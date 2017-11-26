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20:46 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» разгромили «Сибирь»

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» обыграли «Сибирь» на своей площадке со счетом 5:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Двумя днями ранее минчане были сильнее одного из лидеров Восточной конференции, победив омский «Авангард» в серии буллитов — 3:2. С «Сибирью» у динамовцев в чемпионате КХЛ отрицательный баланс встреч: белорусская команда чаще проигрывала, чем побеждала. Потому столь уверенная победа была необходима «зубрам» в борьбе за место в восьмерке сильнейших.

Главный тренер «Динамо» Горди Дуайер произвел одно изменение в стартовом составе. Нападающий Александр Кулаков, которого ранее выставили на драфт отказов, занял место Артура Гавруса в четвертом звене нападения. Матч посетили также призер Олимпийских игр по плаванию Александра Герасименя, которая произвела символическое вбрасывание.

Большая часть первого периода прошла в равной борьбе, такого обилия шайб болельщики явно не ожидали. Однако точный бросок Марка-Андре Граньяни изменил ход событий. Еще до перерыва динамовцы при реализации численного большинства усилиями Джастина Фонтэйна упрочили свое преимущество — 2:0. В этот момент сибиряки действовали втроем против полной пятерки минчан.

Во втором периоде гости значительно усилили давление на ворота Юнаса Энрота. На 36-й минуте Владимир Первушин в быстрой атаке «Сибири» сократил отставание — 1:2. Решающими стали заключительные двадцать минут игры. Гости часто удалялись на этом игровом отрезке, чем и воспользовались хозяева площадки. Подопечные Горди Дуайера внимательно действовали на пятачке у ворот соперника. В итоге Шарль Лингле и Сергей Дрозд смогли стать авторами голов. Сибиряки заменили своего основного голикпера, но уже через 26 секунд вынуждены были вернуть Александра Салака. Предшествовала такому решению шайба Джека Скилле на 47-й минуте, который с острого угла точно бросил по воротам Алексея Красикова, в результате чего того сразу же отправили на скамейку запасных — 5:1.

Минское «Динамо» завершит домашнюю серию игр 28 ноября встречей с «Югрой» из Ханты-Мансийска.

Динамо Мн 5:1
(2:0, 0:1, 3:0)
Сибирь
26.11.2017, 17:30 Регулярный чемпионат Минск-Арена
Главные тренеры
Горди Дуайер Павел Зубов
Вратари
Юнас Энрот Александр Салак 46:10 (А. Красиков 46:10-46:36, А. Салак 46:36)
1-й период
00:53
12:44 Илья Шинкевич
16:15 Марк-Андре Граньяни (Анд. Степанов, Е. Ковыршин)
Вячеслав Основин 16:44
Максим Игнатович 16:56
18:21 Джастин Фонтэйн (М-А. Граньяни, Дж. Скилле)
2-й период
26:54 Александр Когалев
31:49 Джек Скилле
31:49 Джек Скилле
Владимир Первушин (К. Воробьев, П. Ткаченко) 35:04
38:54
3-й период
40:31 Шарль Лингле (К. Хауден, Д. Фонтэйн)
45:57 Сергей Дрозд (Д. Карабань)
Максим Игнатович 46:10
46:36 Джек Скилле (Д. Фонтэйн, М-А. Граньяни)
54:32 Марк-Андре Граньяни
Вячеслав Основин 58:37
Статистика
18 Штрафное время 20
0 Игра в большинстве 0
3 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Эдуард Ибатулин (Рудный, Казахстан)
Главный судья Сергей Морозов (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Динамо Мн
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Сибирь
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