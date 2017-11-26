«Трактор» по буллитам переиграл «Северсталь» в матче КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в воскресенье в Челябинске, завершилась со счетом 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Решающий буллит реализовал Виталий Кравцов, а в основное время у челябинцев дубль оформил Пол Щехура (7-я и 12-я минуты). У гостей отличились Евгений Монс (40) и Александр Мерескин (51).

«Трактор» одержал третью победу подряд, а «Северсталь» не может обыграть челябинскую команду на ее льду с сентября 2007 года.