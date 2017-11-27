Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Адвокат: Мутко просил Родченкова добавить допинг в мочу украинца
8 секретов стройности японцев
Игроки «Анжи» надели на матч футболки с портретом Керимова
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Медведев уволил зятя Ельцина
Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Амур
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Авангард
Хоккей. КХЛ
21:00
Слован
Куньлунь
Хоккей. НХЛ
01:00
Бостон Брюинз2
Эдмонтон Ойлерз4
Все события
Мнение: Если РФ не сдастся в первый день, во второй сдадутся США
СМИ: Трамп прилюдно оскорбил жену Меланью в Японии
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота»
Lamborghini Urus показал внедорожный характер
Момент истины для «Спартака»
Тренер «Зенита»: Возглавлять сборную своей страны — это мечта
Мелания Трамп в объемном свитере появилась на публике (фото)
Литвинова, Земфира и Бондарчук вместе провели выходные
Поездки в общественном транспорте ведут к депрессии
Грозит ли нам атипичная пневмония
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
7Гран-при Абу-Даби
17«Спартак» сыграл вничью с «Марибором»
12:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Гончаров, Логинов и Солодухин не поехали на выезд «Салавата»

«Салават Юлаев» отправился на выездную серию на матчи с «Нефтехимиком» и «Ак Барсом».

Источник: РИА "Новости"

Защитники Александр Логинов и Максим Гончаров, а также нападающий Вячеслав Солодухин остались в Уфе восстанавливаться от травм. Список хоккеистов, отправившихся на выезд:

Вратари: Бен Скривенс, Андрей Кареев, Георгий Дубровский.
Защитники: Захар Арзамасцев, Фёдор Беляков, Станислав Гареев, Анатолий Елизаров, Филип Ларсен, Григорий Панин, Руслан Петрищев, Максим Осипов.
Нападающие: Антон Бурдасов, Георгий Бусаров, Илья Зубов, Йоонас Кемппайнен, Евгений Коротков, Глеб Кузьмин, Энвер Лисин, Максим Майоров, Игорь Макаров, Линус Умарк, Артём Фёдоров, Тему Хартикайнен, Михаил Юньков.

27 ноября «Салават» сыграет с «Нефтехимиком», встреча начнётся в 19:00 мск.

Салават Юлаев
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Летнее обострение. Косплей в купальниках
Жеребьёвка ЧМ-2018: корзины, расклады, варианты для России
Момент истины для «Спартака»
Тренер «Зенита»: Возглавлять сборную своей страны — это мечта
Месси впервые за семь лет не забил в шести матчах подряд
Смолов интересен итальянскому клубу
Чудо на льду: бронза Воронова в США вывела его в Финал Гран-при
Рейтинг WTA. Мария Шарапова поднялась на 60-ю позицию
Вход на матч РФПЛ «СКА-Хабаровск» — «Локомотив» будет бесплатным
Новости
Авто
В Москве сгорели пять внедорожников «Мерседес» на 20 млн рублей Пожар был ликвидирован минувшей ночью, никто не пострадал. Материальный ущерб устанавливается, по факту происшествия проводится проверка
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
СМИ: Бузова в слезах покинула съемки шоу «Бабий бунт» Во время съемок нового проекта на «Первом канале» звезда поскандалила с Юлией Барановской и Софико Шеварнадзе
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Жилье под ключ: застройщики увеличивают предложение квартир с отделкой
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Леди
Самые скандальные платья в истории моды Иногда скандал делает платье легендой. Вспоминаем самые скандальные платья в истории моды
Дети
В семье 82-летнего Василия Ливанова случилось пополнение Актер вновь стал дедушкой.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь