«Спартак» обыграл «Ладу» в гостевом матче КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в воскресенье в Тольятти, завершилась со счетом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0). Шайбы у «Спартака» забросили Александр Дергачев (18-я минута), Дмитрий Калинин (25), Бен Максвелл (38) и Лукаш Радил (44). У хозяев отличился Иржи Новотны (22).

Команды уже встречались в этом сезоне: 16 ноября в Москве со счетом 4:2 победил «Спартак».