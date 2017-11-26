Хоккеисты минского «Динамо» разгромили «Сибирь»
26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» обыграли «Сибирь» на своей площадке со счетом 5:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.
26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» обыграли «Сибирь» на своей площадке со счетом 5:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Двумя днями ранее минчане были сильнее одного из лидеров Восточной конференции, победив омский «Авангард» в серии буллитов — 3:2. С «Сибирью» у динамовцев в чемпионате КХЛ отрицательный баланс встреч: белорусская команда чаще проигрывала, чем побеждала. Потому столь уверенная победа была необходима «зубрам» в борьбе за место в восьмерке сильнейших.
Главный тренер «Динамо» Горди Дуайер произвел одно изменение в стартовом составе. Нападающий Александр Кулаков, которого ранее выставили на драфт отказов, занял место Артура Гавруса в четвертом звене нападения. Матч посетили также призер Олимпийских игр по плаванию Александра Герасименя, которая произвела символическое вбрасывание.
Большая часть первого периода прошла в равной борьбе, такого обилия шайб болельщики явно не ожидали. Однако точный бросок
Во втором периоде гости значительно усилили давление на ворота Юнаса Энрота. На 36-й минуте Владимир Первушин в быстрой атаке «Сибири» сократил отставание — 1:2. Решающими стали заключительные двадцать минут игры. Гости часто удалялись на этом игровом отрезке, чем и воспользовались хозяева площадки. Подопечные Горди Дуайера внимательно действовали на пятачке у ворот соперника. В итоге Шарль Лингле и Сергей Дрозд смогли стать авторами голов. Сибиряки заменили своего основного голикпера, но уже через 26 секунд вынуждены были вернуть Александра Салака. Предшествовала такому решению шайба Джека Скилле на 47-й минуте, который с острого угла точно бросил по воротам Алексея Красикова, в результате чего того сразу же отправили на скамейку запасных — 5:1.
Минское «Динамо» завершит домашнюю серию игр 28 ноября встречей с «Югрой» из
|Горди Дуайер
|Павел Зубов
|Юнас Энрот
|Александр Салак 46:10 (А. Красиков 46:10-46:36, А. Салак 46:36)
|1-й период
|00:53
|12:44
|Илья Шинкевич
|16:15
|Марк-Андре Граньяни (Анд. Степанов, Е. Ковыршин)
|Вячеслав Основин
|16:44
|Максим Игнатович
|16:56
|18:21
|Джастин Фонтэйн (М-А. Граньяни, Дж. Скилле)
|2-й период
|26:54
|Александр Когалев
|31:49
|Джек Скилле
|31:49
|Джек Скилле
|Владимир Первушин (К. Воробьев, П. Ткаченко)
|35:04
|38:54
|3-й период
|40:31
|Шарль Лингле (К. Хауден, Д. Фонтэйн)
|45:57
|Сергей Дрозд (Д. Карабань)
|Максим Игнатович
|46:10
|46:36
|Джек Скилле (Д. Фонтэйн, М-А. Граньяни)
|54:32
|Марк-Андре Граньяни
|Вячеслав Основин
|58:37
|18
|Штрафное время
|20
|0
|Игра в большинстве
|0
|3
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Эдуард Ибатулин (Рудный, Казахстан)
|Главный судья
|Сергей Морозов (Москва, Россия)