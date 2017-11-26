Хоккеисты минского «Динамо» разгромили «Сибирь»

Двумя днями ранее минчане были сильнее одного из лидеров Восточной конференции, победив омский «Авангард» в серии буллитов — 3:2. С «Сибирью» у динамовцев в чемпионате КХЛ отрицательный баланс встреч: белорусская команда чаще проигрывала, чем побеждала. Потому столь уверенная победа была необходима «зубрам» в борьбе за место в восьмерке сильнейших.

Главный тренер «Динамо» Горди Дуайер произвел одно изменение в стартовом составе. Нападающий Александр Кулаков, которого ранее выставили на драфт отказов, занял место Артура Гавруса в четвертом звене нападения. Матч посетили также призер Олимпийских игр по плаванию Александра Герасименя, которая произвела символическое вбрасывание.

Большая часть первого периода прошла в равной борьбе, такого обилия шайб болельщики явно не ожидали. Однако точный бросок Марка-Андре Граньяни изменил ход событий. Еще до перерыва динамовцы при реализации численного большинства усилиями Джастина Фонтэйна упрочили свое преимущество — 2:0. В этот момент сибиряки действовали втроем против полной пятерки минчан.

Во втором периоде гости значительно усилили давление на ворота Юнаса Энрота. На 36-й минуте Владимир Первушин в быстрой атаке «Сибири» сократил отставание — 1:2. Решающими стали заключительные двадцать минут игры. Гости часто удалялись на этом игровом отрезке, чем и воспользовались хозяева площадки. Подопечные Горди Дуайера внимательно действовали на пятачке у ворот соперника. В итоге Шарль Лингле и Сергей Дрозд смогли стать авторами голов. Сибиряки заменили своего основного голикпера, но уже через 26 секунд вынуждены были вернуть Александра Салака. Предшествовала такому решению шайба Джека Скилле на 47-й минуте, который с острого угла точно бросил по воротам Алексея Красикова, в результате чего того сразу же отправили на скамейку запасных — 5:1.