Павел Падакин: Хотели прервать СКА удовольствие

Источник: Советский спорт

«ГЕРОЕВ ДОСТОЕВСКОГО МОЖНО ВСТРЕТИТЬ И СЕЙЧАС»

— Павел, расскажите о том, как живут хоккеисты в Сочи? Город не расслабляет курортной атмосферой?

— Я провожу в хоккейном клубе «Сочи» второй сезон, поэтому привык к местному колориту. А вот когда только приехал туда в прошлом году в июле, то было тяжеловато принять то, что жара + 35, море, тропики, люди на пляж идут, а мы на тренировку. Но зато когда в Москве и других городах холодает, у нас — комфортная погода. Мои друзья, которые играют в столице и во Владивостоке говорят, что зимой только по домам сидят — так холодно! А когда соперники к нам на выезд приезжают, то климат может их немного расслабить, и это нам на пользу. Друзья из Америки звонили и спрашивали: «Как Сочи?» А я им в ответ: «Вторая Калифорния!» Пальмы, море, а сел в машину, 30 минут и ты уже в горах на лыжах катаешься.

— Так чаще всего свободное время проводите?

— Чаще хочется просто отдохнуть. Люблю в кино сходить.

— На нашумевшей «Матильде» были?

— Нет, не был. Я боевики предпочитаю. Еще читаю много.

— Какая книга запомнилась?

— Из запомнившегося больше всего — книги Анри Шарьера «Бабочка», «Мотылек», «Ва-банк». Недавно, пока летели во Владивосток, прочитал «Семь лет в Тибете» Генриха Харрера. Это история про Тибет, основанная на реальных событиях. Русскую классику могу почитать. Достоевского люблю. Много его произведений прочитал. Особенно понравился «Игрок». Удивительно, насколько уже, казалось бы, поменялось время, а героев романов Достоевского можно встретить и сейчас среди людей. Наверное, этим и цепляют его книги.

«МОГУ ВЫПОЛНИТЬ ПРЫЖОК С ОДНИМ ОБОРОТОМ»

— Правда, что мы могли бы иметь сейчас не хоккеиста, а фигуриста Падакина?

— У моей мамы в детстве была мечта заниматься фигурным катанием. И она, очевидно, решила воплотить ее во мне, сделав из меня фигуриста.

Года в три меня отвели туда, и до семи лет я занимался фигурным катанием. Был одиночником. Даже призовые места занимал!

— Сейчас сможете совершить прыжок с вращением? Тройной тулуп, например?

— Могу, но тройной не прыгну. Вот один раз крутануть могу! И даже приземлиться хорошо получится.

— Так как же вы попали в хоккей?

— Потом мама как-то увидела ребят-хоккеистов на льду и решила, что все-таки для меня лучше этот, по-настоящему мужской, вид спорта. Хоккей ведь еще и безумно интересная игра.

Читайте также «Сочи» хочет вернуть Зията Пайгина

«КОГДА БЬЮТ ПО ШЛЕМУ — НИЧЕГО НЕ ЧУВСТВУЕШЬ»

— Многие хоккеисты, поигравшие за океаном, не сразу адаптируются к площадкам и менее агрессивному стилю игры в России. Каково было вам в первое время в КХЛ?

— Здесь предсезонка два месяца идет, с двумя тренировками в день, поэтому успеваешь перестроиться и привыкнуть еще до старта чемпионата. В отношении агрессивности было тяжеловато, потому что из-за маленьких размеров площадки в Америке ты всегда должен кого-то припечатать к борту. Тут я в начале тоже летел кого-нибудь ударить, но места много и пока ты доедешь, соперник уже передачу успеет отдать, так что впечатывать в борт его смысла нет.

— Как вы считаете, это идет в минус хоккею?

— Тут по-разному смотреть можно. Понятно, что люди приходят болеть за свою команду, но им хочется и на шоу посмотреть — драки, силовые приемы. И в этом случае, канадский стиль выигрывает. Но у нас игра тактически более развита. Есть время подумать и сделать красивую комбинацию, забить эффектно. Поэтому не понятно, что лучше.

— В Америке вы нередко дрались на льду. Особенно часто у вас были поединки с Таннером ЛеСанном…

— С командой ЛеСанна мы много раз встречались. Несмотря на драки на льду, мы с ним дружили, разговаривали после игры. Конечно, за океаном важно, как ты играешь, но так же важен бизнес и то, какую пользу ты приносишь команде в этом плане. Болельщики любят драки, ты дерешься, это заводит фанатов, заряжает команду, тебя запоминают и приходят на матч снова. Но я не тафгай, я просто хорошо защищаюсь.

— Недавно мне рассказывали про «черепашек» — сгруппируются, спрячутся и не достанешь!

— Вот! Это часть моей тактики! Меня бьют по шлему, и ничего не чувствуешь. А потом есть момент, ты хватаешь и главное — успеть повалить на лед.

— Вы отказались играть за сборную Украины. Как далось это решение, и с чем оно было связано?

— Я уже очень давно не живу в Украине. Просто приезжаю на пару недель во время отпуска погостить у родственников. Шесть лет играл в Америке, до этого — три года в России. Моя спортивная Родина — точно Россия. Я даже хоккейную школу в Воскресенске закончил. Когда в последний год в Америке агент предложил мне поехать играть сюда, я уже давно был гражданином России. И чтобы уже полностью считаться русским, я подписал отказ от выступлений за сборную Украины.

— ХК «Сочи» в этом сезоне уже успел сотворить маленькую сенсацию, прервав серию побед лидера чемпионата питерского СКА. Помните этот матч?

— Конечно. Просто, когда у команды 20 побед, хочется все-таки прервать им удовольствие! Могу сказать, что это была одна из тех игр, когда мы смогли выполнить установку тренера на 100% и бились плечо к плечу.

«УТАЩИЛ ДЕВУШКУ ИЗ КИЕВА В СОЧИ»

— Какие установки дает перед игрой Сергей Зубов? И есть ли различия между методами постановки задач у российских и зарубежных тренеров?

— Сергей Зубов много лет играл в НХЛ. Он дает нам много из североамериканского стиля игры.



Указывает на ошибки и подсказывает даже в мелочах. Я бы сказал, что главное отличие в системах тренировки только в том, что за океаном нет предсезонки. Ты сам должен готовиться.

— Какие ставите перед собой спортивные цели на будущее?

— Хотел бы попробовать уровень НХЛ, но пока все мои цели здесь. Я уже второй год в КХЛ, и мне очень хочется попасть в плей-офф и, конечно, взять Кубок Гагарина. Шансы у нас есть. Мы весь сезон идем в зоне плей-офф. В декабре начнутся важные матчи, где каждая игра будет на вес золота. В прошлом году нам не хватило всего два очка для выхода. Думаю, что до олимпийского перерыва уже будут на 95% известны участники плей-офф.