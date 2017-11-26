После этого будет тяжело не заплакать.
ЦСКА одержал волевую победу над «Адмиралом»
МОСКВА, 26 ноя —
МОСКВА, 26 ноя —
Встреча, прошедшая в воскресенье в Москве, завершилась со счетом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) в пользу армейцев. Голы в составе победителей забили Кирилл Петров (37-я минута), Мэт Робинсон (57) и Джефф Плэтт (60). У гостей отличился Максим Казаков (14).
ЦСКА продолжит домашнюю серию матчем с пекинским «Куньлунем» 29 ноября. Хоккеисты «Адмирала» днем ранее сыграют в Братиславе с местным «Слованом».
|Игорь Никитин
|Фредрик Стиллман
|Илья Сорокин 36:16 (И.И. Сорокин 36:27)
|Игорь Бобков 59:07 (И. Бобков 59:58)
|1-й период
|Дмитрий Саюстов
|07:45
|Максим Казаков (П. Макаренко)
|13:25
|2-й период
|23:38
|Роман Любимов
|Дамир Жафяров
|26:31
|36:27
|Кирилл Петров (И. Телегин, К. Капризов)
|36:39
|Кирилл Петров
|3-й период
|42:18
|Мэт Робинсон
|42:18
|Мэт Робинсон
|56:25
|Мэт Робинсон (Б. Киселевич)
|59:58
|п.в.
|Джефф Плэтт (А. Попов, М. Робинсон)
|16
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Александр Соин (Москва, Россия)