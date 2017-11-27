Профсоюз игроков КХЛ через суд взыскал с «Адмирала» около 3,5 миллиона рублей
МОСКВА, 27 ноя —
МОСКВА, 27 ноя —
После 35 матчей чемпионата КХЛ «Адмирал» с 36 очками занимает 12-е место в Восточной конференции.
«Такое решение суда в отношении “Адмирала” действительно есть, — сказал Коваленко в ответ на вопрос о взыскании задолженности в размере порядка 3,5 млн рублей. — Клуб теперь должен исполнять это решение. Через суд мы взыскиваем долги с клубов. Раз они не хотят выплачивать по дисциплинарному комитету, значит, будем делать через суд, все в соответствии с законом».
«Мы уже давно доводим дело до судов, потому что многие клубы уже просто не хотят жить и работать без судов. Раньше через арбитражный суд мы работали со “Слованом”. На данный момент с другими клубами проблем нет», — добавил глава профсоюза игроков КХЛ.