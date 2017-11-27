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11:51 (мск), источник: ТАСС

Гарипов из «Ак Барса» признан лучшим вратарем недели в КХЛ

ТАСС, 27 ноября. Игрок казанского «Ак Барса» Эмиль Гарипов признан лучшим вратарем недели в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

Источник: РИА "Новости"

На прошлой неделе «Ак Барс» провел три матча, в двух из которых одержал победы. В матчах против уфимского «Салавата Юлаева» (5:0) и астанинского «Барыса» (2:0) Гарипов отстоял «на ноль». «Сухая» серия Гарипова продолжается и составляет 125 минут и 42 секунды.

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Лучшим защитником недели стал латвиец Кришьянис Редхлис из рижского «Динамо». В трех матчах недели он набрал три очка (одна шайба и две передачи). В выездном поединке против екатеринбургского «Автомобилиста» (3:2 ОТ) Редхлис забросил победную шайбу в овертайме.

Канадский нападающий братиславского «Слована» Зак Бойчак признан лучшим форвардом недели. В матчах против хабаровского «Амура» (5:2) и подмосковного «Витязя» (4:5 ОТ) он забросил четыре шайбы и сделал одну передачу, оформив по дублю в каждой встрече.

20-летний защитник омского «Авангарда» Максим Минеев стал лучшим новичком недели. В игре против минского «Динамо» (2:3 Б) Минеев забросил шайбу. Ни один из трех прошедших на неделе матчей защитник не завершил с отрицательным показателем полезности.

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