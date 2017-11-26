ЦСКА одержал волевую победу над «Адмиралом»

Встреча, прошедшая в воскресенье в Москве, завершилась со счетом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) в пользу армейцев. Голы в составе победителей забили Кирилл Петров (37-я минута), Мэт Робинсон (57) и Джефф Плэтт (60). У гостей отличился Максим Казаков (14).