законом».

«Мы уже давно доводим дело до судов, потому что многие клубы уже просто не хотят жить и работать без судов. Раньше через арбитражный суд мы работали со “Слованом”. На данный момент с другими клубами проблем нет», — добавил глава профсоюза игроков КХЛ.

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