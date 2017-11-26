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18:41 (мск), источник: Р-Спорт

«Спартак» обыграл «Ладу» в гостевом матче КХЛ

ТОЛЬЯТТИ, 26 ноя — Р-Спорт, Евгений Чурилин. Хоккеисты московского «Спартака» одержали победу над тольяттинской «Ладой» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в воскресенье в Тольятти, завершилась со счетом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0). Шайбы у «Спартака» забросили Александр Дергачев (18-я минута), Дмитрий Калинин (25), Бен Максвелл (38) и Лукаш Радил (44). У хозяев отличился Иржи Новотны (22).

Команды уже встречались в этом сезоне: 16 ноября в Москве со счетом 4:2 победил «Спартак».

«Лада» 28 ноября примет нижегородское «Торпедо», а «Спартак» в этот же день сыграет с «Автомобилистом» в Екатеринбурге.

Лада 1:4
(0:1, 1:2, 0:1)
Спартак
26.11.2017, 16:00 Зрители: 5985 Регулярный чемпионат ЛК "Лада Арена"
Главные тренеры
Артис Аболс Вадим Епанчинцев
Вратари
Евгений Иванников Никита Беспалов
1-й период
Владислав Провольнев 00:53
16:10 Иржи Новотны
Александр Дергачев (А. Подшендялов, А. Хохлачев) 18:03
2-й период
Райан Стоа 20:24
21:05 Иржи Новотны (Н. Филатов, Ш. Харпер)
Дмитрий Калинин (Е. Кулик, Б. Максвелл) 24:23
25:05 Никита Филатов
Бен Максвелл (В. Лаюнен) 37:20
3-й период
Лукаш Радил (Б. Максвелл) 43:37
54:39 Денис Ежов
58:54 Иржи Новотны
Статистика
8 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Спартак
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