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19:27 (мск), источник: Р-Спорт

ЦСКА одержал волевую победу над «Адмиралом»

МОСКВА, 26 ноя — Р-Спорт, Александр Рогулев. Хоккеисты московского ЦСКА одержали волевую победу над владивостокским «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в воскресенье в Москве, завершилась со счетом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) в пользу армейцев. Голы в составе победителей забили Кирилл Петров (37-я минута), Мэт Робинсон (57) и Джефф Плэтт (60). У гостей отличился Максим Казаков (14).

ЦСКА продолжит домашнюю серию матчем с пекинским «Куньлунем» 29 ноября. Хоккеисты «Адмирала» днем ранее сыграют в Братиславе с местным «Слованом».

ЦСКА 3:1
(0:1, 1:0, 2:0)
Адмирал
26.11.2017, 17:00 Регулярный чемпионат Ледовый дворец ЦСКА
Главные тренеры
Игорь Никитин Фредрик Стиллман
Вратари
Илья Сорокин 36:16 (И.И. Сорокин 36:27) Игорь Бобков 59:07 (И. Бобков 59:58)
1-й период
Дмитрий Саюстов 07:45
Максим Казаков (П. Макаренко) 13:25
2-й период
23:38 Роман Любимов
Дамир Жафяров 26:31
36:27 Кирилл Петров (И. Телегин, К. Капризов)
36:39 Кирилл Петров
3-й период
42:18 Мэт Робинсон
42:18 Мэт Робинсон
56:25 Мэт Робинсон (Б. Киселевич)
59:58 п.в. Джефф Плэтт (А. Попов, М. Робинсон)
Статистика
16 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
ЦСКА
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