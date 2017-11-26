После этого будет тяжело не заплакать.
«Спартак» обыграл «Ладу» в гостевом матче КХЛ
ТОЛЬЯТТИ, 26 ноя —
ТОЛЬЯТТИ, 26 ноя —
Встреча, прошедшая в воскресенье в Тольятти, завершилась со счетом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0). Шайбы у «Спартака» забросили Александр Дергачев (18-я минута), Дмитрий Калинин (25), Бен Максвелл (38) и Лукаш Радил (44). У хозяев отличился Иржи Новотны (22).
Команды уже встречались в этом сезоне: 16 ноября в Москве со счетом 4:2 победил «Спартак».
«Лада» 28 ноября примет нижегородское «Торпедо», а «Спартак» в этот же день сыграет с «Автомобилистом» в Екатеринбурге.
|Артис Аболс
|Вадим Епанчинцев
|Евгений Иванников
|Никита Беспалов
|1-й период
|Владислав Провольнев
|00:53
|16:10
|Иржи Новотны
|Александр Дергачев (А. Подшендялов, А. Хохлачев)
|18:03
|2-й период
|Райан Стоа
|20:24
|21:05
|Иржи Новотны (Н. Филатов, Ш. Харпер)
|Дмитрий Калинин (Е. Кулик, Б. Максвелл)
|24:23
|25:05
|Никита Филатов
|Бен Максвелл (В. Лаюнен)
|37:20
|3-й период
|Лукаш Радил (Б. Максвелл)
|43:37
|54:39
|Денис Ежов
|58:54
|Иржи Новотны
|8
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Андрис Ансонс (Рига, Латвия)